Политика
США ужесточили санкции против венесуэльской нефтекомпании PDVSAТелеканал 360° 00:32
Минфин США ужесточил санкции против венесуэльской государственной компании PDVSA. Теперь в Венесуэлу запрещено экспортировать или реэкспортировать разбавители нефти.
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с чего всё началось
«Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) вносит поправки в относящиеся к Венесуэле генеральную лицензию 7А… лицензию 8… и лицензию 13… уточняя, что эти лицензии не разрешают операции или сделки, связанные с экспортом или реэкспортом разбавителей напрямую или опосредованно в Венесуэлу»,— сообщает пресс-служба министерства.Коммерсантъвчера в 23:45
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 03:32, Ашберн
Армия и оружие
Крейсер США пересёк курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море
«При движении параллельными курсами отряда кораблей Тихоокеанского флота и авианосной ударной группы ВМС США крейсер УРО Chancellorsville внезапно изменил направление движения и пересёк курс БПК «Адмирал Виноградов» в 50 м от корабля», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено в 03:23
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Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь
Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено вчера в 16:14
Происшествия
В Красноярске подростки избили школьницу из-за долга в 100 рублей
Как сообщает Главное следственной управление СК РФ по Красноярскому краю, причиной конфликта стал долг в 100 рублей, который потерпевшая задолжала своим знакомым.
Обновлено в 03:07
Политика
Порошенко прокомментировал речь Зеленского в Брюсселе
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что речь для действующего президента Владимира Зеленского, произнесенная им в Брюсселе, «родилась» в его офисе.
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Политика
Зеленский ответил на петицию о своей отставке
Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на петицию с призывом покинуть президентский пост, которая появилась на сайте главы украинского государства 22 мая и к настоящему времени (пятница, 7 июня, 01:40 мск) набрала 60 189 подписей.
Обновлено вчера в 19:06
Политика
Саакашвили отказался возглавить партию Кличко
Обновлено вчера в 20:50
Происшествия
Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации
Обновлено 05 июня в 02:16
Армия и оружие
Зеленский пообещал жёсткий ответ бойцов ВСУ на обстрелы в Донбассе
Украинские военные будут жёстко реагировать на обстрелы в Донбассе, но на дипломатическом уровне Киев продолжит настаивать на прекращении огня, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 03:16
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Поклонник подарил Алене Кравец квартиру в Швейцарии
Апартаменты в 100 уютных «квадратов» на берегу Женевского озера ей в качестве подарка на день рождения преподнес один состоятельный поклонник.
Обновлено в 00:18
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В Подмосковье 11-летняя школьница забеременела от 47-летнего мужчины
В городском округе Лыткарино Московской области четырехклассница забеременела от 47-летнего гражданина Узбекистана.
Обновлено в 02:42
Экономика
Материнский капитал будет увеличен с 2020 года
Размер материнского капитала не менялся с 2015 года, сейчас он составляет 453 026 рублей.
Обновлено вчера в 09:12
Происшествия
Не менее 15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Дубае
В центре Дубая в ОАЭ вечером 6 июня автобус попал в ДТП. Погибли не менее 15 человек, пять человек тяжело ранены и госпитализированы.
Обновлено вчера в 14:17
Политика
Трамп: отношения с Россией были подпорчены расследованием Мюллера
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что отношения с Россией испортились из-за расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Шредер связал запуск «Северного потока-2» со сменой правительства в Дании
Бывший канцлер, председатель комитета акционеров Nord Stream Герхард Шредер на деловом завтраке в рамках Петербургского международного экономического форума заявил, что политика Дании ставит под вопрос своевременное завершение строительства «Северный поток-2», передает корреспондент РБК.
Обновлено в 03:01
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 02:55
Шоу-бизнес
28-летняя племянница принцессы Дианы выйдет замуж за 60-летнего миллионера
Обновлено вчера в 22:00
Культура
Сценариста «Чернобыля» удивила реакция России и Украины на сериал
Работавший над сериалом «Чернобыль» американский сценарист Крейг Мазин рассказал, что его удивила реакции на телешоу в странах постсоветского пространства.
Обновлено в 02:07
Общество
Московские морги закрыли для студентов из-за туберкулеза
Год без практики Более года Бюро судебно-медицинской экспертизы Москвы не допускает ординаторов-судмедэкспертов к прохождению практики на своей территории из-за очага туберкулеза.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Крестик спас россиянина от смерти при ударе молнии
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Армия и оружие
Двое убито. Восемь ранено: Атака ВСУ захлебнулась в «адекватном ответе» ополченцев Донбасса
Каждый день в оперативных сводках ополченцев сообщается о массированной атаке украинских военных. В результате страдают обычные граждане.
Обновлено в 02:42
Авто
Pagani представила фиолетовый родстер Zonda Zun
Рендеры, которые были представлены и опубликованы итальянским производителем, являются единственными изображениями, объективно показывающими внешний вид будущего спорткара, поскольку к тому времени Zun еще не был полностью собран.
Обновлено вчера в 07:15
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Участницу шоу талантов с Украины убили и бросили в реку
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
США отказались обучать турецких летчиков из-за российских С-400
Обновлено вчера в 22:47
Здоровье
Врачи перечислили способы избежать теплового удара в жаркую погоду
Египетские специалисты рассказали, как защититься от жары и избежать теплового удара.
Обновлено в 02:32
Путешествия
Более четверти россиян проведут летний отпуск на даче
22% опрошенных рассказали, что будут проводить отпуск дома. 13% планируют отправиться на море.
Обновлено в 03:17
Общество
В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей
Федеральный окружной суд города Уичито (штат Канзас) приговорил гражданку России Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения.
Обновлено вчера в 19:49
Политика
В СЖР приветствовали идею отменить штраф за возрастные маркировки
Союз журналистов России (СЖР) приветствует инициативу руководителя Роскомнадзора Александра Жарова по отмене административного штрафа для СМИ за нарушения закона о возрастной маркировке, заявил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев.
Обновлено в 03:16
Гаджеты
Acer выпустила сверхтонкий и ультралегкий ноутбук. Цена в России
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Обновлено в 02:06