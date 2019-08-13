Политика

США включили в санкционный список калужский НИИКоммерсантъ 14:07

Министерство торговли США внесло в санкционный список Калужский радиотехнический научно-исследовательский институт (КНИРТИ),следует из сообщения на сайте Федерального реестра.
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