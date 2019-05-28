США вложат в поддержку аграрного сектора Украины $35 млнREGNUM 02:40

Агентство США по международному развитию (USAID) опубликовало грант в размере $35 млн на повышение конкурентоспособности сельскохозяйственного сектора Украины. С текстом документа ознакомился RT.

с чего всё началось

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