Энергетика
США возобновили поставки венесуэльской нефтиRT на русском 14:48
Соединённые Штаты возобновили поставки нефти из Венесуэлы спустя три недели нулевых закупок. За неделю, завершившуюся 5 апреля, Каракас поставлял американской стороне 139 тыс. баррелей в сутки.
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Ресторан «Прага» приобрел совладелец Черемушкинского рынка
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Общество
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Пенсионеры зачастую становятся жертвами обмана тех, кто должен защищать их права.
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Аэропорт Южно-Сахалинска принял полный «боинг» коров
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Власти призвали посадить Варламова за мат в видео о Чите
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Умер артист «Современника» Геннадий Фролов
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Великобританию обязали провести выборы в Европарламент
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Политика
Ольгу Скабееву вызвала на дебаты украинская журналистка
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Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО
На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
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Наталья Медведева опубликовала фото на последнем месяце беременности
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Euro NCAP оценил безопасность Range Rover Evoque и Citroen C5 Aircross
Европейский комитет по проведению независимых краш-тестов оценил защиту взрослых пассажира и водителя на 89%.
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Родители не разрешили перелить кровь умирающему младенцу в Ростове
По информации пресс-службы прокуратуры Ростовской области, религиозные мать и отец запретили врачам совершить переливание крови 1,5 месячной дочери несмотря на ее тяжелое состояние.
Обновлено в 12:45
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В Германии назвали санкции США нарушением международного права
Глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс в интервью изданию OWC заявил, чт«применение санкций США против европейских компаний, которые сотрудничают с российскими компаниями, мы принципиально считаем нарушением норм международного права».
Обновлено в 18:49
Хоккей
Знарок возглавит «Спартак». Контракт будет подписан по схеме «1+1»
Контракт будет подписан по схеме «1+1», — сказал Жамнов.
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Экономика
Тиражи российской печатной прессы в 2018 году просели на 10%
Тираж российских печатных СМИ в 2018 году уменьшился на 8-10%, а цены на печатную продукцию выросли, рассказал в среду замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.
Обновлено в 11:41
Энергетика
Польша потеряла 23 млрд евро из-за газовой монополии России
Наимский отметил, что только в 2001–2018 годах из-за отсутствия диверсификации поставок сырья его страна потеряла от 50 до 100 млрд злотых (что по сегодняшнему курсу составляет от 11,7 до 23,35 млрд евро).
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Космос
В день космонавтики музей истринского НИИЭМ откроет свои двери для всех желающих
Источник фото: Сергей Кричевский По словам главного конструктора, тесты системы завершатся 12 апреля в День космонавтики, и уже готовое изделие отправится на предприятие машиностроения.
Обновлено в 10:57
Политика
Россия запретила поставки яблок и груш из Белоруссии
Обновлено в 07:29
Транспорт
В ГИБДД предложили в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости
ГИБДД предлагает увеличить штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч до 3 тыс. рублей.
Обновлено в 08:57
Здоровье
Ночное потоотделение назвали характерным симптомом рака
Медики уверены, что сильное потоотделение во время ночного сна является веским поводом обратиться к врачу, так как это может быть первым симптомом развития онкологического заболевания.
Обновлено в 15:32
Шоу-бизнес
Марина Юдашкина рассказала о самочувствии мужа
Жена модельера Марина Юдашкина призвала общественность не верить слухам и рассказала о том, как ее муж чувствует себя на самом деле.
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Здоровье
Более ста поликлиник модернизируют в Москве
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Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
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Культура
Лондон шокировал театралов «Роковыми яйцами» Булгакова
Театральная компания So It Goes представила свою версию спектакля по повести Михаила Булгакова «Роковые яйца» в Лондоне.
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В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек
В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.
Обновлено в 12:36
Наука
Древнего сородича морских огурцов назвали в честь Ктулху
Британские палеонтологи обнаружили на территории графства Херефордшир древние останки беспозвоночных - предков морских огурцов.
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Федор Конюхов снова попал в шторм
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