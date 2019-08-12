Политика
США ужесточат правила получения грин-картВедомости 15:08
Правило подразумевает, что заявления на визы для граждан могут быть отклонены из-за низкого дохода или получения помощи со стороны государства. К ней относится социальное обеспечение, продовольственные талоны или бесплатная медицинская страховка по программе Medicaid.
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с чего всё началось
«Закон, выдвинутый ведущим помощником Трампа по борьбе с иммиграцией Стивеном Миллером, вступает в силу в середине октября и будет отклонять заявителей на временные или постоянные визы за несоблюдение стандартов дохода», – сообщает 12 августа агентство Reuters.Фонтанка.Ру10:06
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Здоровье
Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве
Обновлено вчера в 21:21
Политика
Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра
Власти Республики Крым намерены обратиться к федеральным властям с просьбой инициировать переговоры с Украиной по пропуску на полуостров вод реки Днепр, которые были заблокированы Украиной.
Обновлено в 16:08
Армия и оружие
Разведка США считает, что под Северодвинском взорвался «Буревестник»
Разведывательные службы США считают, что взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области связан с неудачными испытаниями крылатой ракеты с ядерной двигательной установкой «Буревестник».
Обновлено в 15:21
Футбол
Нападающий Джорджевич перешел из «Зенита» в «Локомотив»
Обновлено в 09:38
Происшествия
В Курске вспоминают погибших моряков-подводников
Уже 19 лет отделяют нас от печальных событий в Баренцевом море. 12 августа 2000-го трагедия с АПРК «Курск» унесла 118 жизней.
Обновлено в 07:51
Армия и оружие
Лучший спецназовец-морпех США убит в Ираке
В Ираке застрелили 35-летнего Скотта Коппенхафера, которого в 2018 году признали «лучшим спецназовцем морской пехоты» США, сообщает Пентагон.
Обновлено в 16:20
Политика
В Совфеде указали на двойное гражданство участников митинга в Москве
Подстрекательством назвал действия лиц с двойным гражданством, в частности рэпера Оксимирона, глава временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов 12 августа в своем блоге.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Политика
Оппозиция планирует провести 17 августа новую акцию в Москве
Муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на согласование протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.
Обновлено в 03:08
Финансы
Россия может обойти Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
Четвёртое место по золотовалютным резервам (ЗВР) может занять Россия в ближайшее время.
Обновлено вчера в 06:41
Наука
Учёные вырастили искусственный орган-киборг
Органоидами называют не только структурные компоненты клеток, но и органы, выращенные искусственно.
Обновлено в 13:53
Политика
Посольство США на Украине осудило визит Путина в Крым
Обновлено в 13:47
Общество
Долг в два миллиарда рублей обнаружился у дворника из Подмосковья
Женщина, работающая дворником в компании ЖКХ в подмосковном Воскресенске, оказалась крупным должником.
Обновлено вчера в 04:11
Политика
Яшин потребовал от Памфиловой перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин попросил главу ЦИК Эллу Памфилову перенести выборы в городской парламент на конец осени, говорится в его письме, которое он направил в ЦИК.
Обновлено в 03:57
Музыка
Вера Брежнева опубликовала видео инцидента на своем концерте
Во время выступления певицы и актрисы Веры Брежневой на минувшем фестивале "Жара" в Баку произошло ЧП.
Обновлено в 12:05
Политика
Аргентинское песо рухнуло более чем на 30%
Аргентинское песо в ходе торгов понедельник потеряло почти треть своей стоимости в паре с долларом и установило рекордный минимум в районе 59.9955.
Обновлено в 14:29
Происшествия
После ДТП под Новороссийском умер еще один ребенок
Количество жертв ДТП, в которое 7 августа попал экскурсионный автобус под Новороссийском, увеличилось до четырех человек, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе управления СКР по Краснодарскому краю.
Обновлено в 07:19
Шоу-бизнес
Пугачева поразила поклонников новым образом
Российская певица Алла Пугачева удивила поклонников новым образом.
Обновлено в 13:37
Футбол
Бывший футболист «Спартака» Шишкин подписал контракт с «Торпедо»
Защитник Роман Шишкин подписал контракт с московским "Торпедо", выступающим в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
Обновлено в 11:11
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»
Серов требует взыскать с ответчиков задолженность по договору от 26 февраля 2019 года в 800 тысяч рублей и убытки в 200 тысяч рублей.
Обновлено в 10:35
Общество
Москвичи увидят звездопад Персеиды
Обновлено в 11:39
Происшествия
Офицер запаса осужден за многомиллионное мошенничество на Дону
Бывший военнослужащий признан виновным в махинациях с продовольствием Бывший начальник отдела планирования и обеспечения продовольственной службы ЮВО осужден за многомиллионное мошенничество в Ростовской области, сообщает Главное военное следственное управление СКР.
Обновлено в 14:40
Финансы
ЦБ РФ незначительно повысил официальные курсы доллара и евро
Банк России повысил с 13 августа официальный курс доллара США на 17,5 копейки до 65,4287 рубля.
Обновлено в 06:10
Здоровье
Врач-пульмонолог указал на опасность противопростудных «шипучек»
Врач-пульмонолог Александр Пальман напомнил «Царьграду», что людям не стоит заниматься самолечением и принимать «целебные шипучки», рекламируемые по телевизору.
Обновлено в 08:20
Происшествия
В Анапе пьяный мужчина разбил девушке лицо винтовкой
В Анапе пьяный мужчина напал на работницу тира и разбил ей лоб. Видео с камер наблюдения опубликовал телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 15:01