Энергетика
США возобновили поставки нефти из ВенесуэлыРИА Новости 14:21
По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти.
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Политика
ООН отказала оппозиции Венесуэлы в аккредитации
Секретариат Организации Объединенных Наций отказал в аккредитации представителям венесуэльской оппозиции.
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Первое изображение: черные дыры получили подтверждение
В существование таинственных черных дыр не слишком верил даже Эйнштейн, хоть и построил на этом свою теорию относительности.
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Россия запретит ввоз яблок и груш из Белоруссии
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Общество
ГИБДД предлагает увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости
Госавтоинспекция предлагает увеличить штраф за превышение скоростного режима на 20-40 км/ч с 500 до 3 тыс. рублей.
Обновлено в 09:12
Происшествия
Как прошло заседание по делу Кокорина и Мамаева
Обновлено в 16:27
Футбол
Волейбол. Казанский «Зенит» вышел в финал Лиги чемпионов
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34-летняя Юлия Пересильд появилась на обложке глянца без ретуши и фотошопа
34-летняя Юлия Пересильд появилась на обложке глянца без ретуши и фотошопа Стоит отметить, что Юлия Пересильд ярый сторонник естественности.
Обновлено в 07:08
Наука
Заполненный слитками 3600-летний корабль нашли в Турции
«Найдено судно, на котором перевозились самые ранние промышленные изделия в мире», — пояснил чиновник.
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Политика
В Госдуму внесли законопроект о неуважении власти к народу
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Политика
Эксперты из России и США призвали продлить СНВ-3
Участники Российско-американской конференции по контролю над ядерными вооружениями приняли совместное заседание, в котором призвали власти двух стран продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) до 2026 года и проводить регулярные встречи высокого уровня по вопросам стратегической стабильности.
Обновлено в 16:07
Спорт
Бутырская призвала Загитову не завершать карьеру
Олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров заявил, что россиянке Алине Загитовой стоит завершить карьеру.
Обновлено в 13:01
Путешествия
Федор Конюхов попал в новый шторм и гребет голодным
Обновлено в 16:44
Авто
Названы самые популярные новые иномарки в России в 2019 году
Аналитики «Автостат» назвали ТОП-10 самых популярных новых иномарок в России, который возглавил «Киа Рио» с объёмом продаж 22,3 тыс. единиц.
Обновлено в 08:53
Политика
Трамп назвал расследование Мюллера попыткой госпереворота в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что страна пережила попытку государственного переворота после решения начать расследование о возможном сговоре его предвыборного штаба с Россией.
Обновлено в 12:11
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Наука
Яндекс вручил премию за вклад в развитие компьютерных наук
Яндекс назвал лауреатов научной премии имени Ильи Сегаловича, присуждаемой за вклад в исследования в области машинного обучения, информационного поиска и анализа данных, компьютерного зрения, а также обработки естественного языка и машинного перевода.
Обновлено в 14:59
Футбол
«Ювентус» сыграл вничью с «Аяксом» в первом матче четвертьфинала ЛЧ
Футболисты амстердамского "Аякса" сыграли вничью с туринским "Ювентусом" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:53
Политика
ЦПВС: более 230 детей погибли в лагере «Аль-Холь» в Сирии
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин заявил, что в лагере «Аль-Холь» на северо-востоке Сирии уже погибли 235 детей.
Обновлено в 16:31
Общество
Собянин: В Москве появятся креативные технопарки
Обновлено в 09:54
Происшествия
Иномарка вылетела с моста в реку Оккервиль
Как сообщают очевидцы в соцсетях, автоледи пробила ограждение и вылетела на машине в реку Оккервиль.
Обновлено в 16:07
Футбол
Манчестер Юнайтед — Барселона 0:1
Обновлено в 14:01
Футбол
Пеле будет прооперирован в Сан-Паулу
Обновлено в 15:49
Армия и оружие
Армия Хафтара в Ливии сбила военный самолёт
Обновлено в 14:24
Политика
Стало известно, что сделает Порошенко в случае поражения на выборах
Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко в случае проигрыша на выборах признает поражение и поздравит Зеленского с победой, сообщил источник в его штабе.
Обновлено в 06:59
Армия и оружие
Российская армия покидает Алеппо
Россия покидает местность всего через неделю после совместного патрулирования с турецкими вооруженными силами, проведенного в этом районе, и через день после визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Москву.
Обновлено в 10:42
Музыка
Вокруг концерта Пугачевой назревает новый скандал
Через несколько дней певице Алле Пугачевой исполнится 70 лет.
Обновлено в 08:45
Происшествия
В Ингушетии полицейские застрелили напавшего на людей медведя
Сотрудники полиции в Ингушетии застрелили медведя, который сбежал из вольера в городском парке и напал на двух местных жителей, сообщает региональное МВД.
Обновлено в 15:07
Политика
Помпео заявил о невозможности сравнивать Голаны с Крымом
Вашингтон применяет разные подходы при определении территориальной принадлежности Голанских высот и Крыма, поскольку они перешли под контроль другого государства в разных ситуациях, заявил глава Госдепа Майк Помпео.
Обновлено в 07:23