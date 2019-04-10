Энергетика

США возобновили поставки венесуэльской нефтиRT на русском 14:48

Соединённые Штаты возобновили поставки нефти из Венесуэлы спустя три недели нулевых закупок. За неделю, завершившуюся 5 апреля, Каракас поставлял американской стороне 139 тыс. баррелей в сутки.
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США возобновили поставки нефти из Венесуэлы

Эхо Москвы18:07

США возобновили поставки венесуэльской нефти

RT на русском14:48

США возобновили поставки нефти из Венесуэлы

Газета.Ru15:26

США возобновили поставки нефти из Венесуэлы

Взгляд.ру15:03

США возобновили поставки нефти из Венесуэлы

Комсомольская правда16:39

США возобновили поставки нефти из Венесуэлы

РИА Новости14:21

США возобновили поставки нефти из Венесуэлы

Дождь15:28
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Энергетика

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