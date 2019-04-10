Энергетика
США возобновили поставки венесуэльской нефтиRT на русском вчера в 14:48
Соединённые Штаты возобновили поставки нефти из Венесуэлы спустя три недели нулевых закупок. За неделю, завершившуюся 5 апреля, Каракас поставлял американской стороне 139 тыс. баррелей в сутки.
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Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Транспорт
ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости
Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено вчера в 13:01
Транспорт
В Челябинске разработают комплексный план развития транспорта
В Челябинске будет разработан комплексный план развития транспортной сети.
Обновлено вчера в 23:56
Путешествия
Федор Конюхов попал в новый шторм
Обновлено вчера в 22:13
Шоу-бизнес
Отрастивший челку Сергей Лазарев расстроил поклонников сменой имиджа
Отечественный исполнитель Сергей Лазарев решил сменить имидж и отрастил челку, показав свое перевоплощение в Instagram.
Обновлено вчера в 12:51
Шоу-бизнес
5-летняя дочь Пугачевой и Галкина уже говорит на французском
В новой публикации Максима Галкина Лиза демонстрирует свои успехи в изучении французского языка, которым, как выяснилось, неплохо владеет и сам артист.
Обновлено в 00:12
Политика
Россия запретила поставки яблок и груш из Белоруссии
Обновлено вчера в 07:29
Шоу-бизнес
Принц Уильям намерен подать в суд на обвинившее его в измене издание
Принц Уильям намерен подать в суд на издание In Touch, которое первым из британских таблоидов опубликовало статью о его любовных отношениях якобы с одной из подруг супруги Роуз Ханбери.
Обновлено вчера в 22:44
Шоу-бизнес
Ирина Безрукова пережила измены мужа и смерть сына. Что спасло: увлечение саентологией или сильный характер?
Ирине удалось сохранить силу духа, пережив гибель единственного сына, а все разговоры о расставании с супругом она пресекает на корню.
Обновлено в 00:00
Политика
Пенс попытался прогнать постпреда Венесуэлы из ООН
Американский вице-президент Майкл Пенс предложил постоянному представителю Венесуэлы Самуэлю Монкаде покинуть заседание Совбеза ООН по гуманитарной ситуации в Венесуэле.
Обновлено вчера в 18:23
Космос
ОАЭ хотят купить у «Роскосмоса» корабль «Союз»
Эмираты планируют организовать пилотируемую миссию с отправкой на орбиту, для этого им необходим космический корабль, и сейчас ОАЭ проводят переговоры с "Роскосмосом" о закупке "Союза", сообщил Крикалев, уточнив, что речь идет о приобретении двух мест, поскольку командиром корабля, согласно закону, может быть только гражданин России.
Обновлено в 00:09
Происшествия
Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки
Обновлено вчера в 12:41
Авто
В России кросс Mazda CX-5 подорожал на 20 – 65 тыс. рублей
Как выяснили эксперты «Цена Авто», на этот раз в России подорожали кроссовер Mazda СX-5 (на 20-65 тыс. рублей) и пикап Mercedes-Benz X-Class (42 – 126 тыс. рублей).
Обновлено вчера в 09:17
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов заявил, что жена не просит у него денег
Недавно Дмитрий Тарасов рассказал, что его супруга пока не работает.
Обновлено вчера в 10:36
Космос
Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено вчера в 09:47
Происшествия
За сигнал о минировании вокзала Красноярска лжеца отправили в колонию
Следователям удалось доказать, что в декабре 2018 года пьяный мужчина находился на привокзальной площади железнодорожного вокзала Красноярска и позвонил из хулиганских побуждений в службу "102".
Обновлено вчера в 22:36
Политика
В Госдуму внесли законопроект о неуважении власти к народу
Некоторые депутаты Госдумы внесли законопроект о запрете неуважительных высказываний в адрес россиян.
Обновлено вчера в 11:05
Общество
Средняя зарплата в Свердловской области составила 38 тысяч рублей
38 тысяч 084 рубля составила средняя зарплата в феврале текущего года в Свердловской области.
Обновлено в 00:26
Армия и оружие
Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО
На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено вчера в 11:53
Политика
Саммит ЕС согласовал новую отсрочку Brexit
Как сообщил ранее корреспонденту ТАСС источник на полях саммита ЕС, лидеры 27 стран - членов Евросоюза предварительно согласовали новую отсрочку Brexit до 31 октября, однако окончательное решение будет принято после переговоров с Мэй.
Обновлено вчера в 19:10
Политика
В Раде объяснили, почему Украина далека от вступления в ЕС и НАТО
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne заявил, что Украину не ждут ни в НАТО, ни в Евросоюзе.
Обновлено вчера в 22:50
Политика
Украина расширила торговые санкции против России
Правительство Украины приняло решение о расширении торговых санкций против России. Заседание кабмина транслировалось на YouTube.
Обновлено вчера в 05:28
Шоу-бизнес
Покойная Началова соединила Долину с молодым певцом
Покойная подруга соединила Александра Панайотова с легендарной артисткой Ларисой Долиной – крестной матерью ее дочери Веры.
Обновлено вчера в 09:23
Происшествия
Вступившегося за девушку уральца отправят в колонию
Обновлено вчера в 21:48
Футбол
Гюндоган: «Разобрали бы „Тоттенхэм“ на части, забей Агуэро пенальти»
Если бы "Ман Сити" реализовал одиннадцатиметровый, то мы бы разобрали "Тоттенхэм" на части.
Обновлено вчера в 10:02
Политика
Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ
Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 10:26
Гаджеты
Представлен смартфон Samsung Galaxy A80 с поворотной камерой
Представлен смартфон Samsung Galaxy A80 с поворотной камерой, в котором располагается три модуля.
Обновлено вчера в 10:37
Политика
В Германии признали санкции США нарушением международного права
Глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс в интервью изданию OWC назвал санкции США против европейских компаний, которые ведут свой бизнес с Россией, незаконными с точки зрения международного права.
Обновлено вчера в 18:25
Наука
Следы древних цивилизаций увидели на фото с самолетов-шпионов U2
На рассекреченных фотографиях шпионов U2 обнаружили следы древних цивилизаций, сообщает информационно-новостное издание Российская газета.
Обновлено вчера в 10:12
Политика
Порошенко отверг причастность к коррупционным схемам
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что он непричастен ни к каким коррупционным схемам.
Обновлено вчера в 12:46