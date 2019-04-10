Энергетика

США возобновили поставки венесуэльской нефтиТК Звезда вчера в 16:56

В Минэнерго США сообщили, что с 29 марта Каракас ежедневно поставлял американской стороне 139 тысяч баррелей нефти в сутки. Венесуэла возобновила поставки нефти в США.
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США возобновили поставки нефти из Венесуэлы

Эхо Москвывчера в 18:07

США возобновили поставки нефти из Венесуэлы

Дождьвчера в 15:28

США возобновили поставки нефти из Венесуэлы

Газета.Ruвчера в 15:26

США возобновили поставки нефти из Венесуэлы

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США возобновили поставки венесуэльской нефти

RT на русскомвчера в 14:48

США возобновили поставки нефти из Венесуэлы

РИА Новостивчера в 14:21

США возобновили поставки нефти из Венесуэлы

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