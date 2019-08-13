Политика
США включили в санкционный список калужский НИИКоммерсантъ 14:07
Министерство торговли США внесло в санкционный список Калужский радиотехнический научно-исследовательский институт (КНИРТИ),следует из сообщения на сайте Федерального реестра.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 15:29, Вашингтон
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Музыка
Наргиз окончательно ушла от Максима Фадеева
Артистка объявила о том, что окончательно прекратила свое сотрудничество с продюсерским центром Максима Фадеева.
Обновлено в 04:42
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП на Кубани
В аварии погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще шесть человек пострадали, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 13:05
Экономика
Средняя зарплата в «Роскосмосе» достигла 400 тысяч рублей
Средняя заработная плата сотрудника государственной корпорации "Роскосмос" составила в 2018 года 396 тысяч рублей.
Обновлено в 11:06
Шоу-бизнес
Илья Резник раскритиковал Бузову за шутку о блокадниках
Обновлено в 13:37
Политика
Крымская трасса «Таврида» откроется для движения в сентябре 2020 года
Трасса «Таврида» в Крыму и Севастополе откроется для движения в сентябре 2020 года.
Обновлено в 15:22
Музыка
Певец Дельфин потерял сознание в студии звукозаписи
Музыканту внезапно стало плохо прямо на студии звукозаписи. Отмечается, что во время работы на студии Дельфин начал терять сознание.
Обновлено в 13:44
Авто
Техасские тюнеры добавят в спорткар Toyota Supra ручную трансмиссию
Отмечается, что тюнеры уже работают над ручой трансмиссией для новой Supra, которая будет позаимствована, как и сама силовая установка, у BMW.
Обновлено вчера в 23:15
Политика
МИД России объявил украинского дипломата персоной нон грата
Сотрудника украинского генконсульства в Санкт-Петербурге выслали из России в ответ на действия Киева, заявили в российском МИД.
Обновлено в 12:31
Футбол
«Порту» — «Краснодар»: Вильена вывел российскую команду вперёд
Уже на 3-й минуте матча российской команде удалось выйти вперёд. Гол на свой счёт записал полузащитник Тонни де Вильена.
Обновлено в 15:07
Культура
В Суздале пройдет фестиваль исторической реконструкции
В ближайшие выходные, 17 и 18 августа, в Суздале пройдет фестиваль живой истории «Суздаль-град».
Обновлено в 06:11
Кино
Козловский завершил съемки фильма об аварии на Чернобыльской АЭС
Режиссер Данила Козловский завершил съемки своего фильма под рабочим названием «Когда падали аисты» о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС).
Обновлено в 11:26
Политика
Песков заявил, что Путин обращает внимание на акции протеста в Москве
Российский лидер Владимир Путин обращает внимание на протестные акции в Москве, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:35
Общество
В Госдуме поддерживают идею перехода на четырехдневную рабочую неделю
Позже сокращение рабочей недели допускал премьер Дмитрий Медведев.
Обновлено в 09:30
Политика
Трамп заявил, что США могут выйти из ВТО в случае необходимости
Трамп ранее неоднократно критиковал ВТО и заявлял, что готов выйти из организации, если та не улучшит свою работу.
Обновлено в 15:26
Политика
Володин отреагировал на указ Зеленского о гражданстве для россиян
Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал указ украинского лидера Владимира Зеленского о гражданстве для россиян.
Обновлено в 14:44
Политика
Президент Литвы: встреча с Путиным маловероятна
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным на данный момент маловероятна.
Обновлено в 12:07
Технологии
В России предложили схему работы онлайн-продаж алкоголя
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предлагает по такому методу проводить онлайн-продажу спиртного.
Обновлено в 03:53
Общество
Полиция пытается штурмовать аэропорт в Гонконге
Обновлено в 12:14
Музыка
Тату рэпера Дрейка с The Beatles разозлило пользователей Сети
Канадский рэпер Дрейк набил на руке татуировку с The Beatles: на ней ливерпульская четверка шагает по Abbey Road, а сам он, как бы встречая музыкантов, машет им рукой.
Обновлено в 06:09
Политика
Лидер демократов в Конгрессе США поддержал протестующих в Москве
Лидер демократов в палате представителей американского Конгресса Стени Хойер поддержал участников акций протеста в Москве, что является наглядным примером попытки вмешательства в выборы в России и внутренние дела страны.
Обновлено в 03:05
Политика
Зеленского сочли доверившейся коту мышью
Украинский дипломат Роман Бессмертный считает, что президент Владимир Зеленский может попасть в ловушку собственных иллюзий относительно российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 12:58
Общество
В России изменят правила выплаты детских пособий
Во вторник, 13 августа, стало известно о том, что в России изменят правила выплаты детских пособий.
Обновлено в 14:33
Гаджеты
IPhone пролежал на дне озера два дня. Вот что с ним случилось
Обновлено в 07:44
Экономика
Грузия построит новую дорогу в направлении российской границы
Строительство новой скоростной объездной магистрали по направлению к российско-грузинской границе начнется до конца 2019 года, оно станет проектом исторической важности, заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.
Обновлено в 09:10
Происшествия
В кабинете замминистра образования Дагестана провели выемку документов
Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу министерства образования и науки Дагестана, представители регионального МВД провели выемку документов в кабинете замминистра образования и науки РД Тагира Кудаева.
Обновлено в 11:57
Футбол
Дзюба в Instagram назвал Слуцкого «Леонидбургером»
Обновлено в 10:59