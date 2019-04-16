США в 2018 году почти вдвое увеличили экспорт нефтиТАСС вчера в 15:45

"В 2018 году экспорт американской нефти вырос до 2 млн баррелей в сутки, что почти вдвое превышает аналогичный показатель 2017 года в 1,2 млн баррелей в сутки", - говорится в опубликованном документе ведомства.

США в 2018 году почти вдвое увеличили экспорт нефти

Хоккей «Тампа» Кучерова вылетела из Кубка Стэнли в первом раунде плей-офф «Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпела четвертое подряд поражение от команды «Коламбус Блю Джекетс», всухую проиграв серию первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шоу-бизнес Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.

Единоборства Опубликовано видео боя националиста Дацика и блогера Тарасова В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.

Авто Lexus презентовал первый минивэн в истории марки Компания Lexus презентовала первый в своей истории минивэн. Его дебют состоялся на Шанхайском автосалоне.

Авто Renault представил бюджетный электромобиль Понятия "бюждетный электромобиль" до сих пор по сути не существует, однако в Renault собрались исправить это недоразумение Собственно, компания решила воспользоваться простым рецептом, а именно: взять уже существующую "малолитражку" Kwid и оснастить ее электрической силовой установкой.

Политика FT узнала о плане Дерипаски учредить приз СМИ за правду о санкциях Адвокаты Дерипаски на этой неделе намерены учредить призовой фонд размером в $600 тыс. для изданий, которые раскроют истинные причины включения бизнесмена в американский санкционный список, сообщает Financial Times.

Политика «Ъ» узнал о возможном уходе Матвиенко с поста спикера Совфеда По данным источников "Ъ", Валентину Матвиенко на посту спикера Совета Федерации может сменить нынешний глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Общество Отец Варвары Карауловой прокомментировал освобождение дочери Отец условно-досрочно освобожденной Варвары Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к террористической группировке ИГ («Исламское государство», запрещена в России), заявил, что ему пока с трудом верится в решение суда.

Политика Назван способ спасти мир от ядерного апокалипсиса Избежать ядерного апокалипсиса можно путем увеличения числа женщин в ядерной сфере уверена обозреватель Foreign Policy Занти Шарфф.

Экономика Курс доллара в Венесуэле за день вырос на 23% Минимальная зарплата в Венесуэле составляет 18 тыс. боливаров - около $4,3 по новому курсу.

Авто Volkswagen Touareg получил новую версию в России Компания Volkswagen представила новую версию флагманского кроссовера Touareg для российского рынка под названием Exclusive.

Общество Температура воздуха резко повысится до 25 градусов к концу недели Температура воздуха поднимется до +25 градусов на юге Дальнего Востока, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

Политика Умер замглавы администрации губернатора Сергей Трофимов Перед началом очередной сессии Законодательного собрания края спикер Игорь Лиханов сообщил о внезапной кончине на рабочем месте первого заместителя главы администрации губернатора Сергея Трофимова.

Политика СМИ узнали о влиянии ЦРУ на высылку Трампом российских дипломатов Президент США Дональд Трамп не планировал в 2018 году высылать 60 российских дипломатов в связи с делом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, но передумал из-за доводов директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джины Хэспел.

Политика Россия выдворила польского дипломата из Иркутска Пресс-секретарь МИД Польши Эва Сувара заявила, что российские власти признали персоной нон грата сотрудника консульства в Иркутске, сообщает РИА "Новости".

Здоровье В Башкирии к врачам обращаться стали меньше, но доступнее они не стали Значит, негативный тренд по количеству врачей мы остановили, детей у нас становится меньше, детские поликлиники мы не закрываем, – а доступность врачей мы ухудшили.

Происшествия Историк сравнил пожар в Одессе с пожаром в Нотр-Дам и поплатился В эфире ток-шоу «Время покажет» на Первом канале историк Александр Сытин, обсуждая пожар в Нотр-Дам, позволил себе неоднозначные высказывания в адрес жертв пожара в Одессе в 2014 году.

Космос Разрушение спутника Intelsat 29e попало на видео Геостационарный спутник связи Intelsat 29e разрушается на околоземной орбите.

Армия и оружие Удалось ли израильской авиации уничтожить сирийские С-300 Опубликованные в Сети материалы, полученные со спутников компании ImageSat, свидетельствуют, что в результате нападения ВВС Израиля на сирийский военный объект вблизи города Масиаф в западной провинции Хама был разрушен большой ангар и три близлежащих здания.