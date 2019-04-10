Энергетика
США возобновили поставки венесуэльской нефтиКоммерсантъ вчера в 20:59
С 11 по 29 марта, согласно статистике, поставки нефти не осуществлялись. До этого закупки производились за неделю по 8 марта, когда показатель составил 112 тыс. баррелей в день. Ранее власти США рекомендовали нефтяным компаниям по всему миру отказаться от сделок с венесуэльскими властями.
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