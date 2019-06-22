Политика

США вложат в «сделку века» $50 млрдГазета.Ru 05:42

Администрация президента США Дональда Трампа предложила в рамках "сделки века" вложить в Палестину и соседние арабские страны примерно $50 млрд. Об этом сообщает The Associated Press.
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