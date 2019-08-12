с чего всё началось

Белый дом обнародовал распоряжение, позволяющее американским властям ограничить выдачу постоянного вида на жительство (грин-карты) тем иммигрантам, которые полагаются на государственные соцвыплаты, сообщает Reuters.

Здоровье В ОМС могут включить пластические операции Минздрав обсуждает возможность включения пластических операций в перечень услуг, которые входят в программу обязательного медицинского страхования, пишет «Российская газета».

Политика В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.

Политика Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте Георгий Мурадов.

Здоровье Составлен рейтинг регионов России по заболеваемости вирусным гепатитом Минздрав представил данные о заболеваемости вирусным гепатитом в России, на основе которых RT составил рейтинг регионов с наибольшим числом пациентов с этим заболеванием.

Политика В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.

Происшествия В Москве задержали активного участника несогласованных акций Общественный активист Константин Котов задержан в Москве за неоднократное участие в несанкционированных мероприятиях, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по столице.

Гаджеты DxOMark признали Samsung Galaxy Note 10+ 5G лучшим камерофоном Эксперты из DxOMark вынесли свой вердикт флагманскому смартфону Samsung Galaxy Note 10+ 5G, который был представлен всего несколько дней назад.

Общество Студентов начнут отчислять по рекомендации искусственного интеллекта Российских студентов начнут отчислять из вузов по рекомендации искусственного интеллекта.

Происшествия Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Камчатке Вертолет Ми-8 с туристами на борту совершил жесткую посадку на Камчатке. Пострадал один человек, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Общество Аэропорт Гонконга возобновил работу Аэропорт Гонконга 12 августа, в понедельник, на день приостановил работу из-за сидячей забастовки в зале прилетов и вылетов, которую проводят противники судебной реформы.

Происшествия Россиянку с золотом в кроссовках задержали на границе с Китаем Российскую гражданку с двумя килограммами золотых слитков в обуви задержали на российско-китайской границе.

Армия и оружие Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал».

Авто Porsche Cayenne Turbo S получил гибридную версию Porsche Cayenne 2020 года получил новую флагманскую модификацию с появлением Turbo S E-Hybrid.

Общество В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать вареную колбасу В Роскачестве рассказали, как правильно определить изготовленную по ГОСТу натуральную колбасу.

Общество Профсоюзы предложили Минтруду четырехдневную рабочую неделю Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Минтруд предложения по переходу на четырехдневную рабочую неделю, сообщается на сайте организации.

Футбол «Ростов» обыграл «Крылья Советов» Только что на «Ростов Арене» завершился матч пятого тура Российской премьер-лиги. «Ростов» со счетом 1:0 обыграл самарский клуб.

Армия и оружие Куба наладит производство военной техники с помощью РФ По данным СМИ, на имеющуюся сумму Гавана намерена закупить у Москвы военную технику, в том числе вертолеты.

Армия и оружие Глава «Росатома» прокомментировал ЧП под Архангельском Во время прощания с сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, погибшими при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что специалисты работали над "новым специзделием", пишет РИА Новости.

Происшествия Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.

Футбол КДК РФС рассмотрит эпизод с разбитым лицом Чалова Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит эпизод матча пятого тура РПЛ между ЦСКА и «Сочи» с нанесением травмы нападающему армейцев Федору Чалову.

Футбол Украинский футболист «Динамо»: Зеленский настроен мириться с Путиным Украинский защитник московского «Динамо» Иван Ордец поделился мнением о президенте Украины Владимире Зеленском.

Политика Украинский политолог рассказал об опасной идеологии партии Зеленского Идеология либертарианства, на которую взяла курс партия президента Украины «Слуга народа», опасна тем, что государство сможет отказаться от социальных обязательств.

Технологии Новая схема онлайн-продаж алкоголя предложена в России Продажи алкоголя через интернет можно легализовать при помощи онлайн-чеков, считают в Ассоциации компаний интернет-торговли.