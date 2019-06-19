Политика

США внесли в список санкций «Русское финансовое общество»Газета.Ru 16:46

Соединенные Штаты ввели санкции против организации ООО "Русское финансовое общество". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на американский минфин.
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США ввели санкции против кредитной организации «Русское финансовое общество»

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