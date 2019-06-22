США вложат в «сделку века» $50 млрдГазета.Ru 05:42

Администрация президента США Дональда Трампа предложила в рамках "сделки века" вложить в Палестину и соседние арабские страны примерно $50 млрд. Об этом сообщает The Associated Press.

Недвижимость Росбанк назвал регионы с самой доступной и недоступной ипотекой Исследование Росбанка показало, что ежемесячные платежи по ипотечным кредитам в России снизились по отношению к зарплате среднестатистического заемщика, сообщает РБК.

Авто УАЗ с колесами-культиваторами показали на видео Очередным проектом стала «мечта дачника» — старенький УАЗик с железными дисками-культиваторами вместо колес.

Политика В Стамбуле проходят повторные выборы мэра Муниципальные выборы прошли в республике 31 марта.

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев нарушал правила авиакомпаний из-за своей собаки Популярный телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, как он нарушал правила авиакомпаний, когда летал со своей собакой по кличке Лу.

Общество Бывший мэр Читы Анатолий Михалёв умер в возрасте 71 года Бывший мэр Читы, который управлял городом почти 20 лет — Анатолий Михалёв — скончался в возрасте 71 года.

Единоборства Усик назначен обязательным претендентом на бой за чемпионство WBO Украинский боксер Александр Усик, в прошлом абсолютной чемпион мира в первом тяжелом весе, назначен обязательным претендентом на бой за чемпионский пояс Всемирной боксерской организации (WBO) в тяжелом весе, сообщает "Советский спорт".

Политика Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.

Футбол Габулов станцевал лезгинку на свадьбе Джанаева и Черчесовой Многочисленные фото и видео с торжества выложил в своем «Инстаграме» экс-глава пресс-службы казанского «Рубина» Иван Бодылевский: Во время музыкальной паузы Габулов исполнил национальный танец — лезгинку, также на свадьбе выступали такие артисты, как Леонид Агутин, группа Иванушки Intrnational, Алексей Чумаков.

Политика Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.

Политика Путин высказался об отношениях с США Дальнейшее развитие отношений между Россией и США зависит от Вашингтона, но Москва может подождать, пока Белый дом созреет для диалога.

Шоу-бизнес Виктория Лопырева хочет родить второго ребенка Сама девушка еще не приняла решение и просит фанатов подсказать: рожать или не рожать второго ребенка.

Авто УАЗ продемонстрировал неизвестные версии модели «Хантер» В начале 2000-х исключением стала компания Baijah Automotive, запустившая мелкосерийный выпуск моделей УАЗ для рынка Германии.

Армия и оружие National Interest предупредил о риске ядерной войны Испытание гиперзвуковой ракеты в Индии приближает на один шаг ядерную войну с Пакистаном, пишет National Interest.

Футбол Хабиров отказался от строительства футбольного стадиона в Уфе Врио главы Республики Башкортостан Радий Хабиров заявил, что в ближайшее время строить футбольный стадион в Уфе не планируется.

Общество Полиция Петербурга ждет провокаций на «Алых парусах» Полиция подчеркивает, что будет действовать строго по закону, но жестко пресекать любые попытки нарушения правопорядка, и просит петербуржцев и гостей города отнестись к предпринимаемым мерам с пониманием.

Хоккей НХЛ повысила потолок зарплат до 81,5 миллионов долларов В прошлом сезоне НХЛ потолок зарплат составлял 79,5 миллионов долларов. Был установлен и нижний предел зарплат игроков.

Космос На Марсе нашли возможные признаки жизни Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.

Общество Дело завели на заммэра Сум, пожелавшего участникам ЛГБТ-марша оказаться в концлагерях Прокуратура открыла уголовное производство по факту высказываний заместителя мэра Сум Максима Галицкого, который считает, что геев и лесбиянок нужно отправлять в концлагеря.

Общество На следующей неделе в Москву придет осень В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.

Политика Стало известно о провале российско-японского соглашения по Курилам Причиной провала соглашения названо то, что Москва и Токио в последние месяцы слишком увлеклись вопросом мирного договора между странами и не обращали должного внимания на разногласия по вопросам совместной деятельности на спорных островах.

Шоу-бизнес Дочь Ларисы Долиной не может смириться со смертью Юлии Началовой Дочь Ларисы Долиной не может смириться со смертью своей близкой подруги Юлии Началовой и критикует людей, пытающихся нажиться на имени певицы.

Гаджеты Экран Xiaomi Mi 9 «разогнали» до 84 Гц Энтузиастам удалось повысить частоту обновления экрана Xiaomi Mi 9 до 84 Гц — у OnePlus 7 Pro она составляет, напомним, 90 Гц.