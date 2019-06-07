США ужесточили санкции в отношении венесуэльской PDVSAЕвразия Daily 03:39

с чего всё началось

США ужесточили санкции в отношении венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, сообщает 6 июня американский Минфин. Согласно заявлению министерства, запрещаются «сделки или действия, связанные с экспортом или реэкспортом разбавителей напрямую или опосредованно в Венесуэлу».

Происшествия По делу об убийстве спецназовца ГРУ задержали новых фигурантов Задержаны трое новых фигурантов уголовного дела об убийстве бывшего участника боевых действий в Сирии Никиты Белянкина.

Происшествия В Подмосковье особенная девочка забеременела от 47-летнего иностранца В подмосковном Лыткарино 11-летняя ученица четвёртого класса ждёт ребёнка от 47-летнего гражданина Узбекистана, сообщила 7 июня «Комсомольская правда».

Политика Чайка подтвердил расследование третьего дела ЮКОСа В России действительно расследуется третье дело ЮКОСа, заявил в пятницу генеральный прокурор Юрий Чайка.

Технологии Chronopay стал участником «ФинЦЕРТ» Центральный банк России, в лице первого заместителя директора департамента информационной безопасности Артема Сычева, и международная процессинговая компания Chronopay подписали соглашение о взаимодействии по вопросам противодействия компьютерным атакам.

Политика Путин призвал переосмыслить роль доллара в мире По словам Путина, доверие к доллару падает во всем мире, поэтому необходимо переосмыслить его роль, передает РИА «Новости».

Авто Российский авторынок в мае усилил падение до 7% В мае 2019 года в России было продано 137 624 новых автомобиля — на 6,7% меньше, чем годом ранее.

Футбол Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.

Политика Великобритания объяснила, как улучшить отношения с Россией Представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй Элисон Доннелли рассказала, что отношения с Российской Федерацией могут изменитьмя в лучшую сторону, но для этого Россия должна изменить поведение.

Гаджеты Из смартфонов Huawei исчезнут Facebook, Instagram и WhatsApp Социальная сеть Facebook запретила предустанавливать приложения Facebook, Instagram и WhatsApp на смартфоны Huawei, передает Reuters.

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Армия и оружие «Азов»* назвал имена уничтоженных ополченцами Донбасса карателей Минувшей ночью на Светлодарской дуге в Донбассе погибли двое карателей нацистского полка "Азов"* - Пругло и Олексюк.

Общество Путин расширил перечень освобождаемых от применения онлайн-касс Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении перечня случаев, в которых можно не применять контрольно-кассовую технику (ККТ), и совершенствовании порядка ее применения организациями и индивидуальными предпринимателями (ИП), соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Шоу-бизнес Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.

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Общество Захарова назвала Соболь «животным» из-за инцидента с Симоньян Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Фейсбук инцидент в редакции "Эхо Москвы", из-за которого главред RT Маргарита Симонтян была госпитализирована.

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Игры Kotaku: Blizzard работает над Diablo 4 и Overwatch 2 Blizzard не прокомментировала заявления Kotaku, однако подчеркнула, что компания обычно работает над несколькими проектами и далеко не все они доживают даже до анонса.

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Происшествия В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова Полиция задержала в Москве корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, рассказала изданию журналистка Светлана Рейтер из Русской службы BBC.

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Культура Кончаловский раскритиковал меморандум о равенстве полов Режиссер Андрей Кончаловский прокомментировал меморандум о гендерном равноправии, который был заключен между Каннским и Берлинским кинофестивалями.

Гаджеты Аркадий Волож признал ошибку в позиционировании «Яндекс.Телефона» Аркадий Волож признал, что «Яндекс.Телефон», который начали продавать в декабре 2018 года, был неправильно позиционирован.

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Шоу-бизнес Звезда «Битвы экстрасенсов» Голунова вышла замуж Одна из участниц «Битвы экстрасенсов», 51-летняя Елена Голунова вышла замуж. Торжество происходило в Вернадском ЗАГСе.

Происшествия В Германии участницу шоу талантов с Украины убили и сбросили в реку В Германии нашли мертвой 33-летнюю участницу шоу талантов Das Supertalent Аллу Клишту, сообщает Daily Mail.