Политика
США внесли в черный список пять китайских компанийРИА Новости вчера в 15:30
США внесли в черный список вслед за Huawei еще пять китайских предприятий, сообщило агентство Блумберг. Организациям, попавшим под ограничительные меры, запрещено покупать американские товары и услуги.
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с чего всё началось
По данным агентства, организации, попавшие под ограничительные меры, не могут закупать американские товары и услуги из соображений государственной безопасности.RT на русскомвчера в 17:26
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Наука
Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска
Обновлено вчера в 09:32
Политика
В Кремле назвали условие отмены запрета на полеты в Грузию
Условием отмены запрета на полеты российских авиакомпаний в Грузию будет нормализация ситуации в стране, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью РБК.
Обновлено вчера в 18:15
Происшествия
Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве
Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено вчера в 13:08
Общество
До 33 градусов тепла, дождь и гроза ожидаются в Московском регионе
Кратковременный дождь, гроза и до 33 градусов тепла ожидаются в субботу в Московском регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Обновлено вчера в 23:04
Авто
Продажи кроссоверов SsangYong окончательно прекращены в России
Обновлено вчера в 06:10
Авто
Компактный седан Cadillac CT4 был замечен без камуфляжа
Новый компактный седан Cadillac CT4 был замечен без камуфляжа во время прохождения дорожных тестов.
Обновлено вчера в 08:00
Хоккей
«Ванкувер» выбрал Подколзина под десятым номером на драфте НХЛ
Обновлено вчера в 22:35
Общество
Руководители 15 компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста, записали видеообращение к Владимиру Путину
Фирма "ДЕКО", которую пострадавшие винят в своих проблемах, в свою очередь, является субподрядчиком компании "СГМ-Мост" Аркадия Ротенберга.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
500 стервятников погибли от отравления в Ботсване
По данным местных властей, более 500 стервятников, находящихся под угрозой исчезновения, погибли от отравления в Ботсване, 21 июня передает корреспондент ВВС.
Обновлено вчера в 06:38
Экономика
Биткоин пробил психологическую отметку
Курс криптовалюты биткоин в субботу, 21 июня, преодолел психологическую отметку в 10 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 00:00
Политика
Дзюба выругался матом на «прямой линии» с Путиным
Обновлено вчера в 04:44
Политика
Украинский экс-дипломат назвал возвращение Крыма в состав РФ неизбежным
Бывший украинский дипломат Олег Волошин в эфире телеканала NewsOne рассказал, что возвращение Крыма в состав России было лишь вопросом времени.
Обновлено в 00:07
Политика
В бундестаге отметили важность поиска общих интересов с Россией
Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених в беседе с Hannoversche Allgemeine отметил важность поиска общих интересов с Россией.
Обновлено вчера в 23:38
Игры
В Steam появилась официальная метка и раздел для игр с ЛГБТ-тематикой
Valve ввела в Steam новую метку и раздел "ЛГБТ+" - по этой метке можно найти игры на соответствующую тематику или её отдельными элементами.
Обновлено вчера в 07:31
Армия и оружие
В НАТО обвинили Россию в разрушении «архитектуры безопасности» Европы
В Оборонном колледже НАТО обвинили Россию в желании уничтожить европейскую «архитектуру безопасности».
Обновлено вчера в 02:10
Общество
Дроздов опроверг «скандальный уход» из «В мире животных»
Обновлено вчера в 17:49
Происшествия
Следствие по делу сестер Хачатурян завершено
Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.
Обновлено вчера в 06:30
Общество
Пять выпускников из Нижнекамска сдали ЕГЭ на сто баллов
Из 1100 нижнекамских подростков, прошедших тесты по различным предметам, пятеро выпускников сдали ЕГЭ на сто баллов.
Обновлено 20 июня в 16:10
Политика
Зеленский ответил на петицию об отставке Авакова
Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии законодательных оснований для его участия в отстранении от должности министра внутренних дел Арсена Авакова.
Обновлено вчера в 13:21
Шоу-бизнес
Бывший муж Собчак помирился с Богомоловым
Оценить постановку пришли многие звезды, в том числе и любовный треугольник Ксения Собчак с Константином Богомоловым и Максим Виторган.
Обновлено вчера в 17:10
Политика
Трамп захотел остаться президентом навечно
Обновлено вчера в 23:13
Наука
Китайский дрон обеспечит квантовую связь с воздуха
Обновлено 20 июня в 08:51
Шоу-бизнес
Поклонники обеспокоены внешним видом Мэттью Перри
Поклонники обратили внимание на неухоженный внешний вид актера: старые спортивные штаны, нестираная майка, заметный живот, щетина.
Обновлено в 00:00
Политика
Жириновский увидел в провокациях в Грузии руку иностранных «дирижеров»
Российский политический деятель Владимир Жириновский прокомментировал ситуацию в Грузии в интервью журналистам «iReactor», в ходе которого отметил, что к протестным движениям в республике могут быть причастны зарубежные «дирижеры».
Обновлено вчера в 08:11
Политика
Кравчук заявил об отличии позиций в команде Зеленского
Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире NewsOne заявил, что представители команды нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского высказывают разные позиции.
Обновлено вчера в 23:12
Футбол
Сборная Чили досрочно вышла в плей-офф Кубка Америки
Сборная Чили обыграла команду Камеруна и досрочно вышла в плей-офф Кубка Америки, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 21:05
Происшествия
Двоих девочек изъяли из квартиры с антисанитарией в Москве
Сотрудники полиции изъяли двух малолетних детей из квартиры на северо-востоке Москвы с антисанитарными условиями, сообщает РИА "Новости" Отмечается, что в одной из квартир в Бабушкинском районе родители не воспитывали детей и содержали в неподобающих условиях.
Обновлено вчера в 15:04
Здоровье
Минздрав назвал самые опасные виды рака
Самый высокий показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы, сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.
Обновлено 20 июня в 23:34
Армия и оружие
ВСУ применили фосфорные бомбы против ДНР
ВСУ впервые за 2019 год применили фосфорные боеприпасы во время обстрела ДНР, заявил представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин.
Обновлено вчера в 12:37
Экономика
Андрей Кончаловский стал соинвестором сети аптек «Планета здоровья»
Режиссер Андрей Кончаловский решил инвестировать в сеть аптек «Планета здоровья», принадлежащей Александру Броварцу.
Обновлено вчера в 10:50