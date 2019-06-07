Экономика

США ужесточили санкции в отношении венесуэльской PDVSAЕвразия Daily 03:39

США ужесточили санкции в отношении венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, сообщает 6 июня американский Минфин. Согласно заявлению министерства, запрещаются «сделки или действия, связанные с экспортом или реэкспортом разбавителей напрямую или опосредованно в Венесуэлу».
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«Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) вносит поправки в относящиеся к Венесуэле генеральную лицензию 7А… лицензию 8… и лицензию 13… уточняя, что эти лицензии не разрешают операции или сделки, связанные с экспортом или реэкспортом разбавителей напрямую или опосредованно в Венесуэлу»,— сообщает
 пресс-служба министерства.
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