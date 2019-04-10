Энергетика
США возобновили поставки венесуэльской нефтиRT на русском вчера в 14:48
Соединённые Штаты возобновили поставки нефти из Венесуэлы спустя три недели нулевых закупок. За неделю, завершившуюся 5 апреля, Каракас поставлял американской стороне 139 тыс. баррелей в сутки.
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Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Политика
В Судане произошел военный переворот
Армия Судана совершила в стране переворот. Об этом сообщает арабский телеканал «Аль-Маядин».
Обновлено в 01:07
Политика
В раде оценили шансы на вступление Украины в НАТО
Украину не ждут ни в НАТО, ни в Евросоюзе, заявил депутат верховной рады Украины Вадим Рабинович.
Обновлено в 00:43
Происшествия
Суд отправил Владислава Рябухина в колонию на 22 дня
Ранее молодому человеку дали 300 часов обязательных работ, однако из-за прогулов суд принял решение отправить его в колонию-поселение на 22 дня.
Обновлено в 01:07
Политика
Команда Порошенко опубликовала ролик, где Зеленского сбивает фура
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сообщил, что действующий президент Петр Порошенко выложил в Сеть видео, на котором шоумена сбивает грузовик.
Обновлено в 00:24
Происшествия
Главу Дербентского района Дагестана доставили на допрос в Москву
Главу Дербентского района увезли в Москву, где оформили задержание по ст. 91 УПК РФ на 2-е суток.
Обновлено в 01:23
Спорт
Синицина и Кацалапов взяли серебро в ритм-танце на командном ЧМ
Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступили на 84,57 балла, показав лучший результат в ритм-танце ща всю карьеру.
Обновлено в 03:34
Политика
Предвыборный подкуп: вице-премьер Розенко обещает платить «13-ю пенсию»
Вице-премьер Украины Павел Розенко заявил, что в правительстве работают над тем, чтобы внести изменения в систему начисления пенсий и ввести одноразовую пенсионную выплату в конце года, так называемую 13-ую пенсию.
Обновлено вчера в 12:23
Экономика
В каждой третьей больнице зарплаты оказались ниже средних по региону
Зарплата персонала в трети государственных больниц и поликлиник в 2018 году оказалась ниже средней по региону.
Обновлено в 01:00
Транспорт
Штрафы за превышение скорости в России могут вырасти в шесть раз
Напомним, в настоящее время штраф за превышение скорости на 20−40 км/ч составляет 500 рублей.
Обновлено в 00:16
Происшествия
На территории Храма Христа Спасителя произошел пожар
Обновлено вчера в 23:46
Футбол
«Матч ТВ» лишился прав на показ матчей Английской премьер-лиги
Rambler Group Александра Мамута приобрела права на трансляцию футбольных матчей Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщили РБК в Rambler Group.
Обновлено в 02:15
Политика
В Госдуме захотели защитить россиян от хамства чиновников
В первом законопроекте авторы предложили законодательно прописать недопустимость публичного хамства со стороны чиновников.
Обновлено в 02:40
Политика
Небензя не позволил ограничить свое выступление в СБ ООН
Постпред России при ООН Василий Небензя не позволил немецкому коллеге ограничить свое выступление в Совбезе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:42
Транспорт
«Аэрофлот» отменил 11 рейсов и изменил время вылета 17 рейсов
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в четверг отменила 11 рейсов из аэропорта "Шереметьево" в связи с неблагоприятным прогнозом погоды, еще у 17 рейсов авиаперевозчика было изменено время вылета, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 01:46
Наука
Самолеты-шпионы U2 запечатлели на фото следы древних цивилизаций
Рассекреченные снимки, сделанные самолетами-шпионами U2, как оказалось, содержат в себе следы древних цивилизаций.
Обновлено вчера в 19:42
Происшествия
Ростовская прокуратура через суд спасла умирающего младенца
Как сообщили ИА REGNUM в надзорном ведомстве, полуторамесячному младенцу сделали переливание крови по решению суда.
Обновлено вчера в 15:51
Политика
Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине
Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине, сообщили в Госпогранслужбе соседней страны.
Обновлено в 03:21
Политика
Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ
Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 10:26
Общество
Названы самые востребованные рабочие специальности в России
По словам специалиста по связям с общественностью ИПК Елены Небогиной, на сегодняшний день востребованы также рабочие люльки подъемника, специалисты, обслуживающие сосуды под давлением, операторы котельных, машинисты вышки, крановщики, маляры, монтажники стальных и железобетонных конструкций и изолировщики на термоизоляции.
Обновлено в 02:51
Общество
Путин поддержал введение туристического сбора в Петербурге
Президент России Владимир Путин одобрил введение туристического сбора в Петербурге.
Обновлено вчера в 10:17
Здоровье
Новое оборудование получат приморские больницы
В 2019 году бюджетные медицинские учреждения Приморья получат новое оборудование.
Обновлено в 03:45
Общество
Названы лучшие кефир и простокваша
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование кисломолочных продуктов: кефира, питьевого йогурта и простокваши.
Обновлено в 01:37
Здоровье
Врачи представили топ-10 самых грязных повседневных вещей
Деньги, мобильный телефон, рулевое колесо автомобиля и ручки сумок вошли в перечень наиболее грязных вещей.
Обновлено в 02:02
Политика
Российский парусник «Седов» не пустили в воды Эстонии
Обновлено вчера в 12:04
Кино
Скончался народный артист России Геннадий Фролов
Обновлено вчера в 12:57
Транспорт
Алексей Текслер проверяет работу общественного транспорта в Челябинске
Обновлено вчера в 06:20
Авто
Эксперты из Германии оценили российский бензин и дизтопливо
Специалисты центра Automobil-Prüftechnik Landau (APL) оценили высокооктановый бензин АИ-95 и дизельное топливо, выпускаемые компанией «Газпром нефть».
Обновлено в 01:26
Музыка
Вокруг концерта Пугачевой назревает новый скандал
Через несколько дней певице Алле Пугачевой исполнится 70 лет.
Обновлено вчера в 08:45