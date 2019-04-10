США возобновили поставки венесуэльской нефтиRT на русском 14:48

Соединённые Штаты возобновили поставки нефти из Венесуэлы спустя три недели нулевых закупок. За неделю, завершившуюся 5 апреля, Каракас поставлял американской стороне 139 тыс. баррелей в сутки.

Политика Власти Германии назвали незаконными американские санкции Санкции, которые вводят США против работающих с Россией компаний, являются незаконными согласно нормам международного права.

Футбол Экс-игрок «Барселоны» рассказал о конфликте с Гвардиолой из-за Месси По информации beIN SPORTS, у камерунского нападающего и испанского специалиста был разный взгляд на то, кто должен быть ключевым атакующим игроком.

Политика Сербский депутат призвал ПАСЕ уважать принадлежность Крыма к России В ходе выступления в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) сербский депутат Александр Шешель призвал уважительно относиться к территориальной целостности России, частью которой являются Крым и Севастополь.

Происшествия ИГИЛ взяло ответственность за взрыв в подмосковной Коломне Как сообщает Telegram-канал Directorate 4, группировка ИГ (запрещена в РФ) опубликовала заявление о своей причастности к взрыву в Московской области, который произошел 8 апреля.

Армия и оружие Американский военный объяснил, зачем США «угроза России» в Европе Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News заявил, что размещение американских войск в Европе не оправдано, а Россия не собирается нападать на Европу.

Политика Пенс попытался прогнать постпреда Венесуэлы из ООН Американский вице-президент Майкл Пенс предложил постоянному представителю Венесуэлы Самуэлю Монкаде покинуть заседание Совбеза ООН по гуманитарной ситуации в Венесуэле.

Технологии Искусственный интеллект и бизнес Рост ВВП по разным странам мира в зависимости от ИИ Согласно прогнозам, развитие искусственного интеллекта станет одной из главных рыночных тенденций и возможностью для эффективного бизнеса.

Армия и оружие Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.

Гаджеты Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой Samsung представила новую модель смартфона Galaxy A80, трансляция мероприятия велась на официальном сайте компании.

Армия и оружие Поражение F-22 Raptor в воздушном бою сняли на видео Французский истребитель Rafale победил американский военный самолет F-22 Raptor во время совместного учебного боя.

Футбол Казанский «Зенит» вышел в финал Лиги чемпионов Казанский "Зенит" победил "Перуджу" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (3:1).

Энергетика Польша оценила потери от поставок российского газа в €23 млрд По словам чиновника, только в 2001–2018 годах из-за отсутствия диверсификации поставок сырья Польша потеряла от 50 млрд до 100 млрд злотых (по текущему курсу от €11,7 млрд до €23,35 млрд).

Политика Украинская журналистка Соколова вызвала на дебаты Скабееву Украинская журналистка Янина Соколова вызвала российскую телеведущую Ольгу Скабееву на дебаты.

Хоккей Профсоюз игроков НХЛ подал апелляцию на дисквалификацию Войнова Профсоюз игроков НХЛ (NHLPA) от имени российского защитника Вячеслава Войнова подал апелляцию на решение НХЛ дисквалифицировать хоккеиста на следующий сезон, сообщает журналист The Athletic Лиза Диллмэн в своем микроблоге в Twitter со ссылкой на заявление NHLPA.

Армия и оружие Пистолет «Удав» допустили к серийному производству Межведомственная комиссия, принимающая решение о допуске пистолета "Удав" к серийному производству, завершила работу, сообщил РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов.

Шоу-бизнес Фото: Пелагея и Иван Телегин перестали скрывать лицо двухлетней дочери Певица Пелагея и хоккеист московского ЦСКА Иван Телегин два года назад стали родителями.

Происшествия Почти 140 учеников отравились в школе в Перми 137 учеников не пришли на занятия по причине плохого самочувствия. По данным администрации, пятеро школьников госпитализированы.

Космос ОАЭ намерены купить у «Роскосмоса» корабль «Союз» Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) планируют купить у "Роскосмоса" корабль "Союз" и услуги по его запуску.

Экономика Глава Xiaomi решил раздать миллиард долларов на благотворительность Основатель и генеральный директор китайской компании Xiaomi Лэй Цзюнь лишится своего годового бонуса в размере 957 миллионов долларов.

Футбол Манчестер Юнайтед — Барселона 0:1 В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов английский "Манчестер Юнайтед" на поле стадиона "Олд Траффорд" проиграл испанской "Барселоне" со счетом 0:1. Манкунианцы пропустили быстрый гол в начале первого тайма и так и не смогли отыграться.

Экономика Shell подтвердила выход из проекта «Балтийский СПГ» Shell больше не работает с «Газпромом» над проектом строительства завода по сжижению газа в Усть-Луге, сообщил «Ведомостям» председатель концерна в России Седрик Кремерс через представителя компании.

Происшествия У китайского арендатора забирают томский лес Органы прокуратуры добиваются признания недействительным договора аренды китайским предприятием крупного лесного участка в Томской области.

Здоровье Ночное потоотделение назвали характерным симптомом рака Медики уверены, что сильное потоотделение во время ночного сна является веским поводом обратиться к врачу, так как это может быть первым симптомом развития онкологического заболевания.

Общество Балерина Волочкова заявила, что россияне не должны обвинять Путина во всех бедах Балерина Анастасия Волочкова посоветовала тем, кто недоволен жизнью в России, уезжать из страны, и обвинила живущих за чертой бедности в том, что они сами виноваты в своих проблемах.