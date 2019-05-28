Политика

США вложат в поддержку аграрного сектора Украины $35 млнREGNUM 02:40

Соединённые Штаты считают, что Киеву следует совершенствовать систему управления в сельскохозяйственном секторе, а также оказывать помощь малым и средним предприятиям для повышения конкурентоспособности и прибыли. Для достижения этой цели Вашингтон намерен помочь Украине финансово.
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с чего всё началось

США выделят $35 млн на поддержку аграрного сектора Украины

Агентство США по международному развитию (USAID) опубликовало грант в размере $35 млн на повышение конкурентоспособности сельскохозяйственного сектора Украины. С текстом документа ознакомился RT.
RT на русском00:35

Подробнее о событии

Украина получит от США $35 млн на поддержку аграрного сектора

ФАН01:14

США вложились в развитие маленьких сельхозпредприятий Украины

Красная весна04:04

США вложат в поддержку аграрного сектора Украины $35 млн

REGNUM02:40

США выделят на поддержку аграрного сектора Украины 35 млн долларов

Народные новости01:15

Для аграрного сектора Украины США выделят $35 млн

Life.ru05:17

США поддержали сельскохозяйственный сектор Украины $35 млн

Московский Комсомолец01:05

США выделят $35 млн на поддержку аграрного сектора Украины

RT на русском00:35
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 10:59, Ашберн
Общество

Автопроизводители пожаловались в ФСБ на работу судов Краснодара

Обновлено в 10:31
Армия и оружие

Обстрелы со стороны ВСУ усилились после визита Зеленского в Донбасс

ВСУ усилили огонь по позициям своих противников после визита президента Украины Владимира Зеленского в Донбасс, сообщили журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 09:27
Наука

В Китае показали самый быстрый поезд в мире

Китайская корпорация CRRC продемонстрировала прототип поезда на магнитной подушке — маглева — скорость которого будет достигать 600 километров в час.
Обновлено вчера в 10:41
Происшествия

Освобожденный в Косове российский дипломат попал в больницу

Российский сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков, ранее задержанный и отпущенный на севере Косова, где происходят столкновения сербского населения с полицией республики, доставлен в больницу Косовска-Митровицы.
Обновлено в 10:40
Шоу-бизнес

Диана Шурыгина теперь живет в элитном столичном жилом комплексе

Диана Шурыгина вместе с мужем переехала в элитный жилой комплекс, передает СтарХит.
Обновлено в 05:58
Происшествия

Сын сити-менеджера Чебоксар получил условный срок за избиение человека

Обновлено в 07:35
Происшествия

В Тамбове четырехлетний ребенок сбил на машине 80-летнюю женщину

Обновлено в 05:43
Экономика

Центробанк модернизирует сторублевые купюры

Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.
Обновлено в 07:34
Общество

Роскачество рассказало, как выбрать настоящее мороженое

Обновлено в 01:11
Политика

Волкер заявил о готовности к переговорам с представителями России

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил о желании провести переговоры с представителями России в ближайшем будущем.
Обновлено в 09:39
Политика

Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили украинского гражданства.
Обновлено в 09:21
Политика

Bloomberg: Меркель разочаровалась в своей преемнице

Канцлер ФРГ Ангела Меркель уже не считает, что ее предполагаемая преемница - глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр подходит для поста канцлера, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 09:03
Происшествия

Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7

Обновлено в 00:32
Происшествия

В Башкирии ищут женщину, укравшую из банка 20 миллионов рублей

Полицейские в Башкирии разыскивают местную жительницу, подозреваемую в краже более 20 миллионов рублей из кассы банка, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Обновлено в 07:09
Религия

В РПЦ усомнились в здравом уме протестующих против строительства храма

Обновлено в 09:15
Армия и оружие

Российская авиация наносит удары по югу Идлиба

С утра 28 мая российские ВКС начали наносить удары по южным районам провинции Идлиб. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.
Обновлено в 10:12
Происшествия

СК возбудил дело по факту нападения на школьницу в Вольске

Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения подростка на ученицу в школе города Вольска Саратовской области.
Обновлено в 09:31
Общество

Скандальные твиты дочери вынудили хирурга уволиться из больницы

Глава хирургического отделения Каргатской ЦРБ Новосибирской области Вячеслав Лучинин решил уволиться из клиники из-за скандала с прошлогодними твитами дочери, сообщает местный портал ngs.ru.
Обновлено в 07:47
Хоккей

Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком

Обновлено вчера в 20:32
Экономика

Роскосмос оценил ущерб от аварий космической техники

Ущерб от аварийных пусков ракет, которые происходили в период 2010-2018 годов, составил 35 млрд рублей.
Обновлено в 10:17
Спорт

Объявлены города чемпионата мира по волейболу 2022 года в России

Международная федерация волейбола (FIVB) объявила восемь из 10 городов, которые примут матчи чемпионата мира по волейболу 2022 года среди мужских команд.
Обновлено в 10:06
Происшествия

Три человека погибли при нападении неизвестного на детей в Японии

Жертвами нападения вооруженного ножом мужчины на детей в Японии стали три человека, в том числе один ребенок и сам злоумышленник.
Обновлено вчера в 20:59
Экономика

На Урале нашли крупнейший за тридцать лет изумруд

Обновлено в 10:13
Экономика

Сеть «Пятёрочек» и «Карусель» ограничат в расширении в Петербурге

В свою очередь сеть «X5 Retail Group» («Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель») перешагнула планку в 25%.
Обновлено в 06:51
Экономика

Европа вводит новые купюры номиналом 100 и 200 евро

Европейский центробанк обновил купюры номиналом 100 и 200 евро.
Обновлено в 08:00
Происшествия

На юге Китая семь человек погибли из-за наводнений

Семь человек стали жертвами наводнений в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая, власти в срочном порядке эвакуировали более 8820 местных жителей, говорится в заявлении местного управления по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 09:21
Происшествия

Россия заплатит более миллиона евро родственникам исчезнувших в Чечне

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить денежную компенсацию родным пропавших без вести в Чечне в период с 2000 по 2005 год.
Обновлено в 09:26
Армия и оружие

Боевики разграбили древний город Апамею на севере Сирии

Боевики разграбили город античной эпохи Апамею, который находится рядом со средневековой крепостью Калаат-эль-Мудик на севере Сирии.
Обновлено в 10:44
Происшествия

Столкновение серфингиста с «Метеором» в Петербурге попало на видео

Обновлено в 08:56
Гаджеты

Apple впервые за 4 года презентовала новый iPod Touch

Обновлено в 10:47
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