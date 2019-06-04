Армия и оружие

США в НАТО выдвинули ультиматум Турции из-за российских С-400Московский Комсомолец вчера в 20:49

Как сообщает телеканал CNBC, постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон поставила ультиматум властям Турции из-за решения о закупках российских ЗРК С-400.
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с чего всё началось
Турецкому правительству до конца недели придется сделать выбор между российским и американским вооружением, заявила
 представитель США в НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон в интервью телеканалу CNBC.
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Джанни Инфантино переизбрали на пост президента ФИФА

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Американский политик, постоянный представитель США при НАТО c 28 августа 2017 года. Сенатор США от штата Техас в 1993-2013 годах, член республиканской партии.
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