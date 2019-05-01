Армия и оружие

США впервые применили F-35 в боевых условияхRT на русском 10:15

Военные США впервые использовали истребители F-35A в условиях боя. Самолёты нанесли авиаудар по сети туннелей в иракском Хамрине, которые используются боевиками для хранения и передачи оружия.
Читать в источнике

Подробнее о событии

США впервые задействовали истребители F-35 в боевых условиях

Московский Комсомолец11:18

США впервые применили истребители F-35A в операции на Ближнем Востоке

РЕН ТВ06:37

США впервые применили F-35 в боевых условиях

RT на русском10:15

США впервые применили F-35A в боевых условиях

РИА Новости09:45

Штаты впервые применили F-35 в боевых условиях

News.ru10:43

США впервые применили F-35 в «бою»

Газета.Ru11:10

США впервые задействовали F-35A в боевой операции

Известия05:31
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 11:40, Ашберн
Футбол

Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ

Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
Политика

Замминистра пригрозил получающим российские паспорта украинцам

Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отбирать украинские паспорта у жителей Донбасса, которые получат российское гражданство.
Обновлено в 09:16
Экономика

Путин подписал закон об ипотечных каникулах

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в третьем чтении закон об ипотечных каникулах, внесенный группой депутатов и сенаторов во главе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко и председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, 18 апреля.
Обновлено в 10:04
Общество

Тайский король объявил о женитьбе

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама X) объявил, что женился на бывшей стюардессе Сутиде Вачиралонгкорн, сообщает Reuters.
Обновлено в 10:16
Политика

В штабе Зеленского подтвердили: его жена купила квартиру в Крыму

В штабе избранного украинского президента заявили, что Елена действительно купила эту квартиру, но было это еще в 2013 году "до незаконной аннексии Крыма".
Обновлено в 09:37
Шоу-бизнес

Пригожин призвал «убрать руки» от участвующей в Евровидении Алсу

Обновлено в 08:08
Политика

Глава Пентагона отменил визит в Европу из-за ситуации в Венесуэле

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахан отменил визит в Европу из-за ситуации в Венесуэле и на границе с Мексикой, сообщили РИА Новости в пресс-службе Пентагона.
Обновлено в 10:51
Политика

Путин уволил руководителя московского ГИБДД и главу МВД Ингушетии

Обновлено в 11:27
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2019 года

С 1 мая 2019 года в жизни россиян многое изменится.
Обновлено 29 апреля в 02:53
Наука

Геологи и историки раскрыли секрет успехов Карфагена в войнах с Римом

Главным секретом успеха Рима в борьбе с Карфагеном, как недавно выяснили химики из Германии, было то, что армии Сципиона Африканского удалось захватить в начале III века до нашей эры Картахену, "Новый Город", и испанские серебряные рудники, снабжавшие драгоценным металлом всю экономику Пунической империи.
Обновлено 29 апреля в 15:00
Авто

Криштиану Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пополнил свой автопарк самым дорогоим автомобилем в мире - Bugatti La Voiture Noire.
Обновлено в 00:44
Происшествия

В Краснодаре уволят заведующую детсадом, поставившую на колени ребенка

Обновлено в 10:51
Общество

В Казахстане сотни человек вышли на антиправительственные митинги

Участники выступают против предстоящих президентских выборов и строительства АЭС, требуют повышения социальной защиты инвалидов и многодетных матерей В Казахстане проходят несанкционированные антиправительственные митинги, пишет РИА Новости.
Обновлено в 06:38
Здоровье

Россияне стали чаще покупать средства против аллергии

Продажи противоаллергических средств в российских магазинах увеличились на 20% в первую неделю месяца, и составили 2 миллиона упаковок.
Обновлено в 00:41
Общество

В Кемерово закрылась отказавшаяся обслуживать геев пекарня

Обновлено в 05:15
Авто

В России цены на автомобили с пробегом в апреле упали на 1,7%

В России цены на автомобили с пробегом в апреле упали на 1,7% и достигли 752 тыс. рублей.
Обновлено в 04:16
Хоккей

Сборная России уступила Швеции в матче Еврохоккейтура

Встреча, проходившая в рамках последнего этапа Еврохоккейтура, завершилась победой сборной Швеции со счётом 6:4.
Обновлено в 11:31
Армия и оружие

США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III

Обновлено в 10:45
Спорт

Российская банкнота 100 рублей попала в число самых красивых в мире

Российская банкнота 100 рублей попала в список самых красивых денежных знаков мира.
Обновлено в 06:06
Политика

Минск отреагировал на смену посла России в Белоруссии

В пятницу, 30 апреля, президент Владимир Путин освободил Михаила Бабича от должности посла России в Белоруссии и одновременно назначил вместо него сенатора Дмитрия Мезенцева.
Обновлено в 08:36
Происшествия

Стадион «Лужники» в Москве проверяют после сообщения о минировании

Обновлено в 04:31
Экономика

Путин отменил налоговую преференцию для импортного табака

Закон предполагает повышающий коэффициент для компаний, занимающейся поставкой в Россию сигарет, папирос, сигарилл, биди и кретек, для исчисления акцизов по аналогии с производителями табачной продукции на территории России.
Обновлено в 10:44
Происшествия

На юге Петербурга поймали браконьера с окровавленным ножом

У браконьера изъяли пятизарядное ружье, 22 патрона, 1 нож в крови и перьях, патронташ и 10 профилей (чучел).
Обновлено в 09:30
Происшествия

Обкуренный Резник устроил дебош на первомайском шествии в Петербурге

Обновлено в 08:58
Транспорт

70 московских светофоров перенастроят в пользу пешеходов

Обновлено в 11:17
Происшествия

Фотохудожник Василиадис задержан по подозрению в изнасиловании модели

В Москве по подозрению в изнасиловании модели задержан известный российский fashion-фотограф, 46-летний Игорь Василиадис.
Обновлено в 03:43
Политика

Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов

Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено в 09:14
Энергетика

На Украине подешевел газ для населения

«Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 05:18
Музыка

Фестиваль Башмета откроется в Ярославле

XI Международный музыкальный фестиваль в Ярославле под руководством Юрия Башмета откроется в среду, первого мая, премьерой сочинения Алексея Сюмака «Двенадцать» на стихи Александра Блока.
Обновлено в 00:32
Авто

Минпромторг показал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant

Минпромторг РФ показал пилотный образец внедорожника Aurus Komendant на первых официальных фотографиях.
Обновлено вчера в 05:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
F-35
Воздушное судно
Семейство малозаметных боевых самолётов 5-го поколения
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное