Энергетика
США нарастят добычу сланцевой нефти до 8,46 миллионов баррелей в суткиМосковский Комсомолец 00:11
Министерство энергетики Соединенных Штатов прогнозирует рост нефтедобычи на сланцевых месторождениях в стране в следующем месяце по сравнению с апрелем на 80 тысяч баррелей в сутки, до 8,46 миллиона бочек.
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Общество
Переобучение предпенсионеров отстало от сроков более чем вдвое
Глава ведомства Максим Топилин признал, что «пока темпы вхождения в программу, кассовые расходы, вовлечение населения в программу переобучения предпенсионеров недостаточны».
Обновлено вчера в 18:59
Общество
Воры-карманники чаще орудуют на пяти станциях московского метро
В 2018 году правоохранители зарегистрировали 1175 преступлений, совершенных на станциях и в переходах метро.
Обновлено в 01:36
Происшествия
В Сети появилось видео из собора Парижской Богоматери после пожара
В Сети появились первые видеозаписи из собора Парижской Богоматери после сильного пожара. Ролик публикует LCI на своей странице в Twitter.
Обновлено в 02:40
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли официально вернула девичью фамилию после развода
Затянувшийся бракоразводный процесс одном из самых ярких пар Голливуда - Анджелины Джоли и Брэда Питта - вот-вот подойдет к концу.
Обновлено в 02:31
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Экономика
Руководитель Газпромбанка стал акционером «Газпрома»
По расчетам "Интерфакса", топ-менеджер купил более 4 млн акций на общую сумму около 661 млн руб. Акимов – член совета директоров "Газпрома" с 2011 г. Монополия, в свою очередь, является одним из акционеров Газпромбанка.
Обновлено в 03:14
Теннис
Томми Робредо угрожали сломать ноги после поражения
Хотя есть и люди, которых поймали на ставках. После каждого матча мне пишут странные люди, оскорбляют мою семью.
Обновлено в 03:44
Происшествия
Двенадцать человек пострадали в ДТП в Орске
Обновлено в 02:13
Хоккей
В «Каролине» прокомментировали драку Свечникова и Овечкина
Обновлено в 03:19
Происшествия
Около коттеджного городка Зеленского задержали банду киллеров
В коттеджном городке под Киевом, где, по данным порталов «Обозреватель», УНИАН и ТСН, находится поместье актера, кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, задержали группу вооруженных мужчин.
Обновлено вчера в 19:49
Происшествия
Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП
Обновлено вчера в 06:28
Политика
Суд на Украине освободил Савченко из-под стражи
Обновлено вчера в 21:27
Происшествия
Неизвестный взял в заложники сотрудницу метро в Москве
В столичном метрополитене неизвестный мужчина взял в заложники одну из сотрудниц.
Обновлено в 03:31
Авто
Mercedes-Benz представил новый кроссовер
Компания Mercedes-Benz представила на автосалоне в Шанхае концепт нового кроссовера GLB.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия
На Джастина Бибера подал в суд задетый его машиной фотограф
В США фотограф, которого задел канадский поп-исполнитель Джастин Бибер, когда ехал на автомобиле, подал на певца суд.
Обновлено в 01:31
Баскетбол
Казинс получил травму мышцы бедра
Центровой «Голден Стэйт Уорриорз» Демаркус Казинс покинул площадку в первой четверти второго матча серии плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (131:135, 1-1) из-за повреждения четырёхглавой мышцы левого бедра, сообщает ESPN.
Обновлено в 02:38
Наука
В Марианской впадине обнаружены бактерии, питающиеся нефтью
Обновлено 14 апреля в 17:01
Финансы
Февральские вложения России в гособлигации США выросли на 10%
Объем российских вложений в американские государственные бумаги (U.S. Treasury Securities) увеличился в феврале 2019 года примерно на 10% — с $13,180 млрд в январе до $14,507 млрд.
Обновлено в 03:28
Происшествия
В России предложили помочь в восстановлении Нотр-Дам де Пари
Кононов сообщил, что «мы предложим музеям и всем неравнодушным гражданам организовать сбор средств на реставрацию, восстановление Нотр-Дам де Пари», передает «Интерфакс».
Обновлено в 02:29
Культура
Fox: умерла актриса Джорджия Энджел
Обновлено в 00:12
Политика
В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины
В студии передачи «Место встречи» на телеканале НТВ произошла потасовка во время обсуждения ситуации на Украине.
Обновлено вчера в 16:50
Транспорт
В России могут ввести платные перекрестки
Платные перекрестки помогут решить проблему пробок в России, сообщили РИА Новости в Национальной технологической инициативе "Автонет".
Обновлено в 01:19
Происшествия
В Китае задержали мужчину, бросавшего монеты в двигатель самолета
Рейс авиакомпании Tianjin Airlines был задержан на два часа после того, как авиакомпании из соображений безопасности пришлось поменять борт из-за пассажира, бросавшего монеты на удачу в двигатель самолета, следует из заявления авиаперевозчика.
Обновлено в 03:03
Авто
АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA
«АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.
Обновлено в 02:50
Шоу-бизнес
Алла Пугачева даст закрытый концерт за сутки до официального
Пугачева во время концерта решила сделать ставку на новые песни.
Обновлено вчера в 22:42
Общество
Фигурант «списка Титова» рассказал Путину о пытках и взятках в ФСБ
Впоследствии предприниматель покинул Россию. Он был включен в «лондонский список» бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
Обновлено вчера в 13:04
Единоборства
Вячеслав Дацик проиграл Артему Тарасову
Сообщается также, что после боя у Артема Тарасова возникли боли в животе, он покинул ринг только после вмешательства врачей.
Обновлено вчера в 13:23
Политика
Руководство колонии выступило против освобождения Карауловой по УДО
Руководство колонии в Вологодской области, где отбывает срок осужденная за связь с ИГ (запрещено в РФ) Варвара Караулова, выступило против ее освобождения по УДО.
Обновлено вчера в 08:34