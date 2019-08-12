Политика

США ужесточат правила получения грин-картВедомости вчера в 15:08

Белый дом обнародовал распоряжение, позволяющее американским властям ограничить выдачу постоянного вида на жительство (грин-карты) тем иммигрантам, которые полагаются на государственные соцвыплаты, сообщает Reuters.
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с чего всё началось
«Закон, выдвинутый ведущим помощником Трампа по борьбе с иммиграцией Стивеном Миллером, вступает в силу в середине октября и будет отклонять заявителей на временные или постоянные визы за несоблюдение стандартов дохода», – сообщает 12 августа агентство Reuters
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Фонтанка.Рувчера в 10:06

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США ужесточили правила выдачи грин-карт

Коммерсантъвчера в 15:54

Власти США ужесточили правила выдачи грин-карт живущим на пособия мигрантам

ТАССвчера в 15:51

Трамп собирается ужесточить правила получения виз

Фонтанка.Рувчера в 10:06

Белый дом ужесточит правила получения виз в США

РБКвчера в 12:25

В США ужесточили правила выдачи грин-карт мигрантам с пособиями

РЕН ТВвчера в 11:32

США ограничат выдачу гринкарт иммигрантам, полагающимся на госвыплаты

РИА Новостивчера в 10:37

Трамп занялся живущими на пособия иммигрантами

Lenta.ruвчера в 13:53
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 03:20, Вашингтон
Технологии

СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков

В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 21:04
Здоровье

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Минздрав обсуждает возможность включения пластических операций в перечень услуг, которые входят в программу обязательного медицинского страхования, пишет «Российская газета».
Обновлено вчера в 15:26
Политика

Экс-президента Киргизии Атамбаева обвинили в подготовке госпереворота

Обновлено в 01:58
Политика

В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО

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Обновлено в 01:16
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Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра

Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 14:47
Здоровье

Составлен рейтинг регионов России по заболеваемости вирусным гепатитом

Минздрав представил данные о заболеваемости вирусным гепатитом в России, на основе которых RT составил рейтинг регионов с наибольшим числом пациентов с этим заболеванием.
Обновлено в 00:00
Политика

В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.
Обновлено вчера в 15:52
Происшествия

В Москве задержали активного участника несогласованных акций

Общественный активист Константин Котов задержан в Москве за неоднократное участие в несанкционированных мероприятиях, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по столице.
Обновлено в 02:54
Общество

Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов

Обновлено вчера в 16:04
Гаджеты

DxOMark признали Samsung Galaxy Note 10+ 5G лучшим камерофоном

Эксперты из DxOMark вынесли свой вердикт флагманскому смартфону Samsung Galaxy Note 10+ 5G, который был представлен всего несколько дней назад.
Обновлено вчера в 13:57
Общество

Студентов начнут отчислять по рекомендации искусственного интеллекта

Российских студентов начнут отчислять из вузов по рекомендации искусственного интеллекта.
Обновлено 11 августа в 22:42
Происшествия

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Камчатке

Вертолет Ми-8 с туристами на борту совершил жесткую посадку на Камчатке. Пострадал один человек, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 02:21
Общество

Аэропорт Гонконга возобновил работу

Аэропорт Гонконга 12 августа, в понедельник, на день приостановил работу из-за сидячей забастовки в зале прилетов и вылетов, которую проводят противники судебной реформы.
Обновлено вчера в 21:48
Общество

Givenchy извинился перед Китаем из-за скандальных футболок

Обновлено в 01:48
Происшествия

Россиянку с золотом в кроссовках задержали на границе с Китаем

Российскую гражданку с двумя килограммами золотых слитков в обуви задержали на российско-китайской границе.
Обновлено вчера в 22:44
Армия и оружие

Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области

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Обновлено вчера в 17:50
Авто

Porsche Cayenne Turbo S получил гибридную версию

Porsche Cayenne 2020 года получил новую флагманскую модификацию с появлением Turbo S E-Hybrid.
Обновлено вчера в 23:16
Общество

В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать вареную колбасу

В Роскачестве рассказали, как правильно определить изготовленную по ГОСТу натуральную колбасу.
Обновлено в 01:00
Общество

Профсоюзы предложили Минтруду четырехдневную рабочую неделю

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Минтруд предложения по переходу на четырехдневную рабочую неделю, сообщается на сайте организации.
Обновлено в 02:47
Футбол

«Ростов» обыграл «Крылья Советов»

Только что на «Ростов Арене» завершился матч пятого тура Российской премьер-лиги. «Ростов» со счетом 1:0 обыграл самарский клуб.
Обновлено вчера в 15:06
Происшествия

Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка

Обновлено 11 августа в 21:39
Армия и оружие

Куба наладит производство военной техники с помощью РФ

По данным СМИ, на имеющуюся сумму Гавана намерена закупить у Москвы военную технику, в том числе вертолеты.
Обновлено в 01:22
Армия и оружие

Глава «Росатома» прокомментировал ЧП под Архангельском

Во время прощания с сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, погибшими при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что специалисты работали над "новым специзделием", пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:35
Происшествия

Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы

Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.
Обновлено вчера в 15:35
Автоспорт

Квят не получил повышение в «Ред Булл»

Обновлено вчера в 07:15
Футбол

КДК РФС рассмотрит эпизод с разбитым лицом Чалова

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит эпизод матча пятого тура РПЛ между ЦСКА и «Сочи» с нанесением травмы нападающему армейцев Федору Чалову.
Обновлено вчера в 10:56
Футбол

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Украинский защитник московского «Динамо» Иван Ордец поделился мнением о президенте Украины Владимире Зеленском.
Обновлено в 02:55
Политика

Украинский политолог рассказал об опасной идеологии партии Зеленского

Идеология либертарианства, на которую взяла курс партия президента Украины «Слуга народа», опасна тем, что государство сможет отказаться от социальных обязательств.
Обновлено в 01:02
Технологии

Новая схема онлайн-продаж алкоголя предложена в России

Продажи алкоголя через интернет можно легализовать при помощи онлайн-чеков, считают в Ассоциации компаний интернет-торговли.
Обновлено в 02:51
Политика

Трамп может назначить послом США в России спецпредставителя по КНДР

Президент США Дональд Трамп может сделать спецпредставителя по Северной Корее Стивена Бигана кандидатом на пост посла в России, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:38
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