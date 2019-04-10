США возобновили поставки венесуэльской нефтиRT на русском 14:48

Соединённые Штаты возобновили поставки нефти из Венесуэлы спустя три недели нулевых закупок. За неделю, завершившуюся 5 апреля, Каракас поставлял американской стороне 139 тыс. баррелей в сутки.

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