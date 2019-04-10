Энергетика

США возобновили поставки нефти из ВенесуэлыРИА Новости 14:21

По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти.
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США возобновили поставки венесуэльской нефти

ТК Звезда16:56

США возобновили поставки нефти из Венесуэлы

Комсомольская правда16:39

США возобновили поставки нефти из Венесуэлы

РИА Новости14:21

США возобновили поставки нефти из Венесуэлы

Взгляд.ру15:03

США возобновили поставки венесуэльской нефти

RT на русском14:48

США возобновили поставки нефти из Венесуэлы

Газета.Ru15:26

США возобновили поставки нефти из Венесуэлы

Дождь15:28
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 16:58, Ашберн
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