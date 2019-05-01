Армия и оружие

США впервые использовали истребители F-35A в боюРИА Новости 09:45

ВВС США впервые использовали истребители F-35A в боевых условиях. Об этом сообщается на сайте Военно-воздушных сил. Военные использовали два истребителя в рамках операции "Непоколебимая решимость" (Inherent Resolve) в Ираке.
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ВВС США впервые применили истребители F-35A в бою

РБК16:26

СМИ: США впервые использовали истребитель F-35A в боевых условиях

ТАСС11:52

США впервые задействовали F-35A в боевой операции

Известия05:31

США впервые применили F-35 в боевых условиях

RT на русском10:15

США впервые использовали истребители F-35A в бою

РИА Новости09:45

США впервые применили истребители F-35A в операции на Ближнем Востоке

РЕН ТВ06:37

США впервые применили F-35 в «бою»

Газета.Ru11:10
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Политика

Путин упростил получение гражданства России для украинцев

Срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство России не должен превышать трех месяцев, говорится в указе.
Обновлено в 06:48
Политика

Reuters нашел у жены Зеленского купленный за полцены пентхаус в Крыму

Обновлено в 08:28
Футбол

«Барселона» разгромила «Ливерпуль» в полуфинале ЛЧ

«Барселона» разгромила «Ливерпуль» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча на стадионе "Камп Ноу" завершилась со счетом 3:0.
Обновлено в 17:47
Хоккей

Сборная России проиграла Швеции на Еврохоккейтуре

В Стокгольме завершился вынесенный матч заключительного этапа Евротура по хоккею, в котором сборная России уступила команде Швеции.
Обновлено в 11:36
Авто

Минпромторг РФ показал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant

Министерство промышленности и торговли России опубликовало в Facebook первые фотографии внедорожника Aurus Komendant.
Обновлено вчера в 12:29
Музыка

Назван состав российского жюри на Евровидении-2019

Обновлено в 07:22
Политика

Мадуро объявил о «великом плане изменений» в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности своего правительства принять специальный план изменений, чтобы исправить допущенные ошибки.
Обновлено в 18:27
Общество

Провокаторы испортили петербуржцам праздник

Обновлено в 11:09
Авто

Назван топ-10 «проклятых» автомобилей

Обновлено в 07:48
Гаджеты

Дискретные видеокарты Intel Xe будут поддерживать аппаратное ускорение трассировки лучей

Как сообщает источник, процессорный гигант заявил, что архитектура новых GPU будет в том числе поддерживать аппаратное ускорение трассировки лучей.
Обновлено в 12:44
Политика

Делегация США пошла против НАТО на демонстрации в Крыму

Делегация общественных деятелей из Соединенных Штатов Америки стала участницей первомайской демонстрации в Крыму.
Обновлено в 08:13
Происшествия

Соседи неадекватного Резника пожаловались на запах марихуаны

Обновлено в 12:31
Политика

WikiLeaks прокомментировала приговор Ассанжу

Организация WikiLeaks на своей странице в Twitter осудила приговор суда в Лондоне своему основателю Джулиану Ассанжу и усомнилась в честности дальнейшего слушания и последующего решения о возможной экстрадиции журналиста.
Обновлено в 08:42
Авто

Lexus представит новую бюджетную модель в 2021 году

Новинка придет на хэтчбеку Lexus CT, выпущенному в 2011 году.
Обновлено в 06:28
Политика

Госсекретарь США не исключил проведение военной операции в Венесуэле

Помпео пояснил, что США может инициировать проведение военной операции в Боливарианской республике при необходимости.
Обновлено в 11:14
Общество

Король Таиланда женился на начальнице своей охраны

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено в 11:55
Наука

Дешевый дрон, которому не нужно топливо: будущее беспилотников

Поскольку у «Феникса» отсутствует двигатель внутреннего сгорания и нет потребности в топливе, в теории дрон может оставаться на нужной высоте неопределенно долгое время и действовать в качестве летающего датчика или узла связи для вооруженных сил.
Обновлено в 07:16
Общество

Гороскоп на 1 мая 2019 года

Овен Поначалу вам может показаться, что день складывается не лучшим образом. Однако это лишь первое впечатление.
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия

В России может появиться «служба воздушных маршалов»

"Служба воздушных маршалов" все же может появиться в России, эта тема обсуждается и находится в режиме проработки, сообщил РИА Новости заместитель начальника полиции по охране общественного порядка управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу полковник полиции Александр Тарушкин.
Обновлено в 20:11
Шоу-бизнес

Скончалась мать Марии Порошиной

Актрисе Большого Наталье Красноярской театра было 70 лет Заслуженная артистка России, режиссер мимического ансамбля Большого театра Наталья Красноярская умерла 30 апреля на 71-м году жизни.
Обновлено в 07:26
Происшествия

Китайская семья заплатила $6,5 млн за поступление дочери в Стэнфорд

Китайская семья заплатила 6,5 млн долларов, чтобы их дочь поступила в престижный Стэнфордский университет.
Обновлено в 20:13
Шоу-бизнес

Ани Лорак подверглась критике из-за неудачного образа

View this post on Instagram See you tonight! #osnabrück A post shared by Ани Лорак (@anilorak) on Apr 30, 2019 at 6:45am PDT Именно брюки вызвали негодование у подписчиков, поскольку, на их взгляд, этот атрибут «изуродовал» идеальную фигуру исполнительницы.
Обновлено в 06:29
Происшествия

У избитой в Париже журналистки РИА Новости выявили сотрясение мозга

Врачи парижского госпиталя диагностировали сотрясение мозга, ушибы левого плеча и предплечья у корреспондента РИА Новости Виктории Ивановой, избитой французскими полицейскими в ходе первомайской манифестации.
Обновлено в 16:01
Армия и оружие

Раскрыты места хранения и размер ядерного арсенала США

Как сообщает "Бюллетень ученых-атомщиков" (The Bulletin of the Atomic Scientists), сейчас у США имеется около 3800 ядерных боеголовок.
Обновлено в 04:30
Происшествия

Заведующая детским садом в Краснодаре заставила малыша целовать землю

В Краснодаре заведующая детским садом номер 74 "Звездочка" весьма своеобразно наказала ребенка, который, по ее словам, "обижал и душил" других детей.
Обновлено в 18:55
Происшествия

Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»

Невский районный суд назначил 10 суток ареста экс-председателю движения "Открытая Россия" Андрею Пивоварову за участие в согласованном шествии "Свободному Петербургу - свободные выборы", сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено в 19:52
Космос

NASA не проводит независимое расследование инцидента при испытаниях Crew Dragon

Сотрудники NASA не проводят собственное расследование в связи с неудачей при испытаниях двигателей корабля Crew Dragon компании SpaceX.
Обновлено в 19:59
Происшествия

В Стерлитамаке по улицам гуляла голая девушка

Обновлено в 20:35
Происшествия

Двое погибли при пожаре в частных домах в Самарской области

Обновлено в 20:04
Политика

Путин назначил Мезенцева вместо Бабича послом в Белоруссии

Президент России подписал указ об освобождении Михаила Бабича с должности посла России в Белоруссии.
Обновлено вчера в 14:18
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