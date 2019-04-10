Энергетика

США возобновили поставки нефти из ВенесуэлыВзгляд.ру вчера в 15:03

К концу февраля экспорт венесуэльской нефти в Америку за неделю снизился втрое. При этом на фоне снижения поставок в Соединенные Штаты Венесуэла нарастила экспорт нефти в Индию и Евросоюз, как и заявляла до этого.
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США возобновили поставки нефти из Венесуэлы

Эхо Москвывчера в 18:07

США возобновили поставки нефти из Венесуэлы

ФАНвчера в 16:16

США возобновили поставки нефти из Венесуэлы

РИА Новостивчера в 14:21

США возобновили поставки нефти из Венесуэлы

Взгляд.рувчера в 15:03

США возобновили поставки венесуэльской нефти

RT на русскомвчера в 14:48

США возобновили поставки нефти из Венесуэлы

Газета.Ruвчера в 15:26

США возобновили поставки нефти из Венесуэлы

Дождьвчера в 15:28
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СМИ сообщают о военном перевороте в Судане

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