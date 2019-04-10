Энергетика

США возобновили поставки венесуэльской нефтиТК Звезда вчера в 16:56

В Минэнерго США сообщили, что с 29 марта Каракас ежедневно поставлял американской стороне 139 тысяч баррелей нефти в сутки. Венесуэла возобновила поставки нефти в США.
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США возобновили поставки венесуэльской нефти

RT на русскомвчера в 14:48

США возобновили поставки нефти из Венесуэлы

ФАНвчера в 16:16

США возобновили поставки нефти из Венесуэлы

Газета.Ruвчера в 15:26

США возобновили поставки нефти из Венесуэлы

Взгляд.рувчера в 15:03

США возобновили поставки нефти из Венесуэлы

Эхо Москвывчера в 18:07

США возобновили поставки нефти из Венесуэлы

РИА Новостивчера в 14:21

США возобновили поставки нефти из Венесуэлы

Дождьвчера в 15:28
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Обновлено вчера в 15:08
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В Воронеже задержали водителя, специально сбившего курсанта МЧС

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Политика

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Эксперты назвали самые востребованные рабочие специальности в России

На рынке труда в регионах России отмечается рост спроса на рабочие специальности, сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование Института повышения квалификации «ТехноПрогресс».
Обновлено в 05:19
Политика

Песков не знает, обсуждал ли Путин ситуацию в Донбассе с Медведчуком

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, обсуждал ли российский лидер Владимир Путин с украинским политиком Виктором Медведчуком некий план мирного урегулирования в Донбассе.
Обновлено в 06:27
Общество

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Эстония объяснила причины недопуска парусника «Седов» в Таллин

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Обновлено в 06:36
Происшествия

Главный пилот Аэрофлота оштрафован на 250 тысяч рублей за дачу взятки

Тушинский суд Москвы признал виновным в даче взятки главного пилота Аэрофлота Анатолия Якимчука и приговорил к штрафу в 250 тысяч рублей.
Обновлено в 04:19
Футбол

Ляказетт: «„Наполи“ не является типичной итальянской командой»

Нападающий "Арсенала" Александр Ляказетт дал комментарий перед первым четвертьфиналом Лиги Европы против "Арсенала".
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Происшествия

Кокорина и Мамаева эвакуировали из здания суда из-за угрозы взрыва

Обновлено в 06:33
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Названы секретные функции самолетов

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Политика

Законопроект о надежном интернете в России приняли во втором чтении

Законопроект о надежном Рунете прошел второе основное чтение в Госдуме.
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Армия и оружие

Военные рассказали о воздушной части парада Победы

Впервые за последние четыре года в параде примут участие модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У, а также экипажи модернизированных истребителей МиГ-29СМТ Астраханского авиацентра ВКС.
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Федор Конюхов снова попал в шторм

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Опрос: Зеленский уверенно побеждает во втором туре выборов на Украине

В первом туре президентских выборов, которые прошли на Украине 31 марта, Зеленский набрал 30,2% голосов, за Порошенко проголосовали 15,9% избирателей.
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Экономика

Счетная палата: РЖД сорвала сроки модернизации БАМа и Транссиба

По ее данным, РЖД не обеспечила разработку проектной документации по большинству объектов участка, в то время как завершиться эта работа должна была до конца 2018 г. Первый заместитель гендиректора РЖД Вадим Михайлов признал наличие перечисленных проблем, говорится в пресс-релизе Счетной палаты.
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Экономика

Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее

Эксперты РАНХиГС проанализировали, как пенсионная реформа скажется на благосостоянии граждан России.
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Суд может вернуть в прокуратуру дело экс-бухгалтера «Седьмой студии»

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«Аэрофлот» отменил 11 рейсов и изменил время вылета 17 рейсов

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в четверг отменила 11 рейсов из аэропорта "Шереметьево" в связи с неблагоприятным прогнозом погоды, еще у 17 рейсов авиаперевозчика было изменено время вылета, сообщается на сайте компании.
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Армия и оружие

В АрМИ-2019 планируют принять участие более 30 стран

За две недели в рамках игр пройдут 32 конкурса на территории десяти государств Около 206 команд могут принять участие в юбилейных V Армейских международных играх в 2019 году, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций министерства обороны России.
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