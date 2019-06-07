США ужесточили санкции в отношении венесуэльской PDVSAЕвразия Daily 03:39

с чего всё началось

США ужесточили санкции в отношении венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, сообщает 6 июня американский Минфин. Согласно заявлению министерства, запрещаются «сделки или действия, связанные с экспортом или реэкспортом разбавителей напрямую или опосредованно в Венесуэлу».

Происшествия В Москве задержали журналиста «Медузы» Ивана Голунова В Москве задержали 36-летнего жителя по подозрению в покушении на сбыт наркотиков.

Политика Лавров рассказал о заявлении России по Косово для ООН Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал подготовку заявления по Косово.

Армия и оружие Зеленский пообещал жёсткий ответ бойцов ВСУ на обстрелы в Донбассе Украинские военные будут жёстко реагировать на обстрелы в Донбассе, но на дипломатическом уровне Киев продолжит настаивать на прекращении огня, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Авто GM совместно с Michelin обует свои машины в безвоздушные шины Альянс, как сообщается, уже в этом году приступит к испытаниям прототипа на полигоне GM в Мичигане, а обувать в UPTIS планируется электрические Chevrolet Bolt.

Общество В пятницу в Петербург придет гроза Аномальная жара продолжает мучить петербуржцев. Синоптики обещают до конца недели жаркую и душную погоду. Хотя 7 июня вечером ждут грозу.

Шоу-бизнес 28-летняя племянница принцессы Дианы выйдет замуж за 60-летнего миллионера Племянница принцессы Дианы скрывала отношения с миллионером Майклом Льюисом с августа прошлого года.

Транспорт Тонна неразобранного багажа осталась в Шереметьево Министр транспорта России Евгений Дитрих сообщил, что в столичном аэропорту Шереметьево остается неразобранной тонна багажа, передает РИА "Новости".

Происшествия В ДТП с туристическим автобусом в Дубае погибли 15 человек В результате крупного ДТП с участием туристического автобуса в Дубае погибли 15 человек, ещё пять получили ранения.

Общество Соловьев обвинил Соболь в низости и подлости По словам Соловьева, Соболь «остается в своем репертуаре», передает РИА «Новости».

Происшествия В Петербурге мужчина застрелил укусившую за руку собаку По словам мужчины, собака напала на его родственника – своего хозяина. При этом она буквально вгрызалась в руку.

Происшествия В Подмосковье четвероклассница забеременела от 47-летнего мужчины В ходе проверки было установлено, что в 2019 году четвероклассница неоднократно вступала в интимную связь с мужчиной.

Экономика Москва возглавила рейтинг инвестиционной привлекательности АСИ Москва по итогам 2018 года заняла первое место в Национальном рейтинге инвестиционного климата, который был презентован Агентством стратегических инициатив (АСИ) на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу.

Экономика «Россети» проводит ребрендинг дочерних компаний Группа "Россети" с июня начала переименование дочерних и зависимых компаний под единым брендом "Россети", сообщил генеральный директор компании Павел Ливинский в ходе презентации на Петербургском международном экономическом форуме.

Футбол Представлен календарь Российской премьер-лиги Проект календаря Российский премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 был представлен в эфире телеканала "Матч ТВ".

Экономика Wainbridge построит штаб-квартиру для «Тинькофф» за 15 млрд руб Строительство офисного центра "Акватория" обойдется в 15 млрд руб. Эта сумма с учетом проектирования объекта, аренды и отделки помещений, сообщили в компании, сообщили в Wainbridge.

Авто Названы самые популярные кроссоверы в России по итогам мая Корейский компактный кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5781 автомобиль остался бестселлером в сегменте SUV по итогам мая.

Экономика Тиньков назвал дело против Калви позором и провокацией Предприниматель Олег Тиньков на деловом завтраке Сбербанка на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что считает уголовное дело против основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви позором России.

Хоккей Обладатель Кубка Стэнли задумался о пользе игроков НХЛ в сборной России Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов поделился мнением о выступлении российских хоккеистов на прошедшем чемпионате мира.

Общество В Сургуте чиновников перевели на питание для школьников Местный комбинат школьного питания возьмет на себя приготовление обедов для чиновников Сургута.

Здоровье Два жителя Волгоградской области скончались от ботулизма Как сообщили Волжский.ру в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора, в 2019 году было зарегистрировано 16 случаев ботулизма, при этом пострадало 18 человек.

Экономика Американские СМИ: планета уползает из-под власти доллара, что делать Одно из самых поразительных изменений в официальном внешнеполитическом дискурсе США за последние годы заключается в том, что американские СМИ, дипломаты, чиновники и эксперты перестали стесняться открыто говорить о том, что доллар — это финансовое оружие, которое используется Вашингтоном для угнетения геополитических конкурентов.

Экономика Шохин увидел возможность повторения перестройки в России Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сравнил текущую ситуацию в России с этапом перестройки.