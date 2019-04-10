Энергетика
США возобновили поставки венесуэльской нефтиТК Звезда вчера в 16:56
В Минэнерго США сообщили, что с 29 марта Каракас ежедневно поставлял американской стороне 139 тысяч баррелей нефти в сутки. Венесуэла возобновила поставки нефти в США.
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Политика
Британская полиция задержала Ассанжа
Британская полиция задержала Джулиана Ассанжа на территории посольства Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 05:41
Политика
Лукашенко сравнил с санкциями действия Москвы в отношении Минска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил с санкциями запрет на ввоз ряда белорусской продукции в Россию.
Обновлено в 04:37
Энергетика
Верховный суд Чечни отменил решение о списании населению долгов за газ
Верховный суд Чечни отменил решение Заводского районного суда Грозного о списании долгов населения за газ, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
Обновлено в 05:30
Политика
В Судане произошел военный переворот
Обновлено в 01:07
Общество
Роскачество дало рекомендации по выбору сухих кормов для собак
Эксперты Роскачества изучили состав различных марок сухого корма для собак и дали рекомендации по выбору продукции различных брендов.
Обновлено в 01:00
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Общество
Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны
Российская балерина Анастасия Волочкова посоветовала недовольным уровнем жизни гражданам РФ покинуть страну.
Обновлено в 04:19
Культура
«Бенуа де ла данс» назовет номинантов
Номинанты Международного балетного приза "Бенуа де ла данс" в 27 раз будут объявлены 11 апреля в столице.
Обновлено в 06:09
Общество
Бельгийский миллиардер озолотил малую родину в Узбекистане
Бельгийский миллиардер Фаттах Шадыев выделял 40 миллиардов (более $ 50 млн) сумов на благоустройство Голодной степи в Узбекистане.
Обновлено в 05:02
Политика
ПАСЕ предлагает России сформировать делегацию и заплатить взнос
Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 15:08
Происшествия
В Воронеже задержали водителя, специально сбившего курсанта МЧС
Обновлено вчера в 03:07
Политика
Украинская журналистка вызвала на дебаты Скабееву
Обновлено вчера в 11:03
Общество
Эксперты назвали самые востребованные рабочие специальности в России
На рынке труда в регионах России отмечается рост спроса на рабочие специальности, сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование Института повышения квалификации «ТехноПрогресс».
Обновлено в 05:19
Политика
Песков не знает, обсуждал ли Путин ситуацию в Донбассе с Медведчуком
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, обсуждал ли российский лидер Владимир Путин с украинским политиком Виктором Медведчуком некий план мирного урегулирования в Донбассе.
Обновлено в 06:27
Общество
В Екатеринбурге разыграли землю под скандальный храм
Обновлено в 02:04
Политика
Эстония объяснила причины недопуска парусника «Седов» в Таллин
Российский парусник «Седов» не смог войти в территориальные воды Эстонии и совершить плановый заход в Таллин из-за того, что на его борту находились курсанты Керченского государственного морского технологического университета, который расположен в Крыму.
Обновлено в 06:36
Происшествия
Главный пилот Аэрофлота оштрафован на 250 тысяч рублей за дачу взятки
Тушинский суд Москвы признал виновным в даче взятки главного пилота Аэрофлота Анатолия Якимчука и приговорил к штрафу в 250 тысяч рублей.
Обновлено в 04:19
Футбол
Ляказетт: «„Наполи“ не является типичной итальянской командой»
Нападающий "Арсенала" Александр Ляказетт дал комментарий перед первым четвертьфиналом Лиги Европы против "Арсенала".
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия
Названы секретные функции самолетов
Обновлено в 02:47
Политика
Законопроект о надежном интернете в России приняли во втором чтении
Законопроект о надежном Рунете прошел второе основное чтение в Госдуме.
Обновлено в 05:41
Армия и оружие
Военные рассказали о воздушной части парада Победы
Впервые за последние четыре года в параде примут участие модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У, а также экипажи модернизированных истребителей МиГ-29СМТ Астраханского авиацентра ВКС.
Обновлено в 06:30
Путешествия
Федор Конюхов снова попал в шторм
Обновлено вчера в 15:46
Политика
Опрос: Зеленский уверенно побеждает во втором туре выборов на Украине
В первом туре президентских выборов, которые прошли на Украине 31 марта, Зеленский набрал 30,2% голосов, за Порошенко проголосовали 15,9% избирателей.
Обновлено в 05:39
Экономика
Счетная палата: РЖД сорвала сроки модернизации БАМа и Транссиба
По ее данным, РЖД не обеспечила разработку проектной документации по большинству объектов участка, в то время как завершиться эта работа должна была до конца 2018 г. Первый заместитель гендиректора РЖД Вадим Михайлов признал наличие перечисленных проблем, говорится в пресс-релизе Счетной палаты.
Обновлено в 02:58
Экономика
Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее
Эксперты РАНХиГС проанализировали, как пенсионная реформа скажется на благосостоянии граждан России.
Обновлено в 03:13
Шоу-бизнес
Ксения Собчак поделилась в Instagram яркими кадрами из Кении
Бывшая телеведущая скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Ксения Собчак опубликовала в личном микроблоге яркую фотографию из Кении.
Обновлено в 05:21
Транспорт
«Аэрофлот» отменил 11 рейсов и изменил время вылета 17 рейсов
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в четверг отменила 11 рейсов из аэропорта "Шереметьево" в связи с неблагоприятным прогнозом погоды, еще у 17 рейсов авиаперевозчика было изменено время вылета, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 01:46
Армия и оружие
В АрМИ-2019 планируют принять участие более 30 стран
За две недели в рамках игр пройдут 32 конкурса на территории десяти государств Около 206 команд могут принять участие в юбилейных V Армейских международных играх в 2019 году, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций министерства обороны России.
Обновлено в 05:57