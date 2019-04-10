США возобновили поставки венесуэльской нефтиRT на русском вчера в 14:48

Соединённые Штаты возобновили поставки нефти из Венесуэлы спустя три недели нулевых закупок. За неделю, завершившуюся 5 апреля, Каракас поставлял американской стороне 139 тыс. баррелей в сутки.

Политика ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.

Транспорт ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.

Транспорт В Челябинске разработают комплексный план развития транспорта В Челябинске будет разработан комплексный план развития транспортной сети.

Шоу-бизнес Отрастивший челку Сергей Лазарев расстроил поклонников сменой имиджа Отечественный исполнитель Сергей Лазарев решил сменить имидж и отрастил челку, показав свое перевоплощение в Instagram.

Шоу-бизнес 5-летняя дочь Пугачевой и Галкина уже говорит на французском В новой публикации Максима Галкина Лиза демонстрирует свои успехи в изучении французского языка, которым, как выяснилось, неплохо владеет и сам артист.

Шоу-бизнес Принц Уильям намерен подать в суд на обвинившее его в измене издание Принц Уильям намерен подать в суд на издание In Touch, которое первым из британских таблоидов опубликовало статью о его любовных отношениях якобы с одной из подруг супруги Роуз Ханбери.

Политика Пенс попытался прогнать постпреда Венесуэлы из ООН Американский вице-президент Майкл Пенс предложил постоянному представителю Венесуэлы Самуэлю Монкаде покинуть заседание Совбеза ООН по гуманитарной ситуации в Венесуэле.

Космос ОАЭ хотят купить у «Роскосмоса» корабль «Союз» Эмираты планируют организовать пилотируемую миссию с отправкой на орбиту, для этого им необходим космический корабль, и сейчас ОАЭ проводят переговоры с "Роскосмосом" о закупке "Союза", сообщил Крикалев, уточнив, что речь идет о приобретении двух мест, поскольку командиром корабля, согласно закону, может быть только гражданин России.

Космос Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.

Происшествия За сигнал о минировании вокзала Красноярска лжеца отправили в колонию Следователям удалось доказать, что в декабре 2018 года пьяный мужчина находился на привокзальной площади железнодорожного вокзала Красноярска и позвонил из хулиганских побуждений в службу "102".

Политика В Госдуму внесли законопроект о неуважении власти к народу Некоторые депутаты Госдумы внесли законопроект о запрете неуважительных высказываний в адрес россиян.

Общество Средняя зарплата в Свердловской области составила 38 тысяч рублей 38 тысяч 084 рубля составила средняя зарплата в феврале текущего года в Свердловской области.

Армия и оружие Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.

Политика Саммит ЕС согласовал новую отсрочку Brexit Как сообщил ранее корреспонденту ТАСС источник на полях саммита ЕС, лидеры 27 стран - членов Евросоюза предварительно согласовали новую отсрочку Brexit до 31 октября, однако окончательное решение будет принято после переговоров с Мэй.

Политика В Раде объяснили, почему Украина далека от вступления в ЕС и НАТО Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne заявил, что Украину не ждут ни в НАТО, ни в Евросоюзе.

Политика Украина расширила торговые санкции против России Правительство Украины приняло решение о расширении торговых санкций против России. Заседание кабмина транслировалось на YouTube.

Шоу-бизнес Покойная Началова соединила Долину с молодым певцом Покойная подруга соединила Александра Панайотова с легендарной артисткой Ларисой Долиной – крестной матерью ее дочери Веры.

Политика Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".

Гаджеты Представлен смартфон Samsung Galaxy A80 с поворотной камерой Представлен смартфон Samsung Galaxy A80 с поворотной камерой, в котором располагается три модуля.

Политика В Германии признали санкции США нарушением международного права Глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс в интервью изданию OWC назвал санкции США против европейских компаний, которые ведут свой бизнес с Россией, незаконными с точки зрения международного права.

Наука Следы древних цивилизаций увидели на фото с самолетов-шпионов U2 На рассекреченных фотографиях шпионов U2 обнаружили следы древних цивилизаций, сообщает информационно-новостное издание Российская газета.