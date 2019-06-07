США ужесточили санкции против венесуэльской госкомпании PDVSARuNews24.ru 02:05

с чего всё началось

Американский Минфин ужесточил санкции в отношении нефтяной госкомпании PDVSA в Венесуэле. Согласно информации на сайте ведомства, речь идет о запрете на экспорт и реэкспорт в страну разбавителей нефти, которые необходимы для продажи венесуэльских тяжелых углеводородов на мировом рынке.

Общество Ученые рассказали о влиянии глобального потепления на климат Сибири Самое значимое влияние глобальное потепление оказывает на Арктику и горные ледники.

Происшествия В Кремле рассказали про награждение погибшего в драке спецназовца В Кремль пока не поступали предложения по награждению спецназовца Никиты Белянкина, ценой своей жизни спасшего случайного прохожего, которого избивала группа мужчин.

Армия и оружие Российский корабль чуть не столкнулся с американским крейсером В Восточно-Китайском море ракетный крейсер США Chancellorsville пересек курс российскому кораблю «Адмирал Виноградов».

Происшествия В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова Полицейские задержали корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, сообщила Русская служба BBC.

Общество Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».

Армия и оружие Штаб операции в Донбассе уточнил данные о потерях украинских военных В рузультате двое украинских военнослужащих погибли, еще 10 получили ранения или травмы, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

Гаджеты Смартфоны Huawei лишились Instagram, WhatsApp и Facebook Если бы компания могла заблокировать доступ к соцсети, Instagram и WhatsApp для всех устройств Huawei - вот это был бы удар, но такого она физически не может сделать.

Происшествия В Екатеринбурге на 5 часов задержали SSJ 100 из-за неисправности Внимание к неисправностям SSJ 100 уделяется после крушения самолета авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево 5 мая.

Происшествия Новосибирца с инсультом вынесли из трамвая и бросили на асфальте На кадрах видно, как из остановившегося на остановке "Бугринская роща" трамвая №15 двое мужчин по просьбе вагоновожатой выносят пассажира и оставляют его на асфальте, после этого один из них возвращается в салон, а второй уходит.

Политика Песков оценил возможность расширения «нормандского формата» Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить о расширении «нормандского формата» вряд ли возможно.

Общество В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей Федеральный суд США в Канзасе приговорил россиянку Богдану Осипову к семи годам тюрьмы за то, что она "похитила" собственных детей, вывезя их в Россию.

Экономика Шохин увидел возможность повторения перестройки в России Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сравнил текущую ситуацию в России с этапом перестройки.

Общество Евросоюз упорядочил визовые правила Совет Евросоюза по внутренним делам принял 6 июня поправки к визовому кодексу.

Экономика «Россети» проводит ребрендинг дочерних компаний Официальный представитель компании пояснил ТАСС, что ребрендинг затронет 14 межрегиональных компаний и "Россети - ФСК ЕЭС".

Хоккей «Сент-Луис» вышел вперед в финальной серии Кубка Стэнли с «Бостоном» В ночь на 7 июня в Бостоне состоялся пятый матч финальной серии Кубка Стэнли, где "Брюинз" на своем льду принимал "Сент-Луис Блюз".

Происшествия Захарова рассказала о проблеме с телефонной связью в МИД России Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook рассказала, что в настоящее время телефоны ведомства не работают из-за ЧП во время ремонтных работ.

Политика Зеленский поручил вывезти на президентском самолете из Грузии 10 детей Президент Украины Владимир Зеленский поручил отправить из Грузии на президентском самолете десять задержанных детей.

Экономика Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.

Происшествия Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами После авиакатастрофы Ан-148 в Московской области в 2018 году Генеральная прокуратура РФ в ходе проверок выяснила, что Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) не имел сертификата авиационного учебного центра, в результате десятки российских пилотов лишились дипломов и остались без работы.

Политика Роскосмос опробует «Государево око» в Тверской области Тверская область станет пилотным регионом по тестированию системы "Государево око", которая будет вести мониторинг территории страны со спутников в круглосуточном режиме, сообщил журналистам на Петербургском международном экономическом форуме глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Экономика Заявитель по делу Калви рассказал о 3,7 млрд рублей ущерба По версии следствия, Калви убедил акционера банка «Восточный» принять у ПКБ акции International Financial Technology Group S.C.A. в счёт долга и вместе с другими фигурантами завысил стоимость ценных бумаг с 600 000 руб. до 2,5 млрд.

Политика Путин и Си Цзиньпин совершили речную прогулку по Петербургу Российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин после завершения рабочих мероприятий совершили речную прогулку по Санкт-Петербургу.