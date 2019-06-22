США внесли в черный список пять китайских компанийРИА Новости 15:30

с чего всё началось

США внесли в черный список вслед за Huawei еще пять китайских предприятий, сообщило агентство Блумберг. Организациям, попавшим под ограничительные меры, запрещено покупать американские товары и услуги.

США внесли в черный список пять китайских компаний

Игры Генеральный директор EA признал, что Anthem «работает не очень хорошо» Генеральный директор Electronic Arts Эндрю Уилсон дал изданию GameDaily.biz большое интервью, в котором признал, что Anthem стала разочарованием.

Происшествия В Челябинской области произошёл пожар в жилом доме В Челябинской области в городе Сатка произошёл пожар в жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Шоу-бизнес Алсу в облегающем платье от Michael Kors стала звездой новой съемки На фотографии Алсу позирует на фоне деревьев и прочей растительности в обтягивающем черном платье от Michael Kors.

Политика Более половины украинцев предпочитают общаться на русском языке По словам члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько, формально большая часть жителей Украины считают родным украинский язык, однако исследование института Гэллапа показало, что 83% населения предпочитают в общении именно русский язык.

Политика Кремль назвал условия отмены запрета на полеты авиакомпаний в Грузию Российским авиакомпаниям с 8 июля временно запрещается осуществлять воздушные перевозки граждан, в том числе коммерческие, с территории России на территорию Грузии.

Политика Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасиловании Президент США Дональд Трамп отверг обвинения журналистки Elle Джин Кэрролл в изнасиловании.

Происшествия Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.

Политика Медведев ответил на обвинения президента Грузии Премьер-министр Дмитрий Медведев ответил на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая обвинила Россию в организации протестов в стране.

Политика Проживающие в Грузии россияне отреагировали на указ Путина Ранее президент Владимир Путин подписал указ об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности страны и ее граждан.

Происшествия Объявился «настоящий» владелец миллиардов полковника Захарченко Ранее сегодня Лайф сообщал, что адвокаты экс-полковника МВД собираются представить человека, который якобы является истинным владельцем найденных у Захарченко миллиардов.

Армия и оружие Трамп рассказал о последствиях для Ирана при войне с США Американский лидер Дональд Трамп в беседе с NBC News заявил, что в случае войны с Ираном будет «уничтожение, которого вы никогда не видели раньше».

Наука Обнаружены самые ранние признаки болезни Паркинсона Исследователи Королевского колледжа Лондона выяснили, что ранними признаками необратимых нейродегенеративных процессов, вызванных болезнью Паркинсона, может быть истощение серотонина.

Общество Шнуров лишился люксового гаража на Фонтанке после жалоб соседей Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров лишился импровизированного гаража, который музыкант оборудовал в арке жилого дома у Летнего сада.

Авто Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты Kia уже давно разрабатывала новый компактный кроссовер, который станет заменой и главным конкурентом Hyundai Creta.

Политика Беглов обратился в полицию по факту провокации в Сети Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился к правоохранительным органам для проверки по факту появления в Сети видеороликов, на которых запечатлены фальсификации, якобы допускаемые при сборе подписей в поддержку его кандидатуры на выборах.

Общество Роскосмос разработал кодекс поведения для космонавтов Роскосмос разработал кодекс профессиональной этики космонавтов, говорится в проекте кодекса, опубликованном на сайте нормативных правовых актов Российской Федерации.

Политика Депутат Гаврилов объяснил ситуацию с креслом главы парламента Грузии Депутат Госдумы России Сергей Гаврилов рассказал, почему он сел в кресло председателя парламента Грузии на Межпарламентской ассамблее православия (МАП).

Наука Шимпанзе впервые застали за поеданием пресноводных крабов Ученые зарегистрировали в джунглях Гвинеи первый случай поедания шимпанзе пресноводных крабов, говорится в статье, опубликованной в Journal of Human Evolution.

Общество В мире отмечают день летнего солнцестояния Отмечается этот праздник и в других странах. В Литве Иванов день справляется под именем Йонинеса, Янова дня — в Эстонии.

Шоу-бизнес Кэти Холмс заявила, что родила дочь не от бывшего мужа Тома Круза Близкая подруга актрисы в интервью Star заявила, что та родила дочь Сури вовсе не от бывшего мужа Тома Круза, а от совершенно другого мужчины.

Политика Путин ответил на критику «Единой России» Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.

Экономика Минфин предложил создать подобие советских магазинов «Березка» Владельцем магазина для дипломатического корпуса, как указано в сопроводительных документах к постановлению, является российское юридическое лицо, включенное в реестр владельцев магазинов беспошлинной торговли в соответствии с правом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании.