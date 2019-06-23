США вложат в «сделку века» $50 млрдГазета.Ru 05:42

Администрация президента США Дональда Трампа предложила в рамках "сделки века" вложить в Палестину и соседние арабские страны примерно $50 млрд. Об этом сообщает The Associated Press.

Политика Жителям России запретили летать в Грузию Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.

Политика Меладзе оценил отношения России и Грузии Певец Валерий Меладзе заявил, что братские отношения между Россией и Грузией нельзя разрушить в один день.

Политика Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.

Общество Johnson&Johnson обвинили в подсаживании американцев на антидепрессанты Johnson&Johnson и другие компании раскрутили индустрию антидепрессантов на основе опиоидных препаратов.

Общество Бывший мэр Читы Анатолий Михалёв умер в возрасте 71 года Бывший мэр Читы, который управлял городом почти 20 лет — Анатолий Михалёв — скончался в возрасте 71 года.

Финансы Время покупать валюту: рубль вышел на новый уровень укрепления Цены на нефть Brent вернулись к уровням конца мая, баррель достиг 63,35 доллара и может подрасти еще, раз активизировался ближневосточный фактор.

Происшествия В Свердловской области в результате драки погиб мужчина В Нижних Сергах возле бара между двумя мужчинами произошла драка, в результате которой один из них умер, сообщает портал Е1.

Происшествия Квартирные воры до смерти забили хозяина на проспекте Мечникова Завладев деньгами, воры сбежали. Избитый хозяин квартиры вскоре скончался от полученных травм.

Общество Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.

Политика Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.

Шоу-бизнес Лиза и Гарри сделали сюрприз Галкину в день его рождения Уже по традиции наследники Лиза и Гарри прочитали для него стихи, вручили открытки и цветы.

Происшествия Сотни пилотов подали иск против Boeing Более 400 пилотов подали групповой иск против компании Boeing из-за намеренного сокрытия «конструктивных недостатков» самолета, сообщает «Интерфакс».

Происшествия Полиция отпустила замглавы петербургского штаба Навального Замглавы штаба Алексея Навального в Санкт-Петербурге Ольгу Гусеву отпустили из отдела полиции, сообщил в Twitter руководитель юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади.

Политика Кудрин опубликовал фото с Глазьевым в ответ на слова Путина Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин опубликовал в Twitter фотографию с советником российского президента Сергеем Глазьевым и комментарием "Придрейфовал" в ответ на характеристику Владимира Путина.

Единоборства В Сети появилось видео боя Лобова и Малиньяджи В Сети появилась полная версия поединка российско-ирландского бойца Артема Лобова и американца Пола Малиньяджи в рамках турнира Bare Knuckle FC 6, сообщает "Советский спорт".

Общество Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать алкоголь В Роспотребнадзоре отметили, что продажа алкоголя должна производиться исключительно с использованием кассового аппарата в связи с тем, что она "предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)".

Политика Песков рассказал о тех, кто потерял переданную Путину записку Владимир Путин очень серьезно и внимательно относится к обращениям граждан, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков .

Недвижимость Росбанк назвал регионы с самой доступной ипотекой Магаданская область и Ямало-Ненецкий автономный округ, по оценкам аналитиков Росбанка, являются регионам с самой доступной ипотекой, сообщает РБК со ссылкой на исследование банка.

Шоу-бизнес Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем-марокканцем Старшая дочь певца Валерия Меладзе — Инга — расстается со своим мужем, марокканским журналистом Нури Вергезе.

Общество На следующей неделе в Москву придет осень В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.