Энергетика
США возобновили поставки венесуэльской нефтиRT на русском 14:48
Соединённые Штаты возобновили поставки нефти из Венесуэлы спустя три недели нулевых закупок. За неделю, завершившуюся 5 апреля, Каракас поставлял американской стороне 139 тыс. баррелей в сутки.
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Энергетика
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