США внесли в черный список пять китайских компанийРИА Новости вчера в 15:30

с чего всё началось

США внесли в черный список вслед за Huawei еще пять китайских предприятий, сообщило агентство Блумберг. Организациям, попавшим под ограничительные меры, запрещено покупать американские товары и услуги.

США внесли в черный список пять китайских компаний

Политика В Кремле назвали условие отмены запрета на полеты в Грузию Условием отмены запрета на полеты российских авиакомпаний в Грузию будет нормализация ситуации в стране, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью РБК.

Происшествия Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.

Общество До 33 градусов тепла, дождь и гроза ожидаются в Московском регионе Кратковременный дождь, гроза и до 33 градусов тепла ожидаются в субботу в Московском регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Авто Компактный седан Cadillac CT4 был замечен без камуфляжа Новый компактный седан Cadillac CT4 был замечен без камуфляжа во время прохождения дорожных тестов.

Происшествия 500 стервятников погибли от отравления в Ботсване По данным местных властей, более 500 стервятников, находящихся под угрозой исчезновения, погибли от отравления в Ботсване, 21 июня передает корреспондент ВВС.

Экономика Биткоин пробил психологическую отметку Курс криптовалюты биткоин в субботу, 21 июня, преодолел психологическую отметку в 10 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Политика Украинский экс-дипломат назвал возвращение Крыма в состав РФ неизбежным Бывший украинский дипломат Олег Волошин в эфире телеканала NewsOne рассказал, что возвращение Крыма в состав России было лишь вопросом времени.

Политика В бундестаге отметили важность поиска общих интересов с Россией Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених в беседе с Hannoversche Allgemeine отметил важность поиска общих интересов с Россией.

Игры В Steam появилась официальная метка и раздел для игр с ЛГБТ-тематикой Valve ввела в Steam новую метку и раздел "ЛГБТ+" - по этой метке можно найти игры на соответствующую тематику или её отдельными элементами.

Происшествия Следствие по делу сестер Хачатурян завершено Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.

Общество Пять выпускников из Нижнекамска сдали ЕГЭ на сто баллов Из 1100 нижнекамских подростков, прошедших тесты по различным предметам, пятеро выпускников сдали ЕГЭ на сто баллов.

Политика Зеленский ответил на петицию об отставке Авакова Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии законодательных оснований для его участия в отстранении от должности министра внутренних дел Арсена Авакова.

Шоу-бизнес Бывший муж Собчак помирился с Богомоловым Оценить постановку пришли многие звезды, в том числе и любовный треугольник Ксения Собчак с Константином Богомоловым и Максим Виторган.

Шоу-бизнес Поклонники обеспокоены внешним видом Мэттью Перри Поклонники обратили внимание на неухоженный внешний вид актера: старые спортивные штаны, нестираная майка, заметный живот, щетина.

Политика Жириновский увидел в провокациях в Грузии руку иностранных «дирижеров» Российский политический деятель Владимир Жириновский прокомментировал ситуацию в Грузии в интервью журналистам «iReactor», в ходе которого отметил, что к протестным движениям в республике могут быть причастны зарубежные «дирижеры».

Политика Кравчук заявил об отличии позиций в команде Зеленского Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире NewsOne заявил, что представители команды нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского высказывают разные позиции.

Футбол Сборная Чили досрочно вышла в плей-офф Кубка Америки Сборная Чили обыграла команду Камеруна и досрочно вышла в плей-офф Кубка Америки, сообщает "Советский спорт".

Происшествия Двоих девочек изъяли из квартиры с антисанитарией в Москве Сотрудники полиции изъяли двух малолетних детей из квартиры на северо-востоке Москвы с антисанитарными условиями, сообщает РИА "Новости" Отмечается, что в одной из квартир в Бабушкинском районе родители не воспитывали детей и содержали в неподобающих условиях.

Здоровье Минздрав назвал самые опасные виды рака Самый высокий показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы, сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.

Армия и оружие ВСУ применили фосфорные бомбы против ДНР ВСУ впервые за 2019 год применили фосфорные боеприпасы во время обстрела ДНР, заявил представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин.