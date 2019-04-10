Энергетика

США возобновили поставки венесуэльской нефтиRT на русском вчера в 14:48

Соединённые Штаты возобновили поставки нефти из Венесуэлы спустя три недели нулевых закупок. За неделю, завершившуюся 5 апреля, Каракас поставлял американской стороне 139 тыс. баррелей в сутки.
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США возобновили поставки нефти из Венесуэлы

Эхо Москвывчера в 18:07

США возобновили поставки нефти из Венесуэлы

ФАНвчера в 16:16

США возобновили поставки нефти из Венесуэлы

РИА Новостивчера в 14:21

США возобновили поставки нефти из Венесуэлы

Взгляд.рувчера в 15:03

США возобновили поставки венесуэльской нефти

RT на русскомвчера в 14:48

США возобновили поставки нефти из Венесуэлы

Газета.Ruвчера в 15:26

США возобновили поставки нефти из Венесуэлы

Дождьвчера в 15:28
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Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Политика

В Судане произошел военный переворот

Армия Судана совершила в стране переворот. Об этом сообщает арабский телеканал «Аль-Маядин».
Обновлено в 01:07
Происшествия

Начальника отдела полиции в Дагестане подозревают в унижении человека

Обновлено в 01:56
Политика

В раде оценили шансы на вступление Украины в НАТО

Украину не ждут ни в НАТО, ни в Евросоюзе, заявил депутат верховной рады Украины Вадим Рабинович.
Обновлено в 00:43
Происшествия

Суд отправил Владислава Рябухина в колонию на 22 дня

Ранее молодому человеку дали 300 часов обязательных работ, однако из-за прогулов суд принял решение отправить его в колонию-поселение на 22 дня.
Обновлено в 01:07
Политика

Команда Порошенко опубликовала ролик, где Зеленского сбивает фура

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сообщил, что действующий президент Петр Порошенко выложил в Сеть видео, на котором шоумена сбивает грузовик.
Обновлено в 00:24
Происшествия

Главу Дербентского района Дагестана доставили на допрос в Москву

Главу Дербентского района увезли в Москву, где оформили задержание по ст. 91 УПК РФ на 2-е суток.
Обновлено в 01:23
Спорт

Синицина и Кацалапов взяли серебро в ритм-танце на командном ЧМ

Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступили на 84,57 балла, показав лучший результат в ритм-танце ща всю карьеру.
Обновлено в 03:34
Политика

Предвыборный подкуп: вице-премьер Розенко обещает платить «13-ю пенсию»

Вице-премьер Украины Павел Розенко заявил, что в правительстве работают над тем, чтобы внести изменения в систему начисления пенсий и ввести одноразовую пенсионную выплату в конце года, так называемую 13-ую пенсию.
Обновлено вчера в 12:23
Экономика

В каждой третьей больнице зарплаты оказались ниже средних по региону

Зарплата персонала в трети государственных больниц и поликлиник в 2018 году оказалась ниже средней по региону.
Обновлено в 01:00
Транспорт

Штрафы за превышение скорости в России могут вырасти в шесть раз

Напомним, в настоящее время штраф за превышение скорости на 20−40 км/ч составляет 500 рублей.
Обновлено в 00:16
Происшествия

На территории Храма Христа Спасителя произошел пожар

Обновлено вчера в 23:46
Футбол

«Матч ТВ» лишился прав на показ матчей Английской премьер-лиги

Rambler Group Александра Мамута приобрела права на трансляцию футбольных матчей Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщили РБК в Rambler Group.
Обновлено в 02:15
Политика

В Госдуме захотели защитить россиян от хамства чиновников

В первом законопроекте авторы предложили законодательно прописать недопустимость публичного хамства со стороны чиновников.
Обновлено в 02:40
Политика

Небензя не позволил ограничить свое выступление в СБ ООН

Постпред России при ООН Василий Небензя не позволил немецкому коллеге ограничить свое выступление в Совбезе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:42
Транспорт

«Аэрофлот» отменил 11 рейсов и изменил время вылета 17 рейсов

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в четверг отменила 11 рейсов из аэропорта "Шереметьево" в связи с неблагоприятным прогнозом погоды, еще у 17 рейсов авиаперевозчика было изменено время вылета, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 01:46
Наука

Самолеты-шпионы U2 запечатлели на фото следы древних цивилизаций

Рассекреченные снимки, сделанные самолетами-шпионами U2, как оказалось, содержат в себе следы древних цивилизаций.
Обновлено вчера в 19:42
Происшествия

Ростовская прокуратура через суд спасла умирающего младенца

Как сообщили ИА REGNUM в надзорном ведомстве, полуторамесячному младенцу сделали переливание крови по решению суда.
Обновлено вчера в 15:51
Политика

Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине

Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине, сообщили в Госпогранслужбе соседней страны.
Обновлено в 03:21
Политика

Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ

Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 10:26
Общество

Названы самые востребованные рабочие специальности в России

По словам специалиста по связям с общественностью ИПК Елены Небогиной, на сегодняшний день востребованы также рабочие люльки подъемника, специалисты, обслуживающие сосуды под давлением, операторы котельных, машинисты вышки, крановщики, маляры, монтажники стальных и железобетонных конструкций и изолировщики на термоизоляции.
Обновлено в 02:51
Общество

Путин поддержал введение туристического сбора в Петербурге

Президент России Владимир Путин одобрил введение туристического сбора в Петербурге.
Обновлено вчера в 10:17
Здоровье

Новое оборудование получат приморские больницы

В 2019 году бюджетные медицинские учреждения Приморья получат новое оборудование.
Обновлено в 03:45
Общество

Названы лучшие кефир и простокваша

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование кисломолочных продуктов: кефира, питьевого йогурта и простокваши.
Обновлено в 01:37
Здоровье

Врачи представили топ-10 самых грязных повседневных вещей

Деньги, мобильный телефон, рулевое колесо автомобиля и ручки сумок вошли в перечень наиболее грязных вещей.
Обновлено в 02:02
Политика

Российский парусник «Седов» не пустили в воды Эстонии

Обновлено вчера в 12:04
Кино

Скончался народный артист России Геннадий Фролов

Обновлено вчера в 12:57
Транспорт

Алексей Текслер проверяет работу общественного транспорта в Челябинске

Обновлено вчера в 06:20
Авто

Эксперты из Германии оценили российский бензин и дизтопливо

Специалисты центра Automobil-Prüftechnik Landau (APL) оценили высокооктановый бензин АИ-95 и дизельное топливо, выпускаемые компанией «Газпром нефть».
Обновлено в 01:26
Музыка

Вокруг концерта Пугачевой назревает новый скандал

Через несколько дней певице Алле Пугачевой исполнится 70 лет.
Обновлено вчера в 08:45
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