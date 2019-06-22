Политика
США внесли в черный список пять китайских компанийРИА Новости 15:30
США внесли в черный список вслед за Huawei еще пять китайских предприятий, сообщило агентство Блумберг. Организациям, попавшим под ограничительные меры, запрещено покупать американские товары и услуги.
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с чего всё началось
По данным агентства, организации, попавшие под ограничительные меры, не могут закупать американские товары и услуги из соображений государственной безопасности.RT на русском17:26
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 23:03, Вашингтон
Игры
Генеральный директор EA признал, что Anthem «работает не очень хорошо»
Генеральный директор Electronic Arts Эндрю Уилсон дал изданию GameDaily.biz большое интервью, в котором признал, что Anthem стала разочарованием.
Обновлено в 04:04
Происшествия
В Челябинской области произошёл пожар в жилом доме
В Челябинской области в городе Сатка произошёл пожар в жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
Обновлено в 18:30
Шоу-бизнес
Алсу в облегающем платье от Michael Kors стала звездой новой съемки
На фотографии Алсу позирует на фоне деревьев и прочей растительности в обтягивающем черном платье от Michael Kors.
Обновлено в 15:41
Происшествия
ОМОН задержал посетителей «Ямы» в Москве
Обновлено в 16:43
Политика
Более половины украинцев предпочитают общаться на русском языке
По словам члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько, формально большая часть жителей Украины считают родным украинский язык, однако исследование института Гэллапа показало, что 83% населения предпочитают в общении именно русский язык.
Обновлено в 10:40
Политика
Кремль назвал условия отмены запрета на полеты авиакомпаний в Грузию
Российским авиакомпаниям с 8 июля временно запрещается осуществлять воздушные перевозки граждан, в том числе коммерческие, с территории России на территорию Грузии.
Обновлено в 15:21
Политика
Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасиловании
Президент США Дональд Трамп отверг обвинения журналистки Elle Джин Кэрролл в изнасиловании.
Обновлено в 21:35
Происшествия
Слон атаковал работника зоопарка в Канаде
Обновлено в 22:05
Происшествия
Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве
Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено в 13:08
Политика
Медведев ответил на обвинения президента Грузии
Премьер-министр Дмитрий Медведев ответил на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая обвинила Россию в организации протестов в стране.
Обновлено в 11:45
Общество
Дроздов опроверг «скандальный уход» из «В мире животных»
Обновлено в 17:49
Политика
Проживающие в Грузии россияне отреагировали на указ Путина
Ранее президент Владимир Путин подписал указ об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности страны и ее граждан.
Обновлено в 16:17
Происшествия
Объявился «настоящий» владелец миллиардов полковника Захарченко
Ранее сегодня Лайф сообщал, что адвокаты экс-полковника МВД собираются представить человека, который якобы является истинным владельцем найденных у Захарченко миллиардов.
Обновлено в 12:33
Армия и оружие
Трамп рассказал о последствиях для Ирана при войне с США
Американский лидер Дональд Трамп в беседе с NBC News заявил, что в случае войны с Ираном будет «уничтожение, которого вы никогда не видели раньше».
Обновлено в 20:28
Наука
Обнаружены самые ранние признаки болезни Паркинсона
Исследователи Королевского колледжа Лондона выяснили, что ранними признаками необратимых нейродегенеративных процессов, вызванных болезнью Паркинсона, может быть истощение серотонина.
Обновлено в 22:20
Хоккей
Перешедший в «Ванкувер» Подколзин охарактеризовал стиль игры
Обновлено в 22:30
Общество
Шнуров лишился люксового гаража на Фонтанке после жалоб соседей
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров лишился импровизированного гаража, который музыкант оборудовал в арке жилого дома у Летнего сада.
Обновлено в 14:09
Авто
Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты
Kia уже давно разрабатывала новый компактный кроссовер, который станет заменой и главным конкурентом Hyundai Creta.
Обновлено 19 июня в 23:10
Политика
Беглов обратился в полицию по факту провокации в Сети
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился к правоохранительным органам для проверки по факту появления в Сети видеороликов, на которых запечатлены фальсификации, якобы допускаемые при сборе подписей в поддержку его кандидатуры на выборах.
Обновлено в 14:38
Футбол
Кокорину и Мамаеву дали совет по поведению в колонии
Обновлено в 12:49
Общество
Роскосмос разработал кодекс поведения для космонавтов
Роскосмос разработал кодекс профессиональной этики космонавтов, говорится в проекте кодекса, опубликованном на сайте нормативных правовых актов Российской Федерации.
Обновлено в 12:54
Политика
Депутат Гаврилов объяснил ситуацию с креслом главы парламента Грузии
Депутат Госдумы России Сергей Гаврилов рассказал, почему он сел в кресло председателя парламента Грузии на Межпарламентской ассамблее православия (МАП).
Обновлено в 05:27
Наука
Шимпанзе впервые застали за поеданием пресноводных крабов
Ученые зарегистрировали в джунглях Гвинеи первый случай поедания шимпанзе пресноводных крабов, говорится в статье, опубликованной в Journal of Human Evolution.
Обновлено вчера в 11:04
Общество
В мире отмечают день летнего солнцестояния
Отмечается этот праздник и в других странах. В Литве Иванов день справляется под именем Йонинеса, Янова дня — в Эстонии.
Обновлено в 09:51
Шоу-бизнес
Кэти Холмс заявила, что родила дочь не от бывшего мужа Тома Круза
Близкая подруга актрисы в интервью Star заявила, что та родила дочь Сури вовсе не от бывшего мужа Тома Круза, а от совершенно другого мужчины.
Обновлено в 14:51
Политика
Путин ответил на критику «Единой России»
Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.
Обновлено вчера в 08:09
Экономика
Минфин предложил создать подобие советских магазинов «Березка»
Владельцем магазина для дипломатического корпуса, как указано в сопроводительных документах к постановлению, является российское юридическое лицо, включенное в реестр владельцев магазинов беспошлинной торговли в соответствии с правом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании.
Обновлено в 11:54
Футбол
Египет обыграл Зимбабве в Кубке африканских наций
Сборная Египта обыграла сборную Зимбабве в стартовом матче на домашнем Кубке африканских наций, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 19:32
Авто
В Казахстане продают новый ГАЗ-3110 «Волгу» без пробега
Настоящий раритет продают в Казахстане – легендарный ГАЗ-3110 «Волгу».
Обновлено в 22:22