США внесли в черный список пять китайских компанийРИА Новости 15:30

с чего всё началось

США внесли в черный список вслед за Huawei еще пять китайских предприятий, сообщило агентство Блумберг. Организациям, попавшим под ограничительные меры, запрещено покупать американские товары и услуги.

США внесли в черный список пять китайских компаний

Общество Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси Грузинский и российский актер, главный режиссер московского театра Et Cetera Роберт Стуруа отреагировал на протесты в Тбилиси.

Политика В Тбилиси пожаловались на приостановку туристического потока из России Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки.

Экономика Специалисты зафиксировали снижение трат россиянок на «пляжный набор» Траты россиянок на минимально необходимый набор для пляжного отдыха снизились на 5% (5,5 тысяч рублей).

Армия и оружие Трамп в последнюю минуту отменил удары по Ирану После сбитого беспилотника ВВС США военный истеблишмент жестко давил на Дональда Трама о необходимости массированного удара по Ирану.

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы о защите Брестской крепости Минобороны России в канун 78-й годовщины начала Великой Отечественной войны создало на своём сайте специальный раздел, где опубликованы рассекреченные документы о защите Брестской крепости.

Политика Каладзе подтвердил отставку главы парламента Грузии Глава парламента Грузии Ираклий Кобахидзе принял решение подать в отставку, так как проявил большую ответственность после произошедших накануне событий, заявил генсек правящей партии страны Каха Каладзе.

Экономика Половина российских семей должны банкам Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльмар Мехтиев рассказал, что половина семей в России обременена кредитами, при этом около 10 процентов из них выплачивают банкам большую часть своего дохода.

Политика В РПЦ не хотят освящать оружие массового поражения В Русской православной церкви хотят отказаться от освящения оружия массового поражения.

Наука Обнаружены самые ранние признаки болезни Паркинсона Ученым из Великобритании удалось обнаружить зачатки болезни, которые происходят в мозге пациента задолго до внешних признаков, пишет EurekAlert.

Шоу-бизнес Ольга Бузова вышла без штанов к детям в Кремле "Миром правят деньги, Бузова в купальнике выступает в Кремле", - сокрушаются они. Ранее Ольга Бузова сообщила, что она популярнее Путина.

Политика Путин ответил на критику «Единой России» Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.

Политика Скончался экс-президент Кипра Димитрис Христофиас Бывший президент Кипра Димитрис Христофиас скончался на 73-м году жизни, сообщает кипрское правительственное бюро печати и информации.

Политика Крымские пограничники сообщили о росте турпотока с Украины "В ближайшее время тенденция к росту пассажирского и транспортного потоков сохранится", — отметили в ведомстве.

Происшествия Следствие по делу сестер Хачатурян завершено Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.

Технологии Роскачество проверило приложения по доставке продуктов Роскачество опубликовало новое исследование, в рамках которого эксперты проверили приложения сервисов по доставке продуктов.

Политика США ввели новые санкции против властей Никарагуа Санкции против четырех высокопоставленных членов правительства Никарагуа ввело министерство финансов США 21 июня, сообщает Reuters.

Армия и оружие Reuters: США намерены эвакуировать персонал с иракской военной базы Военные США готовятся эвакуировать сотрудников компаний Lockheed Martin и Sallyport Global из Ирака в связи с угрозой их безопасности, сообщает Reuters со ссылкой на военные источники.

Шоу-бизнес Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка» Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.

Политика Украина заявляет об угрозе потери газотранспортной системы Бывший транспортный министр Евгений Червоненко заявил, что в 2019 году Украина рискует лишиться газотранспортной системы, и, если это случится, государство ждет югославский вариант.

Политика Россия временно разрешила ввозить запрещенные товары с Украины Правительство России временно разрешило ввозить с Украины некоторые виды товаров, которые внесены в санкционный список.

Шоу-бизнес Фото сына Жанны Фриске появилось в Сети впервые за много лет В Сети впервые за много лет появилась фотография изрядно подросшего сына Жанны Фриске. Платону Шепелеву уже исполнилось шесть лет.

Авто Официально представлен глобальный кроссовер Kia Seltos Kia представила новый компактный кроссовер Seltos, который в том числе приедет и в Россию.