США ужесточили санкции против венесуэльской нефтекомпании PDVSAТелеканал 360° 00:32

с чего всё началось

Минфин США ужесточил санкции против венесуэльской государственной компании PDVSA. Теперь в Венесуэлу запрещено экспортировать или реэкспортировать разбавители нефти.

Армия и оружие Крейсер США пересёк курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море «При движении параллельными курсами отряда кораблей Тихоокеанского флота и авианосной ударной группы ВМС США крейсер УРО Chancellorsville внезапно изменил направление движения и пересёк курс БПК «Адмирал Виноградов» в 50 м от корабля», — приводит РИА Новости сообщение.

Общество Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».

Происшествия В Красноярске подростки избили школьницу из-за долга в 100 рублей Как сообщает Главное следственной управление СК РФ по Красноярскому краю, причиной конфликта стал долг в 100 рублей, который потерпевшая задолжала своим знакомым.

Политика Порошенко прокомментировал речь Зеленского в Брюсселе Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что речь для действующего президента Владимира Зеленского, произнесенная им в Брюсселе, «родилась» в его офисе.

Политика Зеленский ответил на петицию о своей отставке Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на петицию с призывом покинуть президентский пост, которая появилась на сайте главы украинского государства 22 мая и к настоящему времени (пятница, 7 июня, 01:40 мск) набрала 60 189 подписей.

Армия и оружие Зеленский пообещал жёсткий ответ бойцов ВСУ на обстрелы в Донбассе Украинские военные будут жёстко реагировать на обстрелы в Донбассе, но на дипломатическом уровне Киев продолжит настаивать на прекращении огня, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Шоу-бизнес Поклонник подарил Алене Кравец квартиру в Швейцарии Апартаменты в 100 уютных «квадратов» на берегу Женевского озера ей в качестве подарка на день рождения преподнес один состоятельный поклонник.

Происшествия В Подмосковье 11-летняя школьница забеременела от 47-летнего мужчины В городском округе Лыткарино Московской области четырехклассница забеременела от 47-летнего гражданина Узбекистана.

Экономика Материнский капитал будет увеличен с 2020 года Размер материнского капитала не менялся с 2015 года, сейчас он составляет 453 026 рублей.

Происшествия Не менее 15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Дубае В центре Дубая в ОАЭ вечером 6 июня автобус попал в ДТП. Погибли не менее 15 человек, пять человек тяжело ранены и госпитализированы.

Политика Трамп: отношения с Россией были подпорчены расследованием Мюллера Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что отношения с Россией испортились из-за расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве в американские выборы в 2016 году.

Политика Шредер связал запуск «Северного потока-2» со сменой правительства в Дании Бывший канцлер, председатель комитета акционеров Nord Stream Герхард Шредер на деловом завтраке в рамках Петербургского международного экономического форума заявил, что политика Дании ставит под вопрос своевременное завершение строительства «Северный поток-2», передает корреспондент РБК.

Шоу-бизнес Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.

Культура Сценариста «Чернобыля» удивила реакция России и Украины на сериал Работавший над сериалом «Чернобыль» американский сценарист Крейг Мазин рассказал, что его удивила реакции на телешоу в странах постсоветского пространства.

Общество Московские морги закрыли для студентов из-за туберкулеза Год без практики Более года Бюро судебно-медицинской экспертизы Москвы не допускает ординаторов-судмедэкспертов к прохождению практики на своей территории из-за очага туберкулеза.

Авто Pagani представила фиолетовый родстер Zonda Zun Рендеры, которые были представлены и опубликованы итальянским производителем, являются единственными изображениями, объективно показывающими внешний вид будущего спорткара, поскольку к тому времени Zun еще не был полностью собран.

Здоровье Врачи перечислили способы избежать теплового удара в жаркую погоду Египетские специалисты рассказали, как защититься от жары и избежать теплового удара.

Путешествия Более четверти россиян проведут летний отпуск на даче 22% опрошенных рассказали, что будут проводить отпуск дома. 13% планируют отправиться на море.

Общество В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей Федеральный окружной суд города Уичито (штат Канзас) приговорил гражданку России Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения.

Политика В СЖР приветствовали идею отменить штраф за возрастные маркировки Союз журналистов России (СЖР) приветствует инициативу руководителя Роскомнадзора Александра Жарова по отмене административного штрафа для СМИ за нарушения закона о возрастной маркировке, заявил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев.