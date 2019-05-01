Армия и оружие
США впервые применили F-35 в боевых условияхRT на русском 10:15
Военные США впервые использовали истребители F-35A в условиях боя. Самолёты нанесли авиаудар по сети туннелей в иракском Хамрине, которые используются боевиками для хранения и передачи оружия.
Читать в источнике
Оценить27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 11:40, Ашберн
Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ
Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
Политика
Замминистра пригрозил получающим российские паспорта украинцам
Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отбирать украинские паспорта у жителей Донбасса, которые получат российское гражданство.
Обновлено в 09:16
Экономика
Путин подписал закон об ипотечных каникулах
Ранее сообщалось, что Госдума приняла в третьем чтении закон об ипотечных каникулах, внесенный группой депутатов и сенаторов во главе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко и председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, 18 апреля.
Обновлено в 10:04
Общество
Тайский король объявил о женитьбе
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама X) объявил, что женился на бывшей стюардессе Сутиде Вачиралонгкорн, сообщает Reuters.
Обновлено в 10:16
Политика
В штабе Зеленского подтвердили: его жена купила квартиру в Крыму
В штабе избранного украинского президента заявили, что Елена действительно купила эту квартиру, но было это еще в 2013 году "до незаконной аннексии Крыма".
Обновлено в 09:37
Политика
Глава Пентагона отменил визит в Европу из-за ситуации в Венесуэле
Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахан отменил визит в Европу из-за ситуации в Венесуэле и на границе с Мексикой, сообщили РИА Новости в пресс-службе Пентагона.
Обновлено в 10:51
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2019 года
С 1 мая 2019 года в жизни россиян многое изменится.
Обновлено 29 апреля в 02:53
Наука
Геологи и историки раскрыли секрет успехов Карфагена в войнах с Римом
Главным секретом успеха Рима в борьбе с Карфагеном, как недавно выяснили химики из Германии, было то, что армии Сципиона Африканского удалось захватить в начале III века до нашей эры Картахену, "Новый Город", и испанские серебряные рудники, снабжавшие драгоценным металлом всю экономику Пунической империи.
Обновлено 29 апреля в 15:00
Авто
Криштиану Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пополнил свой автопарк самым дорогоим автомобилем в мире - Bugatti La Voiture Noire.
Обновлено в 00:44
Общество
В Казахстане сотни человек вышли на антиправительственные митинги
Участники выступают против предстоящих президентских выборов и строительства АЭС, требуют повышения социальной защиты инвалидов и многодетных матерей В Казахстане проходят несанкционированные антиправительственные митинги, пишет РИА Новости.
Обновлено в 06:38
Здоровье
Россияне стали чаще покупать средства против аллергии
Продажи противоаллергических средств в российских магазинах увеличились на 20% в первую неделю месяца, и составили 2 миллиона упаковок.
Обновлено в 00:41
Общество
В Кемерово закрылась отказавшаяся обслуживать геев пекарня
Обновлено в 05:15
Авто
В России цены на автомобили с пробегом в апреле упали на 1,7%
В России цены на автомобили с пробегом в апреле упали на 1,7% и достигли 752 тыс. рублей.
Обновлено в 04:16
Хоккей
Сборная России уступила Швеции в матче Еврохоккейтура
Встреча, проходившая в рамках последнего этапа Еврохоккейтура, завершилась победой сборной Швеции со счётом 6:4.
Обновлено в 11:31
Спорт
Российская банкнота 100 рублей попала в число самых красивых в мире
Российская банкнота 100 рублей попала в список самых красивых денежных знаков мира.
Обновлено в 06:06
Политика
Минск отреагировал на смену посла России в Белоруссии
В пятницу, 30 апреля, президент Владимир Путин освободил Михаила Бабича от должности посла России в Белоруссии и одновременно назначил вместо него сенатора Дмитрия Мезенцева.
Обновлено в 08:36
Экономика
Путин отменил налоговую преференцию для импортного табака
Закон предполагает повышающий коэффициент для компаний, занимающейся поставкой в Россию сигарет, папирос, сигарилл, биди и кретек, для исчисления акцизов по аналогии с производителями табачной продукции на территории России.
Обновлено в 10:44
Происшествия
На юге Петербурга поймали браконьера с окровавленным ножом
У браконьера изъяли пятизарядное ружье, 22 патрона, 1 нож в крови и перьях, патронташ и 10 профилей (чучел).
Обновлено в 09:30
Транспорт
70 московских светофоров перенастроят в пользу пешеходов
Обновлено в 11:17
Происшествия
Фотохудожник Василиадис задержан по подозрению в изнасиловании модели
В Москве по подозрению в изнасиловании модели задержан известный российский fashion-фотограф, 46-летний Игорь Василиадис.
Обновлено в 03:43
Политика
Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов
Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено в 09:14
Энергетика
На Украине подешевел газ для населения
«Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 05:18
Музыка
Фестиваль Башмета откроется в Ярославле
XI Международный музыкальный фестиваль в Ярославле под руководством Юрия Башмета откроется в среду, первого мая, премьерой сочинения Алексея Сюмака «Двенадцать» на стихи Александра Блока.
Обновлено в 00:32
Авто
Минпромторг показал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant
Минпромторг РФ показал пилотный образец внедорожника Aurus Komendant на первых официальных фотографиях.
Обновлено вчера в 05:35