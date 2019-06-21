Политика
США внесли в черный список пять китайских компанийРИА Новости 15:30
США внесли в черный список вслед за Huawei еще пять китайских предприятий, сообщило агентство Блумберг. Организациям, попавшим под ограничительные меры, запрещено покупать американские товары и услуги.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
По данным агентства, организации, попавшие под ограничительные меры, не могут закупать американские товары и услуги из соображений государственной безопасности.RT на русском17:26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 18:22, Вашингтон
Политика
Бюджетников Петербурга уличили в фальсификации подписей за Беглова
Сотрудники бюджетных учреждений в администрации Выборгского района Петербурга заполняли подписные листы за врио губернатора города Александра Беглова.
Обновлено в 12:39
Происшествия
Русскоязычные жители Испании собирают деньги на похороны погибшей девочки
Русскоязычное сообщество Испании собирает деньги на оплату похорон погибшей в Испании несовершеннолетней гражданки России.
Обновлено в 17:31
Политика
США продлили на год санкции против КНДР
Американские власти решили продлить ещё на год санкционный режим в отношении Северной Кореи. Об этом говорится на сайте Белого дома.
Обновлено в 13:31
Происшествия
В США взорвался нефтеперерабатывающий завод
В США взорвался самый крупный нефтеперерабатывающий завод восточного побережья страны, сообщает 21 июня NBC Philadelphia.
Обновлено в 12:32
Политика
Ростуризм порекомендовал приостановить продажу туров в Грузию
Ростуризм порекомендовал туроператорам остановить продажу туров в Грузию до стабилизации ситуации в этом государстве.
Обновлено в 13:15
Политика
В Литве назвали «Северный поток — 2» неуважением к политике ЕС
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в интервью Euractiv заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» является «примером неуважения» к политике Евросоюза.
Обновлено вчера в 22:56
Политика
В правительстве России создали группу по ситуации с рейсами в Грузию
В российском правительстве была создана оперативная рабочая группа по координации взаимодействия с пассажирами российских авиакомпаний, которые осуществляют рейсы в Грузию.
Обновлено в 16:43
Политика
В Тбилиси возобновилась акция протеста около парламента
Обновлено в 12:37
Футбол
Неймар пропустит предсезонную подготовку с «ПСЖ»
Форвард ПСЖ Неймар не будет тренироваться в составе клуба для подготовки к новому сезону, утверждает Sport.es.
Обновлено в 16:33
Наука
Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска
Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено в 09:32
Политика
Вице-премьер Украины допустил новый «языковой майдан»
Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко допустил, что в стране может разгореться «языковой майдан».
Обновлено в 17:40
Общество
Коллекторам запретили оскорблять и унижать россиян при взыскании долга
«При взаимодействии с должником работники МФО не имеют право унижать честь и достоинство должника, оскорблять должника», — указано в тексте.
Обновлено в 15:22
Авто
Audi готовит внедорожный хэтчбек Audi A3 Cityhopper
Внедорожный хэтчбек Audi A3 Cityhopper будет выполнен по аналогии Allroad для моделей A4 и A6.
Обновлено в 14:23
Армия и оружие
Иранские военные сбили американский беспилотник
Обновлено вчера в 03:00
Политика
Süddeutsche Zeitung (Германия): спросите дядю Владимира (Süddeutsche Zeitung)
Более четырех часов российские граждане в четверг делились со своим президентом наболевшим и просили его о помощи.
Обновлено в 17:18
Гаджеты
Какие смартфоны Huawei обновятся до нового Android: список
Несмотря на неопределенную ситуацию, сложившуюся вокруг будущего Android для продукции Huawei, китайская фирма огласила список устройств, которые стоят в очереди на приоритетное получение Android 10 Q. В компании заверили, что следующую крупную версию ОС с фирменной оболочкой EMUI 10 совершенно точно получат 11 уже вышедших в продажу моделей.
Обновлено в 04:00
Общество
В МВД хотят лишать автомобилистов прав без суда
Полномочия гаишников могут расширить – согласно новой инициативе МВД, инспекторы смогут принимать решение об ограничении действия водительских прав на месте, без суда.
Обновлено в 04:17
Политика
Захарова отреагировала на ситуацию с Грузией
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на ситуацию в Грузии, где началось внутреннее противостояние оппозиции и действующих властей, а также на запрет полетов российских авиакомпаний в эту страну.
Обновлено в 17:23
Политика
Россия разрешила ввозить запрещенные товары с Украины
Россия временно разрешила ввозить с Украины некоторые товары, которые попали под запрет в качестве ответа на санкции со стороны Киева.
Обновлено в 09:44
Происшествия
Объявился «настоящий» владелец миллиардов полковника Захарченко
Ранее сегодня Лайф сообщал, что адвокаты экс-полковника МВД собираются представить человека, который якобы является истинным владельцем найденных у Захарченко миллиардов.
Обновлено в 12:33
Происшествия
Экс-главу Раменского района снова арестовали
Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу Раменского района Андрея Кулакова, который обвиняется в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, передает ТАСС.
Обновлено в 14:40
Происшествия
Защита сестер Хачатурян обжаловала окончательную редакцию обвинения
Адвокаты трех сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, направили жалобы председателю СК Александр Бастрыкину на окончательную редакцию обвинительного заключения, сообщает Интерфакс.
Обновлено вчера в 05:17
Гаджеты
Intel намерена снизить цены на свои процессоры
По данным зарубежного ресурса DigiTimes, компания Intel пока не может конкурировать с процессорами AMD Ryzen 3000, и для того, чтобы не потерять потенциальных покупателей, было решено снизить цены на настольные CPU.
Обновлено в 12:21
Политика
В РПЦ не хотят освящать оружие массового поражения
В Русской православной церкви хотят отказаться от освящения оружия массового поражения.
Обновлено в 07:25
Общество
21 июня наступит самая короткая ночь в году
В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Армия и оружие
ВСУ применили фосфорные бомбы против ДНР
ВСУ впервые за 2019 год применили фосфорные боеприпасы во время обстрела ДНР, заявил представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин.
Обновлено в 12:37
Технологии
Обнаружен новый способ хищения банковских данных россиян
Злоумышленники освоили новый способ слива персональных данных.
Обновлено вчера в 21:15
Футбол
Сборная Египта обыграла команду Зимбабве в матче открытия Кубка Африки
Футболисты сборной Египта обыграли команду Зимбабве в матче открытия домашнего Кубка африканских наций.
Обновлено в 18:14
Происшествия
Неизвестный в ходе конфликта открыл стрельбу на западе Москвы
Неизвестный в ходе конфликта устроил стрельбу из газового оружия на западе Москвы.
Обновлено в 16:58