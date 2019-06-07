Экономика

США ужесточили санкции против венесуэльской госкомпании PDVSARuNews24.ru 02:05

Американский Минфин ужесточил санкции в отношении нефтяной госкомпании PDVSA в Венесуэле. Согласно информации на сайте ведомства, речь идет о запрете на экспорт и реэкспорт в страну разбавителей нефти, которые необходимы для продажи венесуэльских тяжелых углеводородов на мировом рынке.
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«Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) вносит поправки в относящиеся к Венесуэле генеральную лицензию 7А… лицензию 8… и лицензию 13… уточняя, что эти лицензии не разрешают операции или сделки, связанные с экспортом или реэкспортом разбавителей напрямую или опосредованно в Венесуэлу»,— сообщает
 пресс-служба министерства.
Коммерсантъвчера в 23:45

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Минфин США ужесточил санкции против венесуэльской PDVSA

РБК00:38

Минфин США ужесточил санкции против венесуэльской PDVSA

Коммерсантъвчера в 23:45

Минфин США ужесточил санкции в отношении венесуэльской PDVSA

РИА Новостивчера в 20:41

США планируют ввести новые экономические санкции против Венесуэлы в ближайшие недели

ТАССвчера в 23:16

Вашингтон ужесточил санкции в отношении венесуэльской PDVSA

Московский Комсомолецвчера в 21:34

США усилили санкции против Венесуэлы

Газета.Ruвчера в 21:07

США ужесточили санкции против венесуэльской нефтяной компании PDVSA

Ведомостивчера в 23:43
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Общество

Ученые рассказали о влиянии глобального потепления на климат Сибири

Самое значимое влияние глобальное потепление оказывает на Арктику и горные ледники.
Обновлено в 02:19
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В Кремле рассказали про награждение погибшего в драке спецназовца

В Кремль пока не поступали предложения по награждению спецназовца Никиты Белянкина, ценой своей жизни спасшего случайного прохожего, которого избивала группа мужчин.
Обновлено в 04:02
Армия и оружие

Российский корабль чуть не столкнулся с американским крейсером

В Восточно-Китайском море ракетный крейсер США Chancellorsville пересек курс российскому кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено в 03:56
Происшествия

В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова

Полицейские задержали корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, сообщила Русская служба BBC.
Обновлено в 04:20
Общество

Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь

Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено вчера в 16:14
Происшествия

Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации

Обновлено 05 июня в 02:16
Музыка

Умер легендарный музыкант Доктор Джон

Обновлено в 01:44
Армия и оружие

Штаб операции в Донбассе уточнил данные о потерях украинских военных

В рузультате двое украинских военнослужащих погибли, еще 10 получили ранения или травмы, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.
Обновлено в 04:30
Гаджеты

Смартфоны Huawei лишились Instagram, WhatsApp и Facebook

Если бы компания могла заблокировать доступ к соцсети, Instagram и WhatsApp для всех устройств Huawei - вот это был бы удар, но такого она физически не может сделать.
Обновлено в 04:11
Происшествия

В Екатеринбурге на 5 часов задержали SSJ 100 из-за неисправности

Внимание к неисправностям SSJ 100 уделяется после крушения самолета авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево 5 мая.
Обновлено в 04:24
Происшествия

Новосибирца с инсультом вынесли из трамвая и бросили на асфальте

На кадрах видно, как из остановившегося на остановке "Бугринская роща" трамвая №15 двое мужчин по просьбе вагоновожатой выносят пассажира и оставляют его на асфальте, после этого один из них возвращается в салон, а второй уходит.
Обновлено в 04:41
Кино

«Люцифера» продлили на финальный пятый сезон

Обновлено в 04:00
Экономика

«Росатом» и Mail.ru Group займутся развитием цифровой экономики России

Госкорпорация "Росатом" и Mail.ru Group займутся развитием цифровой экономики России, сообщили в пресс-службе Mail.ru Group.
Обновлено в 04:40
Политика

Песков оценил возможность расширения «нормандского формата»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить о расширении «нормандского формата» вряд ли возможно.
Обновлено в 03:46
Общество

В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей

Федеральный суд США в Канзасе приговорил россиянку Богдану Осипову к семи годам тюрьмы за то, что она "похитила" собственных детей, вывезя их в Россию.
Обновлено в 03:01
Экономика

Шохин увидел возможность повторения перестройки в России

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сравнил текущую ситуацию в России с этапом перестройки.
Обновлено в 02:11
Армия и оружие

Зеленский пообещал дать жесткий ответ на обстрелы в Донбассе

5 июня Зеленский обратился к российским властям после обстрела.
Обновлено в 04:43
Общество

Евросоюз упорядочил визовые правила

Совет Евросоюза по внутренним делам принял 6 июня поправки к визовому кодексу.
Обновлено вчера в 16:28
Экономика

«Россети» проводит ребрендинг дочерних компаний

Официальный представитель компании пояснил ТАСС, что ребрендинг затронет 14 межрегиональных компаний и "Россети - ФСК ЕЭС".
Обновлено в 03:09
Армия и оружие

Армия Сирии отразила наступление боевиков на севере Хамы

Обновлено вчера в 21:53
Хоккей

«Сент-Луис» вышел вперед в финальной серии Кубка Стэнли с «Бостоном»

В ночь на 7 июня в Бостоне состоялся пятый матч финальной серии Кубка Стэнли, где "Брюинз" на своем льду принимал "Сент-Луис Блюз".
Обновлено в 04:11
Происшествия

Захарова рассказала о проблеме с телефонной связью в МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook рассказала, что в настоящее время телефоны ведомства не работают из-за ЧП во время ремонтных работ.
Обновлено в 03:17
Политика

Зеленский поручил вывезти на президентском самолете из Грузии 10 детей

Президент Украины Владимир Зеленский поручил отправить из Грузии на президентском самолете десять задержанных детей.
Обновлено вчера в 22:08
Экономика

Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.
Обновлено в 03:07
Происшествия

Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами

После авиакатастрофы Ан-148 в Московской области в 2018 году Генеральная прокуратура РФ в ходе проверок выяснила, что Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) не имел сертификата авиационного учебного центра, в результате десятки российских пилотов лишились дипломов и остались без работы.
Обновлено в 01:55
Политика

Роскосмос опробует «Государево око» в Тверской области

Тверская область станет пилотным регионом по тестированию системы "Государево око", которая будет вести мониторинг территории страны со спутников в круглосуточном режиме, сообщил журналистам на Петербургском международном экономическом форуме глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 04:18
Экономика

Заявитель по делу Калви рассказал о 3,7 млрд рублей ущерба

По версии следствия, Калви убедил акционера банка «Восточный» принять у ПКБ акции International Financial Technology Group S.C.A. в счёт долга и вместе с другими фигурантами завысил стоимость ценных бумаг с 600 000 руб. до 2,5 млрд.
Обновлено в 03:10
Политика

Путин и Си Цзиньпин совершили речную прогулку по Петербургу

Российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин после завершения рабочих мероприятий совершили речную прогулку по Санкт-Петербургу.
Обновлено вчера в 16:39
Общество

Захарова высказалась о Соболь после инцидента с Симоньян

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на инцидент между главным редактором RT Маргаритой Симоньян и юристом Любовью Соболь.
Обновлено в 01:45
Происшествия

Появилось видео с места взрыва, прогремевшего в шведском Линчепинге

Обновлено в 04:47
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