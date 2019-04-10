Энергетика
США возобновили поставки венесуэльской нефтиТК Звезда вчера в 16:56
В Минэнерго США сообщили, что с 29 марта Каракас ежедневно поставлял американской стороне 139 тысяч баррелей нефти в сутки. Венесуэла возобновила поставки нефти в США.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 09:53, Ашберн
Политика
Лукашенко: Россия воюет с Белоруссией санкциями
По словам Лукашенко, Россия «всё больше и больше вводит санкций» против Белоруссии, о чем ему регулярно докладывают.
Обновлено в 08:09
Политика
Появилось видео задержания Ассанжа
Обновлено в 06:08
Политика
На Украине возбудили дело из-за публикации видео с Зеленским и фурой
Полиция возбудила уголовное дело в связи публикацией видеоролика, на котором кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик, сообщила в четверг пресс-служба министерства внутренних дел.
Обновлено в 08:36
Происшествия
Потерпевший Соловчук рассказал, как его избивали Кокорин и Мамаев
Инцидент с участием водителя ведущей "Первого канала" и футболистов произошел 8 октября у столичного клуба "Эгоист" Пресненский суд Москвы в четверг, 11 апреля, продолжает опрос свидетелей по "делу Кокорина и Мамаева".
Обновлено в 09:40
Экономика
ЕС заблокировал запрос России об арбитраже по спору в ВТО
Евросоюз заблокировал запрос России о созыве третейской группы по спору во Всемирной торговой организации (ВТО) о пошлинах на холоднопрокатную сталь.
Обновлено в 06:52
Космос
«Роскосмос» объявил о переносе запусков станций «Луна-26» и «Луна-27»
Российские межпланетные станции «Луна-26» и «Луна-27», запуск которых планировался в 2023 и 2024 годах, будут запущены на год позже — в 2024 и 2025 годах соответственно.
Обновлено в 09:11
Политика
В Судане совершен военный переворот
Обновлено в 02:48
Общество
Умер уральский миллиардер и меценат Владислав Тетюхин
Обновлено в 07:24
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Суд перевел Майкла Калви под домашний арест
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета об изменении меры пресечения для основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено в 09:05
Футбол
РФС объявил о создании юношеской футбольной лиги
Юношеская футбольная лига среди команд, составленных из игроков до 17 лет, будет создана в России.
Обновлено в 07:51
Происшествия
Судья Якубаев, которого проверяет СК, ушел в отставку
Судья Кузьминского суда Москвы Руслан Якубаев, которого проверяет СК РФ, ушел в отставку, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Карина Каленова.
Обновлено в 08:55
Происшествия
В Воронеже эвакуированы школы и торговые центры
Электронные сообщения об угрозе взрыва поступили в администрацию города, областную думу, торговые и бизнес-центры, школы.
Обновлено в 08:29
Общество
Nord Stream 2 AG уложила 1000 км «Северного потока — 2»
Обновлено в 08:26
Происшествия
В Ростове родители из-за религии запретили перелить кровь младенцу
"В день обращения прокуратурой было подготовлено и направлено административное исковое заявление в суд с требованием разрешить врачам осуществить медицинское вмешательство и провести переливание препаратов крови и ее компонентов", - сообщили в ведомстве.
Обновлено в 03:55
Политика
Опрос показал шансы Порошенко и Зеленского во втором туре
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во втором туре выборов наберет почти в три раза больше голосов, чем его оппонент Петр Порошенко, следует из опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
Обновлено в 09:10
Политика
Помощника умершего депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме
Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, умершего 5 апреля, найден мертвым на своем рабочем месте.
Обновлено в 09:18
Единоборства
Российский боец Хандожко подписал контракт с UFC
Обновлено в 06:40
Технологии
За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз
Ранее эксперты RSpectr разбирались, как российские госкомпании будут выполнять требование о переходе на отечественное программное обеспечение.
Обновлено в 06:35
Политика
Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине
Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине, сообщили в Госпогранслужбе соседней страны.
Обновлено в 03:21
Общество
Ярославское издание «Яркуб» попало в реестр запрещенных сайтов
Ярославское интернет-издание «Яркуб» внесено в реестр запрещенных сайтов по решению Роскомнадзора на основании ст. 15.1 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Обновлено в 09:22
Шоу-бизнес
В Лондоне ограбили Леру Кудрявцеву
Знаменитая телеведущая на своей странице в соцсети рассказала об инциденте, который произошел с ней во время отдыха в Великобритании.
Обновлено в 07:14
Хоккей
В СКА опровергли переход Гусева в «Вегас»
Вице-президент петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг прокомментировал информацию о переходе нападающего команды Никиты Гусева в «Вегас Голден Найтс», выступающий в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Обновлено в 09:38
Общество
Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны
Балерина Анастасия Волочкова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что президент Владимир Путин не виноват в бедности большой части населения России, а всем недовольным посоветовала уехать из страны.
Обновлено в 03:00
Авто
Купе-кроссовер Renault Arkana выйдет на российский рынок в этом году
В этом году на российском рынке появится новый купе-кроссовер Renault Arkana. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба французского бренда.
Обновлено в 06:34
Происшествия
Руководство липецкого колледжа скрыло изнасилование студента шваброй
Руководство колледжа в Липецкой области, где одного из студентов изнасиловали шваброй, пыталось скрыть произошедшее.
Обновлено в 09:21
Шоу-бизнес
Алсу спровоцировала слухи о разводе
Певица удивила подписчиков странным нарядом На днях в Сети стала распространяться новость о том, что звезда российской эстрады Алсу разводится с мужем Яном Абрамовым.
Обновлено в 08:44
Шоу-бизнес
Киркоров рассказал, как они с Пугачевой потеряли ребенка 20 лет назад
Известная российская певица Алла Пугачева в возрасте 49 лет пыталась завести ребенка вместе со своим мужем Филиппом Киркоровым, однако у нее случился выкидыш.
Обновлено в 08:08