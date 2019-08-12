с чего всё началось

Правило подразумевает, что заявления на визы для граждан могут быть отклонены из-за низкого дохода или получения помощи со стороны государства. К ней относится социальное обеспечение, продовольственные талоны или бесплатная медицинская страховка по программе Medicaid.

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