Энергетика

США возобновили поставки венесуэльской нефтиТК Звезда вчера в 16:56

В Минэнерго США сообщили, что с 29 марта Каракас ежедневно поставлял американской стороне 139 тысяч баррелей нефти в сутки. Венесуэла возобновила поставки нефти в США.
Читать в источнике

Подробнее о событии

США возобновили поставки нефти из Венесуэлы

Эхо Москвывчера в 18:07

США возобновили поставки нефти из Венесуэлы

ФАНвчера в 16:16

США возобновили поставки нефти из Венесуэлы

Дождьвчера в 15:28

США возобновили поставки нефти из Венесуэлы

Взгляд.рувчера в 15:03

США возобновили поставки венесуэльской нефти

RT на русскомвчера в 14:48

США возобновили поставки нефти из Венесуэлы

РИА Новостивчера в 14:21

США возобновили поставки нефти из Венесуэлы

Газета.Ruвчера в 15:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 09:53, Ашберн
Политика

Лукашенко: Россия воюет с Белоруссией санкциями

По словам Лукашенко, Россия «всё больше и больше вводит санкций» против Белоруссии, о чем ему регулярно докладывают.
Обновлено в 08:09
Политика

Появилось видео задержания Ассанжа

Обновлено в 06:08
Политика

На Украине возбудили дело из-за публикации видео с Зеленским и фурой

Полиция возбудила уголовное дело в связи публикацией видеоролика, на котором кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик, сообщила в четверг пресс-служба министерства внутренних дел.
Обновлено в 08:36
Происшествия

Потерпевший Соловчук рассказал, как его избивали Кокорин и Мамаев

Инцидент с участием водителя ведущей "Первого канала" и футболистов произошел 8 октября у столичного клуба "Эгоист" Пресненский суд Москвы в четверг, 11 апреля, продолжает опрос свидетелей по "делу Кокорина и Мамаева".
Обновлено в 09:40
Экономика

ЕС заблокировал запрос России об арбитраже по спору в ВТО

Евросоюз заблокировал запрос России о созыве третейской группы по спору во Всемирной торговой организации (ВТО) о пошлинах на холоднопрокатную сталь.
Обновлено в 06:52
Космос

«Роскосмос» объявил о переносе запусков станций «Луна-26» и «Луна-27»

Российские межпланетные станции «Луна-26» и «Луна-27», запуск которых планировался в 2023 и 2024 годах, будут запущены на год позже — в 2024 и 2025 годах соответственно.
Обновлено в 09:11
Политика

В Судане совершен военный переворот

Обновлено в 02:48
Общество

Умер уральский миллиардер и меценат Владислав Тетюхин

Обновлено в 07:24
Спорт

Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Происшествия

Суд перевел Майкла Калви под домашний арест

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета об изменении меры пресечения для основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено в 09:05
Футбол

РФС объявил о создании юношеской футбольной лиги

Юношеская футбольная лига среди команд, составленных из игроков до 17 лет, будет создана в России.
Обновлено в 07:51
Происшествия

Судья Якубаев, которого проверяет СК, ушел в отставку

Судья Кузьминского суда Москвы Руслан Якубаев, которого проверяет СК РФ, ушел в отставку, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Карина Каленова.
Обновлено в 08:55
Происшествия

В Воронеже эвакуированы школы и торговые центры

Электронные сообщения об угрозе взрыва поступили в администрацию города, областную думу, торговые и бизнес-центры, школы.
Обновлено в 08:29
Общество

Nord Stream 2 AG уложила 1000 км «Северного потока — 2»

Обновлено в 08:26
Происшествия

В Ростове родители из-за религии запретили перелить кровь младенцу

"В день обращения прокуратурой было подготовлено и направлено административное исковое заявление в суд с требованием разрешить врачам осуществить медицинское вмешательство и провести переливание препаратов крови и ее компонентов", - сообщили в ведомстве.
Обновлено в 03:55
Музыка

Киркоров назвал стоимость песни для участия Лазарева в «Евровидении»

Обновлено в 09:21
Политика

Опрос показал шансы Порошенко и Зеленского во втором туре

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во втором туре выборов наберет почти в три раза больше голосов, чем его оппонент Петр Порошенко, следует из опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
Обновлено в 09:10
Политика

Помощника умершего депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме

Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, умершего 5 апреля, найден мертвым на своем рабочем месте.
Обновлено в 09:18
Единоборства

Российский боец Хандожко подписал контракт с UFC

Обновлено в 06:40
Технологии

За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз

Ранее эксперты RSpectr разбирались, как российские госкомпании будут выполнять требование о переходе на отечественное программное обеспечение.
Обновлено в 06:35
Политика

Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине

Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине, сообщили в Госпогранслужбе соседней страны.
Обновлено в 03:21
Общество

Ярославское издание «Яркуб» попало в реестр запрещенных сайтов

Ярославское интернет-издание «Яркуб» внесено в реестр запрещенных сайтов по решению Роскомнадзора на основании ст. 15.1 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Обновлено в 09:22
Шоу-бизнес

В Лондоне ограбили Леру Кудрявцеву

Знаменитая телеведущая на своей странице в соцсети рассказала об инциденте, который произошел с ней во время отдыха в Великобритании.
Обновлено в 07:14
Хоккей

В СКА опровергли переход Гусева в «Вегас»

Вице-президент петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг прокомментировал информацию о переходе нападающего команды Никиты Гусева в «Вегас Голден Найтс», выступающий в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Обновлено в 09:38
Происшествия

На улице Десантников после прорыва трубы двор залило кипятком

Обновлено в 08:31
Общество

Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны

Балерина Анастасия Волочкова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что президент Владимир Путин не виноват в бедности большой части населения России, а всем недовольным посоветовала уехать из страны.
Обновлено в 03:00
Авто

Купе-кроссовер Renault Arkana выйдет на российский рынок в этом году

В этом году на российском рынке появится новый купе-кроссовер Renault Arkana. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба французского бренда.
Обновлено в 06:34
Происшествия

Руководство липецкого колледжа скрыло изнасилование студента шваброй

Руководство колледжа в Липецкой области, где одного из студентов изнасиловали шваброй, пыталось скрыть произошедшее.
Обновлено в 09:21
Шоу-бизнес

Алсу спровоцировала слухи о разводе

Певица удивила подписчиков странным нарядом На днях в Сети стала распространяться новость о том, что звезда российской эстрады Алсу разводится с мужем Яном Абрамовым.
Обновлено в 08:44
Шоу-бизнес

Киркоров рассказал, как они с Пугачевой потеряли ребенка 20 лет назад

Известная российская певица Алла Пугачева в возрасте 49 лет пыталась завести ребенка вместе со своим мужем Филиппом Киркоровым, однако у нее случился выкидыш.
Обновлено в 08:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное