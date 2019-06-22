Политика
США вложат в «сделку века» $50 млрдГазета.Ru 05:42
Администрация президента США Дональда Трампа предложила в рамках "сделки века" вложить в Палестину и соседние арабские страны примерно $50 млрд. Об этом сообщает The Associated Press.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 08:18, Вашингтон
Общество
Симферопольцы заметили в городе живого крокодила
Обновлено вчера в 13:56
Недвижимость
Росбанк назвал регионы с самой доступной и недоступной ипотекой
Исследование Росбанка показало, что ежемесячные платежи по ипотечным кредитам в России снизились по отношению к зарплате среднестатистического заемщика, сообщает РБК.
Обновлено в 05:04
Футбол
Рой Кин покинул «Ноттингем Форест» спустя пять месяцев
Рой Кин покинул тренерский штаб клуба «Ноттингем Форест».
Обновлено в 08:12
Авто
УАЗ с колесами-культиваторами показали на видео
Очередным проектом стала «мечта дачника» — старенький УАЗик с железными дисками-культиваторами вместо колес.
Обновлено в 01:51
Политика
В Стамбуле проходят повторные выборы мэра
Муниципальные выборы прошли в республике 31 марта.
Обновлено в 01:53
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев нарушал правила авиакомпаний из-за своей собаки
Популярный телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, как он нарушал правила авиакомпаний, когда летал со своей собакой по кличке Лу.
Обновлено в 07:13
Общество
Бывший мэр Читы Анатолий Михалёв умер в возрасте 71 года
Бывший мэр Читы, который управлял городом почти 20 лет — Анатолий Михалёв — скончался в возрасте 71 года.
Обновлено в 01:33
Единоборства
Усик назначен обязательным претендентом на бой за чемпионство WBO
Украинский боксер Александр Усик, в прошлом абсолютной чемпион мира в первом тяжелом весе, назначен обязательным претендентом на бой за чемпионский пояс Всемирной боксерской организации (WBO) в тяжелом весе, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 06:40
Происшествия
На Украине разбился самолёт Ан-2
Обновлено в 07:55
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно
В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено вчера в 14:56
Футбол
Габулов станцевал лезгинку на свадьбе Джанаева и Черчесовой
Многочисленные фото и видео с торжества выложил в своем «Инстаграме» экс-глава пресс-службы казанского «Рубина» Иван Бодылевский: Во время музыкальной паузы Габулов исполнил национальный танец — лезгинку, также на свадьбе выступали такие артисты, как Леонид Агутин, группа Иванушки Intrnational, Алексей Чумаков.
Обновлено в 08:03
Политика
Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах
Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.
Обновлено в 06:31
Политика
Путин высказался об отношениях с США
Дальнейшее развитие отношений между Россией и США зависит от Вашингтона, но Москва может подождать, пока Белый дом созреет для диалога.
Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева хочет родить второго ребенка
Сама девушка еще не приняла решение и просит фанатов подсказать: рожать или не рожать второго ребенка.
Обновлено в 06:28
Футбол
Три грузинских клуба вышли на матчи в антироссийских футболках
Обновлено в 08:04
Происшествия
Появилось видео нападения на участников гей-парада в Киеве
Год назад в июне в Киеве уже проходил гей-парад.
Обновлено в 06:03
Авто
УАЗ продемонстрировал неизвестные версии модели «Хантер»
В начале 2000-х исключением стала компания Baijah Automotive, запустившая мелкосерийный выпуск моделей УАЗ для рынка Германии.
Обновлено вчера в 14:38
Армия и оружие
National Interest предупредил о риске ядерной войны
Испытание гиперзвуковой ракеты в Индии приближает на один шаг ядерную войну с Пакистаном, пишет National Interest.
Обновлено в 00:02
Футбол
Хабиров отказался от строительства футбольного стадиона в Уфе
Врио главы Республики Башкортостан Радий Хабиров заявил, что в ближайшее время строить футбольный стадион в Уфе не планируется.
Обновлено в 05:41
Общество
Полиция Петербурга ждет провокаций на «Алых парусах»
Полиция подчеркивает, что будет действовать строго по закону, но жестко пресекать любые попытки нарушения правопорядка, и просит петербуржцев и гостей города отнестись к предпринимаемым мерам с пониманием.
Обновлено в 02:49
Хоккей
НХЛ повысила потолок зарплат до 81,5 миллионов долларов
В прошлом сезоне НХЛ потолок зарплат составлял 79,5 миллионов долларов. Был установлен и нижний предел зарплат игроков.
Обновлено вчера в 23:07
Космос
На Марсе нашли возможные признаки жизни
Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.
Обновлено вчера в 13:37
Происшествия
Драка Алибасова с диетологом попала на видео
Обновлено в 04:44
Общество
Дело завели на заммэра Сум, пожелавшего участникам ЛГБТ-марша оказаться в концлагерях
Прокуратура открыла уголовное производство по факту высказываний заместителя мэра Сум Максима Галицкого, который считает, что геев и лесбиянок нужно отправлять в концлагеря.
Обновлено в 08:15
Футбол
Английские школы не отпустили игроков «Шеффилда» на матч с «Торпедо»
Несколько футболистов работают в школах, где продолжается учебный год, поэтому их здесь нет.
Обновлено вчера в 11:31
Общество
На следующей неделе в Москву придет осень
В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено в 07:23
Политика
Стало известно о провале российско-японского соглашения по Курилам
Причиной провала соглашения названо то, что Москва и Токио в последние месяцы слишком увлеклись вопросом мирного договора между странами и не обращали должного внимания на разногласия по вопросам совместной деятельности на спорных островах.
Обновлено в 08:01
Шоу-бизнес
Дочь Ларисы Долиной не может смириться со смертью Юлии Началовой
Дочь Ларисы Долиной не может смириться со смертью своей близкой подруги Юлии Началовой и критикует людей, пытающихся нажиться на имени певицы.
Обновлено в 03:16
Гаджеты
Экран Xiaomi Mi 9 «разогнали» до 84 Гц
Энтузиастам удалось повысить частоту обновления экрана Xiaomi Mi 9 до 84 Гц — у OnePlus 7 Pro она составляет, напомним, 90 Гц.
Обновлено вчера в 11:25
Происшествия
Сотни пилотов подали иск против Boeing
Более 400 пилотов подали групповой иск против компании Boeing из-за намеренного сокрытия «конструктивных недостатков» самолета, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 06:44