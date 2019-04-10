Энергетика

США возобновили поставки венесуэльской нефтиRT на русском 14:48

Соединённые Штаты возобновили поставки нефти из Венесуэлы спустя три недели нулевых закупок. За неделю, завершившуюся 5 апреля, Каракас поставлял американской стороне 139 тыс. баррелей в сутки.
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США возобновили поставки нефти из Венесуэлы

Эхо Москвы18:07

США возобновили поставки нефти из Венесуэлы

ФАН16:16

США возобновили поставки нефти из Венесуэлы

Газета.Ru15:26

США возобновили поставки нефти из Венесуэлы

Взгляд.ру15:03

США возобновили поставки венесуэльской нефти

RT на русском14:48

США возобновили поставки нефти из Венесуэлы

РИА Новости14:21

США возобновили поставки нефти из Венесуэлы

Дождь15:28
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Экономика

Ресторан «Прага» приобрел совладелец Черемушкинского рынка

В середине 1990-х годов мэрия Москвы продала "Прагу" группе АСТ семьи бывшего совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.
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Пенс попытался прогнать постпреда Венесуэлы из ООН

Американский вице-президент Майкл Пенс предложил постоянному представителю Венесуэлы Самуэлю Монкаде покинуть заседание Совбеза ООН по гуманитарной ситуации в Венесуэле.
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Тысячи пенсионеров стали жертвами нового вида мошенничества

Пенсионеры зачастую становятся жертвами обмана тех, кто должен защищать их права.
Обновлено в 09:03
Общество

Аэропорт Южно-Сахалинска принял полный «боинг» коров

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9 апреля палата общин приняла закон, который обязывает Мэй добиваться отсрочки Brexit и запрещает Соединенному Королевству выходить из состава Европейского союза без сделки.
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Политика

Ольгу Скабееву вызвала на дебаты украинская журналистка

Обновлено в 17:43
Общество

Путин обсудил с Бегловым развитие Петербурга

Президент России Владимир Путин в среду, 10 апреля, провёл рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым.
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В Турции обнаружен древнейший в мире торговый корабль с грузом слитков

В Средиземном море у побережья Турции подводные археологи нашли затонувшее 3600 лет назад торговое судно, сообщил 10 апреля журналистам представитель Средиземноморского университета Антальи.
Обновлено в 16:21
Армия и оружие

Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО

На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
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Шоу-бизнес

Наталья Медведева опубликовала фото на последнем месяце беременности

Шесть месяцев назад Наталья Медведева родила второго ребёнка. До недавнего времени актриса не делилась подробностями о своей беременности.
Обновлено в 16:27
Авто

Euro NCAP оценил безопасность Range Rover Evoque и Citroen C5 Aircross

Европейский комитет по проведению независимых краш-тестов оценил защиту взрослых пассажира и водителя на 89%.
Обновлено в 06:02
Происшествия

Родители не разрешили перелить кровь умирающему младенцу в Ростове

По информации пресс-службы прокуратуры Ростовской области, религиозные мать и отец запретили врачам совершить переливание крови 1,5 месячной дочери несмотря на ее тяжелое состояние.
Обновлено в 12:45
Политика

В Германии назвали санкции США нарушением международного права

Глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс в интервью изданию OWC заявил, чт«применение санкций США против европейских компаний, которые сотрудничают с российскими компаниями, мы принципиально считаем нарушением норм международного права».
Обновлено в 18:49
Хоккей

Знарок возглавит «Спартак». Контракт будет подписан по схеме «1+1»

Контракт будет подписан по схеме «1+1», — сказал Жамнов.
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Тиражи российской печатной прессы в 2018 году просели на 10%

Тираж российских печатных СМИ в 2018 году уменьшился на 8-10%, а цены на печатную продукцию выросли, рассказал в среду замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.
Обновлено в 11:41
Энергетика

Польша потеряла 23 млрд евро из-за газовой монополии России

Наимский отметил, что только в 2001–2018 годах из-за отсутствия диверсификации поставок сырья его страна потеряла от 50 до 100 млрд злотых (что по сегодняшнему курсу составляет от 11,7 до 23,35 млрд евро).
Обновлено в 14:39
Космос

В день космонавтики музей истринского НИИЭМ откроет свои двери для всех желающих

Источник фото: Сергей Кричевский По словам главного конструктора, тесты системы завершатся 12 апреля в День космонавтики, и уже готовое изделие отправится на предприятие машиностроения.
Обновлено в 10:57
Политика

Россия запретила поставки яблок и груш из Белоруссии

Обновлено в 07:29
Транспорт

В ГИБДД предложили в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости

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Здоровье

Ночное потоотделение назвали характерным симптомом рака

Медики уверены, что сильное потоотделение во время ночного сна является веским поводом обратиться к врачу, так как это может быть первым симптомом развития онкологического заболевания.
Обновлено в 15:32
Шоу-бизнес

Марина Юдашкина рассказала о самочувствии мужа

Жена модельера Марина Юдашкина призвала общественность не верить слухам и рассказала о том, как ее муж чувствует себя на самом деле.
Обновлено в 09:45
Здоровье

Более ста поликлиник модернизируют в Москве

Ремонт зданий будет проводиться в соответствии с новым стандартом московских поликлиник, чтобы пациентам было удобно в них находиться, а врачам — комфортно работать, — подчеркнул глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.
Обновлено в 01:57
Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
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Взрыв дома в Екатеринбурге связали с самогонным аппаратом в квартире

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Лондон шокировал театралов «Роковыми яйцами» Булгакова

Театральная компания So It Goes представила свою версию спектакля по повести Михаила Булгакова «Роковые яйца» в Лондоне.
Обновлено в 19:10
Происшествия

В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек

В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.
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Древнего сородича морских огурцов назвали в честь Ктулху

Британские палеонтологи обнаружили на территории графства Херефордшир древние останки беспозвоночных - предков морских огурцов.
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Федор Конюхов снова попал в шторм

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