Политика
США вложат в «сделку века» $50 млрдГазета.Ru 05:42
Администрация президента США Дональда Трампа предложила в рамках "сделки века" вложить в Палестину и соседние арабские страны примерно $50 млрд. Об этом сообщает The Associated Press.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:37, Вашингтон
Политика
Жители Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России
Жителей Тбилиси расстроило решение о приостановке турпотока из России.
Обновлено вчера в 02:49
Армия и оружие
«Ночной охотник» показал новую фигуру высшего пилотажа
Опубликованы кадры новой фигуры высшего пилотажа, которой пока нет даже названия. Ее выполняет российский вертолет Ми-28 «Ночной охотник».
Обновлено в 00:19
Политика
Захарова ответила на заявление президента Грузии о туристах из России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что российские туристы должны приезжать в страну, несмотря на политические разногласия.
Обновлено в 04:46
Политика
Соловьев назвал цинизмом заявление Зеленского о мире
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о мире и назвал его циничным.
Обновлено в 00:03
Финансы
Просроченные долги по ипотеке за год выросли на 35%
За апрель количество просроченных кредитов выросло на 5,4%, а с начала года — на 10,2%.
Обновлено в 01:37
Происшествия
В Киеве прошел «Марш равенства» в поддержку ЛГБТ
«Марш равенства» в поддержку ЛГБТ-сообщества завершился в Киеве.
Обновлено в 04:05
Футбол
Хабиров отказался от строительства футбольного стадиона в Уфе
Врио главы Республики Башкортостан Радий Хабиров заявил, что в ближайшее время строить футбольный стадион в Уфе не планируется.
Обновлено в 05:41
Общество
Жаркие ливни: прогноз погоды в Крыму на воскресенье
23 июня в Крыму ожидается дождливая и неспокойная погода.
Обновлено в 01:47
Политика
Меладзе сделал заявление насчет конфликта Грузии и России
Певец Валерий Меладзе в инстаграме прокомментировал ситуацию вокруг отношений России и Грузии.
Обновлено вчера в 23:43
Хоккей
На драфте НХЛ было выбрано 28 российских игроков
Обновлено вчера в 18:30
Политика
Путин уверен, что Трамп принимает решения самостоятельно
Устройство политической системы США не позволяет американскому лидеру Дональду Трампу реализовать многие вещи, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 05:13
Единоборства
Усик назначен обязательным претендентом на пояс WBO
Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик официально назначен обязательным претендентом на поединок за чемпионский пояс Всемирной боксерской организации (WBO) в тяжелом весе, который на данный момент принадлежит американскому боксеру мексиканского происхождения Энди Руису, сообщается на сайте WBO.
Обновлено в 03:23
Шоу-бизнес
Семена Слепакова раскритиковали за шутку про врачей
Обновлено в 04:00
Музыка
Хореографа Загитовой обвинили в плагиате из-за новой программы
Американская танцовщица Джо Джо Гомез обвинила хореографа чемпионки Пхенчхана-2018 в краже и плагиате номера.
Обновлено в 05:10
Космос
NASA представило приложение для создания селфи в космосе
Обновлено вчера в 07:44
Общество
Путин стал рекордсменом ЕГЭ в Томской области
В Томской области однофамилец президента России Александр Путин смог получить максимальные оценки на ЕГЭ - в каждой из трех дисциплин он набрал 100 баллов.
Обновлено в 05:11
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Крыму пострадали пять человек
Пять человек пострадали в результате ДТП в Красногвардейском районе Крыма, где микроавтобус Mercedes Sprinter съехал с дороги и врезался в дерево.
Обновлено в 02:17
Происшествия
В зоопарке Японии устроили костюмированные учения на случай побега льва
В зоопарке японской префектуры Айти прошли учения по ловле сбежавшего льва.
Обновлено в 05:05
Футбол
«Милан» хочет арендовать Себальоса у «Реала»
Обновлено в 06:02
Происшествия
400 пилотов потребовали с Boeing миллионы долларов
После произошедшего American Airlines ввела запрет на полеты Boeing 737 MAX.
Обновлено в 01:52
Наука
Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска
Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено 21 июня в 09:32
Политика
В Грузии нашли способ обойти запрет на полеты в Россию
«В случае если запрет [на полеты в Россию] будет задействован с 8 июля, авиакомпания Georgian Airways предложит собственным пассажирам транзитный рейс Тбилиси — Ереван — Москва», — цитирует сообщение перевозчика RNS.
Обновлено вчера в 16:48
Политика
Кадыров напомнил Грузии, сколько километров от Грозного до Тбилиси
Обновлено вчера в 06:51
Авто
Если надоела Tesla. Вот 5 ее конкурентов, которые ищут инвесторов
Xpeng Motors: электрокары на государственном предприятии Китайский стартап Xpeng Motors появился в 2014 году и за прошедшие пять лет успел обогнать многих конкурентов.
Обновлено в 02:13
Происшествия
На Украине разбился самолет Ан-2
Обновлено в 06:10
Здоровье
Что такое зубы мудрости и нужны ли они, рассказали волгоградцам
У некоторых людей могут прорезаться «восьмерки» – зубы мудрости. Обязательно ли их удалять и когда это нужно, читайте в нашем материале.
Обновлено в 02:20
Общество
Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалёв
Бывший мэр Читы Анатолий Михалёв умер на 72-м году жизни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в краевом правительстве.
Обновлено вчера в 23:59
Гаджеты
Производитель относит корпус Chieftec Hawk (AL-02B-OP) к начальному уровню
Компания Chieftec сообщила о выпуске компьютерного корпуса Hawk (AL-02B-OP), позиционируемого как корпус для игровых систем начального уровня.
Обновлено в 05:35