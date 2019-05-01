Армия и оружие

США впервые использовали истребители F-35A в боюКоммерсантъ вчера в 15:12

ВВС США использовали истребители F-35A в рамках операции «Непоколебимая решимость» в Ираке. Это первый случай, когда F-35A были применены в боевых условиях.
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США впервые применили F-35 в боевых условиях

RT на русскомвчера в 10:15

СМИ: США впервые использовали истребитель F-35A в боевых условиях

ТАССвчера в 11:52

США впервые применили F-35 в «бою»

Газета.Ruвчера в 11:10

ВВС США впервые применили истребители F-35A в бою

РБКвчера в 16:26

США впервые использовали истребители F-35A в бою

РИА Новостивчера в 09:45

США впервые применили истребители F-35A в операции на Ближнем Востоке

РЕН ТВвчера в 06:37

США впервые задействовали F-35A в боевой операции

Известиявчера в 05:31
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Армия и оружие

Американские самолеты провели разведку у границ России и над Донбассом

Обновлено вчера в 16:05
Происшествия

Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения

Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Обновлено вчера в 06:46
Общество

В Нью-Йорке заключенным разрешили бесплатно совершать телефонные звонки

Нью-Йорк стал первым крупным городом в США, где заключенным отныне разрешено бесплатно звонить из тюрьмы в пределах страны.
Обновлено в 00:08
Происшествия

Заведующая детским садом в Краснодаре заставила малыша целовать землю

В Краснодаре заведующая детским садом номер 74 "Звездочка" весьма своеобразно наказала ребенка, который, по ее словам, "обижал и душил" других детей.
Обновлено вчера в 18:55
Авто

Авторынок «Зеленый угол» накапливает «запасы» перед фактическим запретом «правого руля»

Весна, апрель 2019 года — на рынке «Зеленый угол» во Владивостоке по-прежнему продаются пробежные автомобили из Страны восходящего солнца.
Обновлено вчера в 21:25
Музыка

Алсу примет участие в «Евровидении-2019»

Обновлено вчера в 03:34
Футбол

«Барселона» разгромила «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионов

Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем» завершился победой команды Эрнесто Вальверде со счетом 3:0. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в столице Каталонии.
Обновлено вчера в 17:04
Здоровье

Клиника обещает мужчинам избавление от «синдрома гея»

В одной из столичных клиник врачи-проктологи предлагают мужчинам избавить их от «синдрома гея».
Обновлено вчера в 13:24
Спорт

Появилось видео, как 16-летняя Загитова едет за рулем автомобиля

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала видео, на котором она управляет машину в деревенской местности.
Обновлено вчера в 13:11
Хоккей

Гол Тарасенко не спас «Сент-Луис» от проигрыша «Далласу» Радулова

Обновлено в 00:19
Политика

От Зеленского потребовали извиниться за дела Порошенко в Одессе

Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко предложил избранному президенту страны Владимиру Зеленскому извиниться за события, произошедшие в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.
Обновлено вчера в 21:40
Политика

Зеленский определился с главой администрации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с тем, кто станет главой его администрации.
Обновлено вчера в 22:40
Общество

Муфтият Дагестана объявил дату начала месяца Рамадан

"По возникновении изменений относительно начала священного Рамадана Муфтият республики сообщит незамедлительно", - говорится в источнике.
Обновлено вчера в 13:27
Энергетика

На Украине подешевел газ для населения

«Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено вчера в 05:18
Происшествия

В Китае два человека погибли, упав с горки в парке развлечений

Два человека погибли, еще 12 пострадали, включая 6 детей, в результате инцидента на горке в парке развлечений города Чэнду юго-западной китайской провинции Сычуань, говорится в заявлении местного правительства.
Обновлено в 01:15
Политика

Украина выразила протест против упрощения получения гражданства РФ

Киев выразил Москве официальный протест по поводу упрощения процедуры получения паспортов РФ гражданами Украины, проживающими на отдельных территориях Донбасса.
Обновлено вчера в 16:50
Шоу-бизнес

Глюкоза похвасталась стройной фигурой в купальнике

Знаменитость позирует возле пальм в раздельном белом купальнике, демонстрируя свою стройную фигуру.
Обновлено вчера в 11:39
Общество

В Москве атмосферное давление побило рекорд 1983 года

По его данным, побит рекорд, установленный 2 мая 1983 года (737 мм рт. ст.). Согласно прогнозу, атмосферное давление в городе продолжит падение.
Обновлено в 00:54
Политика

WP: Болтон подталкивает Трампа к вторжению в Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп не особо стремится проводить военную операцию на территории Венесуэлы, однако на этом настаивает его помощник по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 00:42
Происшествия

В Иркутске из торгового центра эвакуировали около двух тысяч посетителей

Около двух тысяч посетителей эвакуировали из торгово-развлекательного центре "Сильвер Молл" в Иркутске из-за возгорания кровли, пострадавших нет, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.
Обновлено в 01:24
Политика

Путин подписал закон о повышении пенсии ветеранам ВОВ

Обновлено вчера в 05:59
Футбол

Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ

Обновлено вчера в 11:13
Армия и оружие

Минобороны РФ опровергло сообщения о гибели четырех военных в Сирии

Публикации о гибели четырех российских военных в Сирии не соответствуют действительности, в последнее время в стране не погиб ни один военнослужащий из РФ.
Обновлено вчера в 23:48
Финансы

ФРС США сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система США по итогам заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых.
Обновлено вчера в 14:06
Авто

Обновлённый Chery Tiggo 8 поступил в продажу

Флагманский кроссовер китайского концерна Chery поступил в салоны дилеров марки – пока только в Поднебесной.
Обновлено 29 апреля в 07:58
Общество

Украинский минздрав назвал соцсети вредными для здоровья

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что социальные сети наносят вред здоровью.
Обновлено в 00:02
Наука

Назван повседневный продукт, спасающий от ожирения

Обновлено в 01:24
Общество

Король Таиланда женился на начальнице своей охраны

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено вчера в 11:55
Наука

Утренние упражнения улучшают когнитивные способности на протяжении дня

Обновлено 30 апреля в 11:00
Политика

Число убийств евреев на почве антисемитизма выросло в 2018 году

За последний год произошел рост проявлений антисемитизма: количество серьезных случаев насилия в мире увеличилось на 13% с 342 до 387 случаев.
Обновлено вчера в 06:05
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