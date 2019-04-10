Энергетика
США возобновили поставки нефти из ВенесуэлыВзгляд.ру вчера в 15:03
К концу февраля экспорт венесуэльской нефти в Америку за неделю снизился втрое. При этом на фоне снижения поставок в Соединенные Штаты Венесуэла нарастила экспорт нефти в Индию и Евросоюз, как и заявляла до этого.
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