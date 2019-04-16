США в 2018 году почти вдвое увеличили экспорт нефтиТАСС вчера в 15:45

"В 2018 году экспорт американской нефти вырос до 2 млн баррелей в сутки, что почти вдвое превышает аналогичный показатель 2017 года в 1,2 млн баррелей в сутки", - говорится в опубликованном документе ведомства.

США в 2018 году почти вдвое увеличили экспорт нефти

Космос Разрушение спутника Intelsat 29e попало на видео Зафиксированное в ролике разрушение Intelsat 29e длилось около четырех часов.

Здоровье Сколько нужно ходить для похудения, рассказали специалисты Специалисты по здоровому образу жизни рассказали, сколько же нужно ходить для похудения.

Футбол Сульшер заявил, что «Барселона» находится на несколько уровней выше МЮ Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер после вылета клуба из Лиги чемпионов заявил, что его команда должна стремиться к уровню «Барселоны».

Политика Россия решила упростить выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР РБК со ссылкой на свои источники сообщает, что, согласно плану, жители ДНР и ЛНР смогут получать российские паспорта без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в стране более пяти лет.

Наука Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти Если у мужчины старше 50 лет пульс в состоянии покоя составляет от 75 ударов в минуту и выше, то его вероятность уйти из жизни раньше времени в следующие 20 лет вырастает в два раза.

Транспорт В Москве состоялись слушания по строительству новой ветки метро Сразу в восьми районах столицы вечером во вторник прошли публичные слушания по строительству новой Коммунарской линии московского метро.

Происшествия Первый сигнал о пожаре в Нотр-Дам де Пари проигнорировали В день пожара в соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари) сигнализация о возгорании срабатывала дважды.

Шоу-бизнес Дочь Ларисы Гузеевой стала блондинкой Поклонники оценили смену имиджа Ларисы Гузеевой. Ольга Бухарова решилась стать блондинкой вслед за звездной мамой.

Происшествия Сытина прогнали с передачи «Время покажет» Анатолий Кузичев, ведущий передачи, выгнал Сытина после того, как тот заявил: "Вы сравнили пожар важнейшей культурной ценности Европы и, скажем так, ликвидацию малоценного человеческого материала в Одессе 2 мая 2014 года".

Шоу-бизнес Актер Александр Семчев сбросил центнер Заслуженный артист России Александр Семчев в преддверии 50-летия похудел на 100 килограммов.

Энергетика Минфин оценил потери бюджета от корректировки демпфера Минфин пересмотрел объем возможных выпадающих доходов бюджета от корректировки демпфирующего механизма (компенсационный механизм для нефтеперерабатывающей отрасли) - они могут составить от 60 млрд до 200 млрд рублей в год, сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина Алексей Сазанов.

Политика Лойко попытался объяснить нацистское приветствие в эфире НТВ Писатель Сергей Лойко, который отличился фашистским приветствием в эфире телепередачи «Место встречи», объяснил «Царьграду» свой демарш.

Политика Эксперты из США заподозрили КНДР в перевозке радиоактивных материалов КНДР перевозит радиоактивные материалы на территории научного центра ядерных исследований в Йонбене, заявляют эксперты Центра международных и стратегических исследований в Вашингтоне.

Футбол Ювентус — Аякс 1:2 Амстердамский "Аякс" обыграл туринский "Ювентус" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".

Экономика Дерипаска заявил о готовности снизить долю в «Группе ГАЗ» Российский предприниматель Олег Дерипаска заявил, что готов снизить долю в "Группе ГАЗ" аналогично тому, как он снизил ее в En+.

Транспорт ЦОДД не планирует вводить платный проезд перекрестков в Москве Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы не планирует вводить платный проезд перекрестков в городе.

Политика Министры обороны США и Турции обсудили двустороннее сотрудничество Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахан провёл переговоры с главой Миноборны Турции Хулуси Акаром, в рамках которых стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

Кино «Богемская рапсодия» стала самым кассовым байопиком о музыкантах Эксперт не дал прогнозов, перевалят ли кассовые сборы фильма "Богемской рапсодии" планку в миллиард долларов.

Политика В ЛНР оценили заявление Порошенко о миротворцах Как заявил ТАСС Мирошник, слова Порошенко о якобы скором саммите участников нормандского формата, на котором будет принято решение о вводе миротворцев ООН в Донбасс, являются его собственной «очередной фантазией».

Экономика Кабмин проиндексировал на 4,3% отдельные выплаты военным и полицейским Некоторые компенсации и пособия для военнослужащих и сотрудников силовых ведомств увеличатся на 4,3%. Соответствующее постановление подписал глава Правительства Дмитрий Медведев, сообщается на сайте кабмина.

Шоу-бизнес Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.

Авто АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA «АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.

Игры Mortal Kombat 11 не будет продаваться в Украине Поддержка Warner Bros. подтвердила, что Mortal Kombat 11 не будет продаваться в Украине.

Политика У Валентины Матвиенко и Сергея Нарышкина могут смениться обязанности В качестве альтернативной Сергею Нарышкину кандидатуры ранее называли, к примеру, вице-спикера СФ Юрия Воробьева, утверждает собеседник "Ъ", близкий к администрации президента.

Общество На Урале ребенок мэра города заработал 400 тысяч рублей В Свердловской области ребенок главы Серовского городского округа Василия Сизикова смог заработать за прошлый год свыше 400 тыс. руб. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на размещенную на сайте городской администрации декларацию.