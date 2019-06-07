Экономика
США ужесточили санкции против венесуэльской госкомпании PDVSARuNews24.ru 02:05
Американский Минфин ужесточил санкции в отношении нефтяной госкомпании PDVSA в Венесуэле. Согласно информации на сайте ведомства, речь идет о запрете на экспорт и реэкспорт в страну разбавителей нефти, которые необходимы для продажи венесуэльских тяжелых углеводородов на мировом рынке.
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«Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) вносит поправки в относящиеся к Венесуэле генеральную лицензию 7А… лицензию 8… и лицензию 13… уточняя, что эти лицензии не разрешают операции или сделки, связанные с экспортом или реэкспортом разбавителей напрямую или опосредованно в Венесуэлу»,— сообщает пресс-служба министерства.Коммерсантъвчера в 23:45
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