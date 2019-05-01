Армия и оружие

США впервые использовали истребители F-35A в боюКоммерсантъ 15:12

ВВС США использовали истребители F-35A в рамках операции «Непоколебимая решимость» в Ираке. Это первый случай, когда F-35A были применены в боевых условиях.
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ВВС США впервые применили истребители F-35A в бою

РБК16:26

США впервые использовали истребители F-35A в бою

РИА Новости09:45

США впервые применили F-35 в «бою»

Газета.Ru11:10

США впервые применили F-35 в боевых условиях

RT на русском10:15

СМИ: США впервые использовали истребитель F-35A в боевых условиях

ТАСС11:52

США впервые применили истребители F-35A в операции на Ближнем Востоке

РЕН ТВ06:37

США впервые задействовали F-35A в боевой операции

Известия05:31
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Общество

Король Таиланда женился на начальнице своей охраны

Обновлено в 11:55
Футбол

Бизнесмен Рэтклифф собирается купить «Челси» у Абрамовича

Британский бизнесмен Джим Рэтклифф изучает возможность приобретения английского футбольного клуба «Челси» у российского олигарха Романа Абрамовича.
Обновлено в 15:06
Происшествия

В Ингушетии депутат украл невесту

Депутат Народного собрания Ингушетии похитил жительницу республики, чтобы жениться на ней, сообщил "Интерфаксу" в среду источник.
Обновлено в 08:06
Кино

Фильм Юрия Быкова «Сторож» покажут на «Кинотавре»

Новый фильм носит название «Сторож». Картина попала в основную программу фестиваля, который пройдет в Сочи с 9 по 16 июня.
Обновлено в 14:03
Шоу-бизнес

Алена Водонаева подвергла критике поведение Меган Маркл

Звезда проекта «Дом-2» Алена Водонаева рассмотрела соперничество герцогинь на фоне ситуации с родами.
Обновлено в 10:33
Общество

В преддверии майских праздников вырос спрос на алкоголь

Перед майскими праздниками в России упал спрос на товары для здоровья (на 20 процентов), хлеб (15 процентов), табачную продукцию (11 процентов), снеки и молочную продукты (по 10 процентов), свидетельствуют данные исследования сервиса Rate&Goods.
Обновлено 29 апреля в 14:32
Музыка

Пригожин призвал «убрать руки» от участвующей в Евровидении Алсу

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал предстоящее участие российской певицы Алсу в Евровидении-2019, где она объявит результаты голосования.
Обновлено в 08:08
Армия и оружие

Пентагон: США нуждаются в ядерном оружии для сдерживания России

Помощник замглавы Пентагона Дэвид Трахтенберг сообщил на слушаниях в конгрессе, что США нуждаются в ядерном оружии малой мощности, чтобы сдерживать Россию.
Обновлено в 18:38
Шоу-бизнес

«В день труда имею право отдыхать!»: Навка поделилась снимком в бикини с курорта

Известная фигуристка Татьяна Навка на первомайские праздники уехала отдыхать за рубеж.
Обновлено в 13:10
Политика

Зеленский выбрал главу своей администрации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский "определился" с тем, кто станет главой его администрации, заявил в эфире программы "Комментарии" доверенное лицо главы страны Вадим Галайчук.
Обновлено в 18:44
Политика

Помпео: США не исключают военной операции в Венесуэле

Госсекретарь США сообщил, что если это произойдет, то «США сразу же отреагируют». Напомним, что демонстрации в Венесуэле продолжатся 1 мая.
Обновлено в 11:22
Происшествия

Два человека погибли и пятеро пострадали в ДТП в Татарстане

Обновлено в 18:26
Общество

Глава Group-IB рассказал о процедуре проверки итогов шоу «Голос»

В рамках второй части планируется проверить историю голосования на наличие следов использования различных способов накрутки.
Обновлено вчера в 08:26
Происшествия

В Петербурге задержали участников первомайского шествия

В Санкт-Петербурге задержали больше 32 активистов и участников первомайских шествий.
Обновлено в 07:28
Происшествия

В Приморье с пятого этажа мужчина вытолкнул беременную девушку

Обновлено в 19:33
Хоккей

Сборная России проиграла Швеции на Еврохоккейтуре

В Стокгольме завершился вынесенный матч заключительного этапа Евротура по хоккею, в котором сборная России уступила команде Швеции.
Обновлено в 11:36
Происшествия

Заведующая детским садом в Краснодаре заставила малыша целовать землю

В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.
Обновлено в 13:09
Политика

Вступил в силу полный запрет США на закупки нефти у Ирана

Ранее Дональд Трамп раскритиковал сделку с Ираном, в рамках которой с исламской республики были сняты санкции в обмен на отказ от ракетно-ядерной программы.
Обновлено в 22:22
Хоккей

Нападающий Федор Малыхин стал игроком «Трактора»

«Трактор» второй раз за день сообщил о новом приобретении — контракт подписан с форвардом Федором Малыхиным Федор Малыхин стал игроком «Трактора» — контракт рассчитан на один год, сообщается на официальном сайте клуба.
Обновлено в 13:39
Шоу-бизнес

Глюкоза похвасталась стройной фигурой в купальнике

Знаменитость позирует возле пальм в раздельном белом купальнике, демонстрируя свою стройную фигуру.
Обновлено в 11:39
Происшествия

Экс-сотрудник ЦРУ признался в сговоре с целью шпионажа в пользу Китая

Бывший оперативный сотрудник Центрального разведывательного управления США Джерри Чун Шин Ли признал себя виновным в сговоре с целью шпионажа в пользу КНР, сообщило министерство юстиции в пресс-релизе.
Обновлено в 20:24
Культура

Андрей Разин назвал инцидент на шоу «Голос. Дети» «отмыванием денег»

Продюсер группы «Ласковый май» заявил, что скандал на проекте произошел из-за жадности руководителей «Первого канала» и их попыток отмыть деньги.
Обновлено в 09:49
Политика

Путин уволил главу ГИБДД по Москве

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности начальника управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко, передает ТАСС со ссылкой на текст указа.
Обновлено в 10:24
Политика

Зеленский извинился за плачущего Кадырова

В передаче Зеленского «Чисто News» были показаны кадры, на которых глава Чечни Рамзан Кадыров плачет после молитвы.
Обновлено вчера в 16:52
Политика

Украина выразила протест против упрощения получения гражданства РФ

Киев выразил Москве официальный протест по поводу упрощения процедуры получения паспортов РФ гражданами Украины, проживающими на отдельных территориях Донбасса.
Обновлено в 16:50
Политика

Путин подписал закон о «суверенном рунете»

Президент России Владимир Путин подписал закон о безопасной и устойчивой работе рунета. Документ опубликован на портале правовой информации.
Обновлено в 11:52
Политика

Мюллер раскритиковал изложение его доклада генпрокурором США

Спецпрокурор США Роберт Мюллер обрушился с критикой на министра юстиции, генерального прокурора США Уильяма Барра, представившего краткое резюме доклада по расследованию Мюллера.
Обновлено в 03:43
Музыка

Киркоров пригрозил покинуть «Евровидение»

Поп-исполнитель Филипп Киркоров в эфире "Россия 1" назвал условие, при котором откажется от любого взаимодействия с конкурсом "Евровидение".
Обновлено вчера в 21:50
Политика

WikiLeaks прокомментировала приговор Ассанжу

Организация WikiLeaks на своей странице в Twitter осудила приговор суда в Лондоне своему основателю Джулиану Ассанжу и усомнилась в честности дальнейшего слушания и последующего решения о возможной экстрадиции журналиста.
Обновлено в 08:42
Происшествия

В Стерлитамаке по улицам гуляла голая девушка

В Стерлитамаке 1 мая по улицам гуляла голая девушка. Видео опубликовало ГТРК «Башкортостан».
Обновлено в 20:35
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