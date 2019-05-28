Политика
США вложат в поддержку аграрного сектора Украины $35 млнREGNUM 02:40
Соединённые Штаты считают, что Киеву следует совершенствовать систему управления в сельскохозяйственном секторе, а также оказывать помощь малым и средним предприятиям для повышения конкурентоспособности и прибыли. Для достижения этой цели Вашингтон намерен помочь Украине финансово.
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с чего всё началось
Агентство США по международному развитию (USAID) опубликовало грант в размере $35 млн на повышение конкурентоспособности сельскохозяйственного сектора Украины. С текстом документа ознакомился RT.RT на русском00:35
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Экономика
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Экономика
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Сеть «Пятёрочек» и «Карусель» ограничат в расширении в Петербурге
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Европа вводит новые купюры номиналом 100 и 200 евро
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