Энергетика

США возобновили поставки венесуэльской нефтиКоммерсантъ вчера в 20:59

С 11 по 29 марта, согласно статистике, поставки нефти не осуществлялись. До этого закупки производились за неделю по 8 марта, когда показатель составил 112 тыс. баррелей в день. Ранее власти США рекомендовали нефтяным компаниям по всему миру отказаться от сделок с венесуэльскими властями.
Читать в источнике

Подробнее о событии

США возобновили поставки нефти из Венесуэлы

Эхо Москвывчера в 18:07

США возобновили поставки нефти из Венесуэлы

ФАНвчера в 16:16

США возобновили поставки нефти из Венесуэлы

РИА Новостивчера в 14:21

США возобновили поставки нефти из Венесуэлы

Взгляд.рувчера в 15:03

США возобновили поставки венесуэльской нефти

RT на русскомвчера в 14:48

США возобновили поставки нефти из Венесуэлы

Газета.Ruвчера в 15:26

США возобновили поставки нефти из Венесуэлы

Дождьвчера в 15:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 08:20, Ашберн
Политика

В Судане начался военный переворот

Обновлено в 02:00
Происшествия

Кокорина и Мамаева эвакуировали из здания суда из-за угрозы взрыва

Обновлено в 06:33
Армия и оружие

Путин сообщил о завершающей стадии испытаний ракеты «Сармат»

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с высокопоставленными офицерами и прокурорами сообщил, что межконтинентальная тяжёлая ракета «Сармат» проходит завершающую стадию испытаний.
Обновлено в 07:38
Политика

Штаб Порошенко выложил видео со сбивающей Зеленского фурой

Обновлено в 03:42
Шоу-бизнес

Пригожин рассказал о состоянии дочери Валерии после операции

Ранее в Instagram старшей дочери певицы Валерии появилась запись, в которой Анна Шульгина рассказала, что попала в больницу.
Обновлено вчера в 05:53
Общество

Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны

Балерина Анастасия Волочкова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что президент Владимир Путин не виноват в бедности большой части населения России, а всем недовольным посоветовала уехать из страны.
Обновлено в 03:00
Политика

Лукашенко: Россия воюет с Белоруссией санкциями

По словам Лукашенко, Россия «всё больше и больше вводит санкций» против Белоруссии, о чем ему регулярно докладывают.
Обновлено в 08:09
Общество

Калви подтвердил в суде заявление о своей невиновности

Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви в четверг на заседании Басманного суда Москвы об освобождении по ходатайству следствия из СИЗО под домашний арест подтвердил заявление о своей невиновности, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 07:42
Политика

Британская полиция задержала Ассанжа

Британская полиция задержала Джулиана Ассанжа на территории посольства Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 05:41
Политика

Порошенко назвал Зеленского виртуальным кандидатом

Президент Украины Пётр Порошенко назвал своего соперника в президентской гонке Владимира Зеленского виртуальным кандидатом, не готовым к реальной политике.
Обновлено в 07:28
Общество

Роскачество дало рекомендации по выбору сухих кормов для собак

Обновлено в 01:00
Общество

Вячеслав Володин посетил стройплощадку дома в Елшанке

Следующим местом в рамках визита Вячеслава Володина в Саратовскую область стала стройплощадка многоквартирного дома в поселке Елшанка города Саратова.
Обновлено в 07:13
Политика

Пелоси оценила слова генпрокурора США о слежке за штабом Трампа

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси прокомментировала заявление генпрокурора Уильяма Барра о том, что спецслужбы шпионили за президентской кампанией американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 21:33
Авто

Автомобили, которые признали самыми красивыми за 100 лет

Авторитетный немецкий журнал Auto Bild составил список 100 самых красивых автомашин начиная с 1920-х годов прошлого века.
Обновлено вчера в 10:07
Экономика

Около 70% граждан РФ живут в режиме строгой экономии

В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет.
Обновлено в 04:11
Происшествия

Дело бухгалтера «Седьмой студии» Масляевой вернули в прокуратуру

Обновлено в 08:09
Наука

Ученые назвали способы сдержать старение мозга и потерю памяти

Обновлено в 03:10
Футбол

Галицкий возглавит в РФС комитет детско-юношеского футбола

Президент РФС Александр Дюков, сообщил, что владелец «Краснодара» Сергей Галицкий возглавит комитет детско-юношеского футбола.
Обновлено в 07:45
Происшествия

Угроза взрыва в бизнес-центре на западе Москвы оказалась ложной

Проверка показала, сто сообщение об угрозе взрыва в бизнес-центре на западе Москвы оказалось ложным.
Обновлено в 06:34
Происшествия

В Волгограде снова эвакуируют школы и больницы

Администрация города получила анонимные угрозы о минировании некоторых учреждений Волгоградские школы и медучреждений эвакуировали 11 апреля.
Обновлено в 07:22
Политика

Путин призвал совершенствовать контрразведку

Обновлено в 07:56
Происшествия

Сотрудница ростовской полиции довела подростка до суицида

В Ростовской области теперь уже бывшую сотрудницы полиции обвиняют в незаконных действиях по изоляции подростка, который позднее совершил самоубийство.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес

Леру Кудрявцеву обокрали у Букингемского дворца

Разгневанная Кудрявцева в своем Инстаграме сообщила подписчикам, что на площади возле Букингемского дворца у нее украли кошелек с наличными и картами.
Обновлено в 06:13
Экономика

Правление «Газпрома» рекомендует рекордные дивиденды за 2018 год

Правление "Газпрома" рекомендует выплатить рекордные дивиденды за 2018 год в размере 10,43 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:15
Здоровье

В Греции родился ребенок от трех родителей

Обновлено в 07:56
Футбол

«Крылья Советов» разгромили «Рубин» в молодежном первенстве

Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес

Александр Кержаков и Милана Тюльпанова поздравили сына с 2-летием

Сыну Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой исполнилось 2 года УЗИ Миланы Тюльпановой Свой текст Милана сопроводила не только праздничной фотографией Артемием, но и снимком УЗИ, сделанным во время беременности.
Обновлено вчера в 04:37
Происшествия

В Воронеже неизвестные «заминировали» мэрию, облдуму и 12 школ

Обновлено в 08:08
Хоккей

Калинин: «Авангард» навсегда в моем сердце, но на льду друзей нет

Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри решили не сообщать о рождении ребенка

"Герцог и герцогиня с нетерпением ждут возможности поделиться захватывающими новостями со всеми, когда у них будет возможность отпраздновать пополнение в семье в частном порядке", - сообщил дворец.
Обновлено в 05:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное