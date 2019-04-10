США возобновили поставки венесуэльской нефтиТК Звезда вчера в 16:56

В Минэнерго США сообщили, что с 29 марта Каракас ежедневно поставлял американской стороне 139 тысяч баррелей нефти в сутки. Венесуэла возобновила поставки нефти в США.

Политика Британская полиция задержала Ассанжа Британская полиция задержала Джулиана Ассанжа на территории посольства Эквадора в Лондоне.

Политика Лукашенко сравнил с санкциями действия Москвы в отношении Минска Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил с санкциями запрет на ввоз ряда белорусской продукции в Россию.

Энергетика Верховный суд Чечни отменил решение о списании населению долгов за газ Верховный суд Чечни отменил решение Заводского районного суда Грозного о списании долгов населения за газ, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.

Общество Роскачество дало рекомендации по выбору сухих кормов для собак Эксперты Роскачества изучили состав различных марок сухого корма для собак и дали рекомендации по выбору продукции различных брендов.

Спорт Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.

Общество Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны Российская балерина Анастасия Волочкова посоветовала недовольным уровнем жизни гражданам РФ покинуть страну.

Культура «Бенуа де ла данс» назовет номинантов Номинанты Международного балетного приза "Бенуа де ла данс" в 27 раз будут объявлены 11 апреля в столице.

Общество Бельгийский миллиардер озолотил малую родину в Узбекистане Бельгийский миллиардер Фаттах Шадыев выделял 40 миллиардов (более $ 50 млн) сумов на благоустройство Голодной степи в Узбекистане.

Политика ПАСЕ предлагает России сформировать делегацию и заплатить взнос Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.

Общество Эксперты назвали самые востребованные рабочие специальности в России На рынке труда в регионах России отмечается рост спроса на рабочие специальности, сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование Института повышения квалификации «ТехноПрогресс».

Политика Песков не знает, обсуждал ли Путин ситуацию в Донбассе с Медведчуком Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, обсуждал ли российский лидер Владимир Путин с украинским политиком Виктором Медведчуком некий план мирного урегулирования в Донбассе.

Политика Эстония объяснила причины недопуска парусника «Седов» в Таллин Российский парусник «Седов» не смог войти в территориальные воды Эстонии и совершить плановый заход в Таллин из-за того, что на его борту находились курсанты Керченского государственного морского технологического университета, который расположен в Крыму.

Происшествия Главный пилот Аэрофлота оштрафован на 250 тысяч рублей за дачу взятки Тушинский суд Москвы признал виновным в даче взятки главного пилота Аэрофлота Анатолия Якимчука и приговорил к штрафу в 250 тысяч рублей.

Футбол Ляказетт: «„Наполи“ не является типичной итальянской командой» Нападающий "Арсенала" Александр Ляказетт дал комментарий перед первым четвертьфиналом Лиги Европы против "Арсенала".

Армия и оружие Военные рассказали о воздушной части парада Победы Впервые за последние четыре года в параде примут участие модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У, а также экипажи модернизированных истребителей МиГ-29СМТ Астраханского авиацентра ВКС.

Политика Опрос: Зеленский уверенно побеждает во втором туре выборов на Украине В первом туре президентских выборов, которые прошли на Украине 31 марта, Зеленский набрал 30,2% голосов, за Порошенко проголосовали 15,9% избирателей.

Экономика Счетная палата: РЖД сорвала сроки модернизации БАМа и Транссиба По ее данным, РЖД не обеспечила разработку проектной документации по большинству объектов участка, в то время как завершиться эта работа должна была до конца 2018 г. Первый заместитель гендиректора РЖД Вадим Михайлов признал наличие перечисленных проблем, говорится в пресс-релизе Счетной палаты.

Экономика Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее Эксперты РАНХиГС проанализировали, как пенсионная реформа скажется на благосостоянии граждан России.

Шоу-бизнес Ксения Собчак поделилась в Instagram яркими кадрами из Кении Бывшая телеведущая скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Ксения Собчак опубликовала в личном микроблоге яркую фотографию из Кении.

Транспорт «Аэрофлот» отменил 11 рейсов и изменил время вылета 17 рейсов Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в четверг отменила 11 рейсов из аэропорта "Шереметьево" в связи с неблагоприятным прогнозом погоды, еще у 17 рейсов авиаперевозчика было изменено время вылета, сообщается на сайте компании.