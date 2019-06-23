Политика
США вложат в «сделку века» $50 млрдГазета.Ru 05:42
Администрация президента США Дональда Трампа предложила в рамках "сделки века" вложить в Палестину и соседние арабские страны примерно $50 млрд. Об этом сообщает The Associated Press.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 08:09, Вашингтон
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Жителям России запретили летать в Грузию
Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.
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Квартирные воры до смерти забили хозяина на проспекте Мечникова
Завладев деньгами, воры сбежали. Избитый хозяин квартиры вскоре скончался от полученных травм.
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Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно
В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено вчера в 14:56
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Лиза и Гарри сделали сюрприз Галкину в день его рождения
Уже по традиции наследники Лиза и Гарри прочитали для него стихи, вручили открытки и цветы.
Обновлено вчера в 13:06
Происшествия
Сотни пилотов подали иск против Boeing
Более 400 пилотов подали групповой иск против компании Boeing из-за намеренного сокрытия «конструктивных недостатков» самолета, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 06:44
Происшествия
Полиция отпустила замглавы петербургского штаба Навального
Замглавы штаба Алексея Навального в Санкт-Петербурге Ольгу Гусеву отпустили из отдела полиции, сообщил в Twitter руководитель юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади.
Обновлено в 07:36
Политика
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Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин опубликовал в Twitter фотографию с советником российского президента Сергеем Глазьевым и комментарием "Придрейфовал" в ответ на характеристику Владимира Путина.
Обновлено в 06:14
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В Сети появилось видео боя Лобова и Малиньяджи
В Сети появилась полная версия поединка российско-ирландского бойца Артема Лобова и американца Пола Малиньяджи в рамках турнира Bare Knuckle FC 6, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:18
Общество
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В Роспотребнадзоре отметили, что продажа алкоголя должна производиться исключительно с использованием кассового аппарата в связи с тем, что она "предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)".
Обновлено в 01:54
Политика
Песков рассказал о тех, кто потерял переданную Путину записку
Владимир Путин очень серьезно и внимательно относится к обращениям граждан, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков .
Обновлено в 07:50
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Драка Алибасова с диетологом попала на видео
Обновлено в 04:44
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Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате
Обновлено вчера в 17:41
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Росбанк назвал регионы с самой доступной ипотекой
Магаданская область и Ямало-Ненецкий автономный округ, по оценкам аналитиков Росбанка, являются регионам с самой доступной ипотекой, сообщает РБК со ссылкой на исследование банка.
Обновлено в 06:48
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Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем-марокканцем
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В Иркутской области школьница осталась без выпускного вечера
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Спортдиректор «Сочи»: «До старта чемпионата осталось 20 дней, а у нас нет ни состава, ни задач»
Спортивный директор «Сочи» Андрей Орлов рассказал о проблемах команды перед стартом сезона в РПЛ.
Обновлено в 07:55
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На Украине разбился самолёт Ан-2
Обновлено в 07:55
Футбол
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На следующей неделе в Москву придет осень
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Обновлено в 07:23
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Трамп с нетерпением ждет встречи с Путиным, заявил Болтон
"Президент Трамп с нетерпением ждет встречи с президентом Путиным на предстоящем саммите G20", - заметил Болтон.
Обновлено в 08:04