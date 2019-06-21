Политика

США внесли в черный список пять китайских компанийРИА Новости вчера в 15:30

США внесли в черный список вслед за Huawei еще пять китайских предприятий, сообщило агентство Блумберг. Организациям, попавшим под ограничительные меры, запрещено покупать американские товары и услуги.
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с чего всё началось
По данным агентства
, организации, попавшие под ограничительные меры, не могут закупать американские товары и услуги из соображений государственной безопасности.
RT на русскомвчера в 17:26

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США внесли в чёрный список пять китайских компаний

RT на русскомвчера в 17:26

США внесли в черный список пять компаний Китая

Газета.Ruвчера в 19:24

ABC: США внесли в черный список китайского производителя суперкомпьютеров Sugon

ТАССвчера в 17:50

США внесли в черный список еще пять технологических организаций Китая

РБКвчера в 18:54

США расширили черный список китайских компаний

Lenta.ruвчера в 18:04

США внесли в черный список пять китайских компаний

РИА Новостивчера в 15:30

США внесли пять китайских IT-организаций в санкционный список

Интерфаксвчера в 12:10
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Наука

Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска

Обновлено вчера в 09:32
Политика

В Кремле назвали условие отмены запрета на полеты в Грузию

Условием отмены запрета на полеты российских авиакомпаний в Грузию будет нормализация ситуации в стране, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью РБК.
Обновлено вчера в 18:15
Происшествия

Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве

Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено вчера в 13:08
Общество

До 33 градусов тепла, дождь и гроза ожидаются в Московском регионе

Кратковременный дождь, гроза и до 33 градусов тепла ожидаются в субботу в Московском регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Обновлено вчера в 23:04
Авто

Продажи кроссоверов SsangYong окончательно прекращены в России

Обновлено вчера в 06:10
Авто

Компактный седан Cadillac CT4 был замечен без камуфляжа

Новый компактный седан Cadillac CT4 был замечен без камуфляжа во время прохождения дорожных тестов.
Обновлено вчера в 08:00
Хоккей

«Ванкувер» выбрал Подколзина под десятым номером на драфте НХЛ

Обновлено вчера в 22:35
Общество

Руководители 15 компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста, записали видеообращение к Владимиру Путину

Фирма "ДЕКО", которую пострадавшие винят в своих проблемах, в свою очередь, является субподрядчиком компании "СГМ-Мост" Аркадия Ротенберга.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия

500 стервятников погибли от отравления в Ботсване

По данным местных властей, более 500 стервятников, находящихся под угрозой исчезновения, погибли от отравления в Ботсване, 21 июня передает корреспондент ВВС.
Обновлено вчера в 06:38
Экономика

Биткоин пробил психологическую отметку

Курс криптовалюты биткоин в субботу, 21 июня, преодолел психологическую отметку в 10 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 00:00
Политика

Дзюба выругался матом на «прямой линии» с Путиным

Обновлено вчера в 04:44
Политика

Украинский экс-дипломат назвал возвращение Крыма в состав РФ неизбежным

Бывший украинский дипломат Олег Волошин в эфире телеканала NewsOne рассказал, что возвращение Крыма в состав России было лишь вопросом времени.
Обновлено в 00:07
Политика

В бундестаге отметили важность поиска общих интересов с Россией

Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених в беседе с Hannoversche Allgemeine отметил важность поиска общих интересов с Россией.
Обновлено вчера в 23:38
Игры

В Steam появилась официальная метка и раздел для игр с ЛГБТ-тематикой

Valve ввела в Steam новую метку и раздел "ЛГБТ+" - по этой метке можно найти игры на соответствующую тематику или её отдельными элементами.
Обновлено вчера в 07:31
Армия и оружие

В НАТО обвинили Россию в разрушении «архитектуры безопасности» Европы

В Оборонном колледже НАТО обвинили Россию в желании уничтожить европейскую «архитектуру безопасности».
Обновлено вчера в 02:10
Общество

Дроздов опроверг «скандальный уход» из «В мире животных»

Обновлено вчера в 17:49
Происшествия

Следствие по делу сестер Хачатурян завершено

Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.
Обновлено вчера в 06:30
Общество

Пять выпускников из Нижнекамска сдали ЕГЭ на сто баллов

Из 1100 нижнекамских подростков, прошедших тесты по различным предметам, пятеро выпускников сдали ЕГЭ на сто баллов.
Обновлено 20 июня в 16:10
Политика

Зеленский ответил на петицию об отставке Авакова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии законодательных оснований для его участия в отстранении от должности министра внутренних дел Арсена Авакова.
Обновлено вчера в 13:21
Шоу-бизнес

Бывший муж Собчак помирился с Богомоловым

Оценить постановку пришли многие звезды, в том числе и любовный треугольник Ксения Собчак с Константином Богомоловым и Максим Виторган.
Обновлено вчера в 17:10
Политика

Трамп захотел остаться президентом навечно

Обновлено вчера в 23:13
Наука

Китайский дрон обеспечит квантовую связь с воздуха

Обновлено 20 июня в 08:51
Шоу-бизнес

Поклонники обеспокоены внешним видом Мэттью Перри

Поклонники обратили внимание на неухоженный внешний вид актера: старые спортивные штаны, нестираная майка, заметный живот, щетина.
Обновлено в 00:00
Политика

Жириновский увидел в провокациях в Грузии руку иностранных «дирижеров»

Российский политический деятель Владимир Жириновский прокомментировал ситуацию в Грузии в интервью журналистам «iReactor», в ходе которого отметил, что к протестным движениям в республике могут быть причастны зарубежные «дирижеры».
Обновлено вчера в 08:11
Политика

Кравчук заявил об отличии позиций в команде Зеленского

Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире NewsOne заявил, что представители команды нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского высказывают разные позиции.
Обновлено вчера в 23:12
Футбол

Сборная Чили досрочно вышла в плей-офф Кубка Америки

Сборная Чили обыграла команду Камеруна и досрочно вышла в плей-офф Кубка Америки, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 21:05
Происшествия

Двоих девочек изъяли из квартиры с антисанитарией в Москве

Сотрудники полиции изъяли двух малолетних детей из квартиры на северо-востоке Москвы с антисанитарными условиями, сообщает РИА "Новости" Отмечается, что в одной из квартир в Бабушкинском районе родители не воспитывали детей и содержали в неподобающих условиях.
Обновлено вчера в 15:04
Здоровье

Минздрав назвал самые опасные виды рака

Самый высокий показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы, сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.
Обновлено 20 июня в 23:34
Армия и оружие

ВСУ применили фосфорные бомбы против ДНР

ВСУ впервые за 2019 год применили фосфорные боеприпасы во время обстрела ДНР, заявил представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин.
Обновлено вчера в 12:37
Экономика

Андрей Кончаловский стал соинвестором сети аптек «Планета здоровья»

Режиссер Андрей Кончаловский решил инвестировать в сеть аптек «Планета здоровья», принадлежащей Александру Броварцу.
Обновлено вчера в 10:50
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