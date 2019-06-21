Политика
США внесли в черный список пять китайских компанийРИА Новости 15:30
США внесли в черный список вслед за Huawei еще пять китайских предприятий, сообщило агентство Блумберг. Организациям, попавшим под ограничительные меры, запрещено покупать американские товары и услуги.
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По данным агентства, организации, попавшие под ограничительные меры, не могут закупать американские товары и услуги из соображений государственной безопасности.RT на русском17:26
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Гаджеты
Xiaomi представила новый бренд молодежных смартфонов
Обновлено в 05:27
Общество
Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси
Грузинский и российский актер, главный режиссер московского театра Et Cetera Роберт Стуруа отреагировал на протесты в Тбилиси.
Обновлено в 21:13
Политика
В Тбилиси пожаловались на приостановку туристического потока из России
Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки.
Обновлено в 17:13
Экономика
Специалисты зафиксировали снижение трат россиянок на «пляжный набор»
Траты россиянок на минимально необходимый набор для пляжного отдыха снизились на 5% (5,5 тысяч рублей).
Обновлено в 21:09
Армия и оружие
Трамп в последнюю минуту отменил удары по Ирану
После сбитого беспилотника ВВС США военный истеблишмент жестко давил на Дональда Трама о необходимости массированного удара по Ирану.
Обновлено в 02:37
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о защите Брестской крепости
Минобороны России в канун 78-й годовщины начала Великой Отечественной войны создало на своём сайте специальный раздел, где опубликованы рассекреченные документы о защите Брестской крепости.
Обновлено в 21:18
Политика
Каладзе подтвердил отставку главы парламента Грузии
Глава парламента Грузии Ираклий Кобахидзе принял решение подать в отставку, так как проявил большую ответственность после произошедших накануне событий, заявил генсек правящей партии страны Каха Каладзе.
Обновлено в 07:31
Экономика
Половина российских семей должны банкам
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльмар Мехтиев рассказал, что половина семей в России обременена кредитами, при этом около 10 процентов из них выплачивают банкам большую часть своего дохода.
Обновлено в 20:38
Политика
В РПЦ не хотят освящать оружие массового поражения
В Русской православной церкви хотят отказаться от освящения оружия массового поражения.
Обновлено в 07:25
Наука
Обнаружены самые ранние признаки болезни Паркинсона
Ученым из Великобритании удалось обнаружить зачатки болезни, которые происходят в мозге пациента задолго до внешних признаков, пишет EurekAlert.
Обновлено вчера в 04:39
Шоу-бизнес
Ольга Бузова вышла без штанов к детям в Кремле
"Миром правят деньги, Бузова в купальнике выступает в Кремле", - сокрушаются они. Ранее Ольга Бузова сообщила, что она популярнее Путина.
Обновлено в 02:31
Политика
Путин ответил на критику «Единой России»
Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.
Обновлено вчера в 08:09
Политика
Дзюба выругался матом на «прямой линии» с Путиным
Обновлено в 04:44
Политика
Скончался экс-президент Кипра Димитрис Христофиас
Бывший президент Кипра Димитрис Христофиас скончался на 73-м году жизни, сообщает кипрское правительственное бюро печати и информации.
Обновлено в 19:18
Политика
Крымские пограничники сообщили о росте турпотока с Украины
"В ближайшее время тенденция к росту пассажирского и транспортного потоков сохранится", — отметили в ведомстве.
Обновлено в 04:01
Авто
Названы цены на новый Mercedes-Benz GLS 580
Компания Mercedes-Benz опубликовала стоимость нового внедорожника GLS 580.
Обновлено вчера в 08:54
Происшествия
Следствие по делу сестер Хачатурян завершено
Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.
Обновлено в 06:30
Технологии
Роскачество проверило приложения по доставке продуктов
Роскачество опубликовало новое исследование, в рамках которого эксперты проверили приложения сервисов по доставке продуктов.
Обновлено в 03:39
Политика
США ввели новые санкции против властей Никарагуа
Санкции против четырех высокопоставленных членов правительства Никарагуа ввело министерство финансов США 21 июня, сообщает Reuters.
Обновлено в 16:20
Армия и оружие
Reuters: США намерены эвакуировать персонал с иракской военной базы
Военные США готовятся эвакуировать сотрудников компаний Lockheed Martin и Sallyport Global из Ирака в связи с угрозой их безопасности, сообщает Reuters со ссылкой на военные источники.
Обновлено в 18:54
Происшествия
Слон напал на работника канадского зоопарка
Обновлено в 21:00
Общество
Дроздов опроверг «скандальный уход» из «В мире животных»
Обновлено в 17:49
Шоу-бизнес
Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка»
Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.
Обновлено в 05:00
Политика
Украина заявляет об угрозе потери газотранспортной системы
Бывший транспортный министр Евгений Червоненко заявил, что в 2019 году Украина рискует лишиться газотранспортной системы, и, если это случится, государство ждет югославский вариант.
Обновлено в 09:12
Политика
Россия временно разрешила ввозить запрещенные товары с Украины
Правительство России временно разрешило ввозить с Украины некоторые виды товаров, которые внесены в санкционный список.
Обновлено в 15:44
Авто
В «Сколково» может появиться партнерский центр АВТОВАЗа
Обновлено в 09:41
Шоу-бизнес
Фото сына Жанны Фриске появилось в Сети впервые за много лет
В Сети впервые за много лет появилась фотография изрядно подросшего сына Жанны Фриске. Платону Шепелеву уже исполнилось шесть лет.
Обновлено в 18:14
Авто
Официально представлен глобальный кроссовер Kia Seltos
Kia представила новый компактный кроссовер Seltos, который в том числе приедет и в Россию.
Обновлено вчера в 03:32
Происшествия
Объявился «настоящий» владелец миллиардов полковника Захарченко
Ранее сегодня Лайф сообщал, что адвокаты экс-полковника МВД собираются представить человека, который якобы является истинным владельцем найденных у Захарченко миллиардов.
Обновлено в 12:33