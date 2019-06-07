США ужесточили санкции в отношении венесуэльской PDVSAЕвразия Daily 03:39

с чего всё началось

США ужесточили санкции в отношении венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, сообщает 6 июня американский Минфин. Согласно заявлению министерства, запрещаются «сделки или действия, связанные с экспортом или реэкспортом разбавителей напрямую или опосредованно в Венесуэлу».

Происшествия В Волгограде полицейские закрыли подпольную порностудию В качестве главы группировки выступал 31-летний житель Волгограда. Для нелегальных порносъемок он собрал своих знакомых.

Политика Медведчук призвал Украину договориться с Россией по поставкам газа Ранее Миллер отметил, что самым главным вопросом в ходе переговоров Москвы и Киева должно стать заключение прямого контракта на поставки газа.

Политика В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова подтвердила слухи о своей беременности Решетова скрывала не один месяц свое положение, упоминая о том, что разговоры о ее беременности – это лишь слухи.

Экономика «Перекрёсток» решил продавать продукты в кредит Цифровые карты рассрочки, которые позволят покупать продукты в кредит с льготным периодом, создаёт сеть гипермаркетов «Перекрёсток» совместно с БКС Банком.

Экономика Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.

Шоу-бизнес Киркоров и Пригожин пожали руки В кадре Филипп Киркоров и Иосиф Пригожин пожимают друг другу руки и заявляют, что не имеют претензий друг к другу.

Происшествия Появилось видео с места взрыва, прогремевшего в шведском Линчепинге В пятницу, 7 июня, в шведском городе Линчепинг, расположенном в лене Эстергетланд, прогремел мощный взрыв.

Здоровье Роскачество назвало пять опасных для здоровья напитков Специалисты из Роскачества составили список напитков, которые представляют угрозу для здоровья человека.

Гаджеты Скриншоты демонстрируют интерфейс операционной системы Huawei Hongmeng Международная ситуация подталкивает компанию Huawei к выпуску собственной операционной системы.

Экономика Wainbridge построит штаб-квартиру для «Тинькофф» за 15 млрд руб Строительство офисного центра "Акватория" обойдется в 15 млрд руб. Эта сумма с учетом проектирования объекта, аренды и отделки помещений, сообщили в компании, сообщили в Wainbridge.

Здоровье Два жителя Волгоградской области скончались от ботулизма Как сообщили Волжский.ру в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора, в 2019 году было зарегистрировано 16 случаев ботулизма, при этом пострадало 18 человек.

Шоу-бизнес Бари Алибасова подключили к аппарату ИВЛ: состояние ухудшилось В настоящий момент Бари Алибасов находится в больнице и введен в состояние медикаментозной комы.

Шоу-бизнес Адвокат опубликовал фото с репетиции похорон Алибасова Адвокат Сергей Жорин опубликовал в своем Instagram кадры репетиции похорон продюсера.

Происшествия Участницу шоу талантов с Украины убили и бросили в реку Тело участницы немецкого шоу талантов Das Supertalent (немецкий эквивалент британского Got Talent) Аллы Клишты (Alla Klyshta) нашли в Рейне спустя несколько недель после ее исчезновения в конце апреля.

Происшествия В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова Полиция задержала в Москве корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, рассказала изданию журналистка Светлана Рейтер из Русской службы BBC.

Экономика Чайка заявил о законности расследования дела Калви Дело основателя Baring Vostok Майкла Калви расследуется законно.

Общество Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в медикаментозный сон, он будет находиться в этом состоянии по меньшей мере до утра.

Политика «Яндекс» подтвердил решение вопроса по ключам шифрования с ФСБ Управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян подтвердил, что компания нашла решение для спора с ФСБ относительно ключей шифрования, сообщает РБК.

Политика Россия выполнит все обязательства перед гражданами, заявил Володин Россия выдержит санкции и выполнит все свои обязательства перед гражданами, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Футбол КДК РФС отстранил троих игроков «Черноморца» от футбола на три года Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал футболистов новороссийского "Черноморца" Станислава Резникова, Ивана Юдина и Анатолия Пуляева отстранением от любой футбольной деятельности сроком на три года за участие в договорном матче, сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

Финансы «Дом.РФ» и Газпромбанк выпустят ипотечные облигации на 350 млрд рублей "Дом.РФ" и Газпромбанк планируют в 2020 – 2021 годах выпустить однотраншевые ипотечные ценные бумаги с поручительством "Дом.РФ" объемом до 350 млрд руб. Соответствующий меморандум о сотрудничестве стороны подписали в рамках Петербургского международного экономического форума.

Политика Песков прокомментировал требования Великобритании «изменить поведение» 6 июня представитель британского премьер-министра Терезы Мэй сообщил, что отношения между Великобританией и Россией улучшатся в том случае, если Москва «изменит свое поведение».

Политика Бывший завод Порошенко передадут в госсобственность России Все акции Севастопольского морского завода (Севморзавод имени Орджоникидзе), ранее принадлежавшего экс-президенту Украины Петру Порошенко, будут переданы в государственную собственность России, говорится в проекте указа президента РФ Владимира Путина, размещенного в пятницу на портале правовой информации.