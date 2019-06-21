США внесли в черный список пять китайских компанийРИА Новости 15:30

с чего всё началось

США внесли в черный список вслед за Huawei еще пять китайских предприятий, сообщило агентство Блумберг. Организациям, попавшим под ограничительные меры, запрещено покупать американские товары и услуги.

США внесли в черный список пять китайских компаний

Политика Бюджетников Петербурга уличили в фальсификации подписей за Беглова Сотрудники бюджетных учреждений в администрации Выборгского района Петербурга заполняли подписные листы за врио губернатора города Александра Беглова.

Происшествия Русскоязычные жители Испании собирают деньги на похороны погибшей девочки Русскоязычное сообщество Испании собирает деньги на оплату похорон погибшей в Испании несовершеннолетней гражданки России.

Политика США продлили на год санкции против КНДР Американские власти решили продлить ещё на год санкционный режим в отношении Северной Кореи. Об этом говорится на сайте Белого дома.

Происшествия В США взорвался нефтеперерабатывающий завод В США взорвался самый крупный нефтеперерабатывающий завод восточного побережья страны, сообщает 21 июня NBC Philadelphia.

Политика Ростуризм порекомендовал приостановить продажу туров в Грузию Ростуризм порекомендовал туроператорам остановить продажу туров в Грузию до стабилизации ситуации в этом государстве.

Политика В Литве назвали «Северный поток — 2» неуважением к политике ЕС Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в интервью Euractiv заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» является «примером неуважения» к политике Евросоюза.

Политика В правительстве России создали группу по ситуации с рейсами в Грузию В российском правительстве была создана оперативная рабочая группа по координации взаимодействия с пассажирами российских авиакомпаний, которые осуществляют рейсы в Грузию.

Футбол Неймар пропустит предсезонную подготовку с «ПСЖ» Форвард ПСЖ Неймар не будет тренироваться в составе клуба для подготовки к новому сезону, утверждает Sport.es.

Общество Коллекторам запретили оскорблять и унижать россиян при взыскании долга «При взаимодействии с должником работники МФО не имеют право унижать честь и достоинство должника, оскорблять должника», — указано в тексте.

Авто Audi готовит внедорожный хэтчбек Audi A3 Cityhopper Внедорожный хэтчбек Audi A3 Cityhopper будет выполнен по аналогии Allroad для моделей A4 и A6.

Политика Süddeutsche Zeitung (Германия): спросите дядю Владимира (Süddeutsche Zeitung) Более четырех часов российские граждане в четверг делились со своим президентом наболевшим и просили его о помощи.

Гаджеты Какие смартфоны Huawei обновятся до нового Android: список Несмотря на неопределенную ситуацию, сложившуюся вокруг будущего Android для продукции Huawei, китайская фирма огласила список устройств, которые стоят в очереди на приоритетное получение Android 10 Q. В компании заверили, что следующую крупную версию ОС с фирменной оболочкой EMUI 10 совершенно точно получат 11 уже вышедших в продажу моделей.

Общество В МВД хотят лишать автомобилистов прав без суда Полномочия гаишников могут расширить – согласно новой инициативе МВД, инспекторы смогут принимать решение об ограничении действия водительских прав на месте, без суда.

Политика Захарова отреагировала на ситуацию с Грузией Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на ситуацию в Грузии, где началось внутреннее противостояние оппозиции и действующих властей, а также на запрет полетов российских авиакомпаний в эту страну.

Политика Россия разрешила ввозить запрещенные товары с Украины Россия временно разрешила ввозить с Украины некоторые товары, которые попали под запрет в качестве ответа на санкции со стороны Киева.

Происшествия Объявился «настоящий» владелец миллиардов полковника Захарченко Ранее сегодня Лайф сообщал, что адвокаты экс-полковника МВД собираются представить человека, который якобы является истинным владельцем найденных у Захарченко миллиардов.

Происшествия Экс-главу Раменского района снова арестовали Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу Раменского района Андрея Кулакова, который обвиняется в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, передает ТАСС.

Происшествия Защита сестер Хачатурян обжаловала окончательную редакцию обвинения Адвокаты трех сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, направили жалобы председателю СК Александр Бастрыкину на окончательную редакцию обвинительного заключения, сообщает Интерфакс.

Гаджеты Intel намерена снизить цены на свои процессоры По данным зарубежного ресурса DigiTimes, компания Intel пока не может конкурировать с процессорами AMD Ryzen 3000, и для того, чтобы не потерять потенциальных покупателей, было решено снизить цены на настольные CPU.

Политика В РПЦ не хотят освящать оружие массового поражения В Русской православной церкви хотят отказаться от освящения оружия массового поражения.

Армия и оружие ВСУ применили фосфорные бомбы против ДНР ВСУ впервые за 2019 год применили фосфорные боеприпасы во время обстрела ДНР, заявил представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин.

Футбол Сборная Египта обыграла команду Зимбабве в матче открытия Кубка Африки Футболисты сборной Египта обыграли команду Зимбабве в матче открытия домашнего Кубка африканских наций.