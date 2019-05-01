Армия и оружие
США впервые использовали истребители F-35A в боюРИА Новости 09:45
ВВС США впервые использовали истребители F-35A в боевых условиях. Об этом сообщается на сайте Военно-воздушных сил. Военные использовали два истребителя в рамках операции "Непоколебимая решимость" (Inherent Resolve) в Ираке.
Читать в источнике
Оценить104
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 20:54, Ашберн
Политика
Путин упростил получение гражданства России для украинцев
Срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство России не должен превышать трех месяцев, говорится в указе.
Обновлено в 06:48
Футбол
«Барселона» разгромила «Ливерпуль» в полуфинале ЛЧ
«Барселона» разгромила «Ливерпуль» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча на стадионе "Камп Ноу" завершилась со счетом 3:0.
Обновлено в 17:47
Хоккей
Сборная России проиграла Швеции на Еврохоккейтуре
В Стокгольме завершился вынесенный матч заключительного этапа Евротура по хоккею, в котором сборная России уступила команде Швеции.
Обновлено в 11:36
Авто
Минпромторг РФ показал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant
Министерство промышленности и торговли России опубликовало в Facebook первые фотографии внедорожника Aurus Komendant.
Обновлено вчера в 12:29
Музыка
Назван состав российского жюри на Евровидении-2019
Обновлено в 07:22
Политика
Мадуро объявил о «великом плане изменений» в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности своего правительства принять специальный план изменений, чтобы исправить допущенные ошибки.
Обновлено в 18:27
Общество
Провокаторы испортили петербуржцам праздник
Обновлено в 11:09
Авто
Назван топ-10 «проклятых» автомобилей
Обновлено в 07:48
Гаджеты
Дискретные видеокарты Intel Xe будут поддерживать аппаратное ускорение трассировки лучей
Как сообщает источник, процессорный гигант заявил, что архитектура новых GPU будет в том числе поддерживать аппаратное ускорение трассировки лучей.
Обновлено в 12:44
Политика
Делегация США пошла против НАТО на демонстрации в Крыму
Делегация общественных деятелей из Соединенных Штатов Америки стала участницей первомайской демонстрации в Крыму.
Обновлено в 08:13
Политика
WikiLeaks прокомментировала приговор Ассанжу
Организация WikiLeaks на своей странице в Twitter осудила приговор суда в Лондоне своему основателю Джулиану Ассанжу и усомнилась в честности дальнейшего слушания и последующего решения о возможной экстрадиции журналиста.
Обновлено в 08:42
Авто
Lexus представит новую бюджетную модель в 2021 году
Новинка придет на хэтчбеку Lexus CT, выпущенному в 2011 году.
Обновлено в 06:28
Политика
Госсекретарь США не исключил проведение военной операции в Венесуэле
Помпео пояснил, что США может инициировать проведение военной операции в Боливарианской республике при необходимости.
Обновлено в 11:14
Общество
Король Таиланда женился на начальнице своей охраны
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено в 11:55
Наука
Дешевый дрон, которому не нужно топливо: будущее беспилотников
Поскольку у «Феникса» отсутствует двигатель внутреннего сгорания и нет потребности в топливе, в теории дрон может оставаться на нужной высоте неопределенно долгое время и действовать в качестве летающего датчика или узла связи для вооруженных сил.
Обновлено в 07:16
Общество
Гороскоп на 1 мая 2019 года
Овен Поначалу вам может показаться, что день складывается не лучшим образом. Однако это лишь первое впечатление.
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия
В России может появиться «служба воздушных маршалов»
"Служба воздушных маршалов" все же может появиться в России, эта тема обсуждается и находится в режиме проработки, сообщил РИА Новости заместитель начальника полиции по охране общественного порядка управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу полковник полиции Александр Тарушкин.
Обновлено в 20:11
Шоу-бизнес
Скончалась мать Марии Порошиной
Актрисе Большого Наталье Красноярской театра было 70 лет Заслуженная артистка России, режиссер мимического ансамбля Большого театра Наталья Красноярская умерла 30 апреля на 71-м году жизни.
Обновлено в 07:26
Происшествия
Китайская семья заплатила $6,5 млн за поступление дочери в Стэнфорд
Китайская семья заплатила 6,5 млн долларов, чтобы их дочь поступила в престижный Стэнфордский университет.
Обновлено в 20:13
Шоу-бизнес
Ани Лорак подверглась критике из-за неудачного образа
View this post on Instagram See you tonight! #osnabrück A post shared by Ани Лорак (@anilorak) on Apr 30, 2019 at 6:45am PDT Именно брюки вызвали негодование у подписчиков, поскольку, на их взгляд, этот атрибут «изуродовал» идеальную фигуру исполнительницы.
Обновлено в 06:29
Происшествия
У избитой в Париже журналистки РИА Новости выявили сотрясение мозга
Врачи парижского госпиталя диагностировали сотрясение мозга, ушибы левого плеча и предплечья у корреспондента РИА Новости Виктории Ивановой, избитой французскими полицейскими в ходе первомайской манифестации.
Обновлено в 16:01
Армия и оружие
Раскрыты места хранения и размер ядерного арсенала США
Как сообщает "Бюллетень ученых-атомщиков" (The Bulletin of the Atomic Scientists), сейчас у США имеется около 3800 ядерных боеголовок.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Заведующая детским садом в Краснодаре заставила малыша целовать землю
В Краснодаре заведующая детским садом номер 74 "Звездочка" весьма своеобразно наказала ребенка, который, по ее словам, "обижал и душил" других детей.
Обновлено в 18:55
Происшествия
Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»
Невский районный суд назначил 10 суток ареста экс-председателю движения "Открытая Россия" Андрею Пивоварову за участие в согласованном шествии "Свободному Петербургу - свободные выборы", сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено в 19:52
Космос
NASA не проводит независимое расследование инцидента при испытаниях Crew Dragon
Сотрудники NASA не проводят собственное расследование в связи с неудачей при испытаниях двигателей корабля Crew Dragon компании SpaceX.
Обновлено в 19:59
Происшествия
В Стерлитамаке по улицам гуляла голая девушка
Обновлено в 20:35
Политика
Путин назначил Мезенцева вместо Бабича послом в Белоруссии
Президент России подписал указ об освобождении Михаила Бабича с должности посла России в Белоруссии.
Обновлено вчера в 14:18