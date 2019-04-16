США в 2018 году почти вдвое увеличили экспорт нефтиТАСС вчера в 15:45

"В 2018 году экспорт американской нефти вырос до 2 млн баррелей в сутки, что почти вдвое превышает аналогичный показатель 2017 года в 1,2 млн баррелей в сутки", - говорится в опубликованном документе ведомства.

США в 2018 году почти вдвое увеличили экспорт нефти

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