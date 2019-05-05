Политика

США увеличат пошлины на товары из Китая до 25%Общественное телевидение России 07:01

США объявили о начале нового этапа торговой войны с Китаем. Вашингтон с 10 мая поднимет импортные пошлины с 10 до 25 процентов на группу товаров из КНР общей стоимостью 200 миллиардов долларов в год. Об этом сообщил в своём микроблоге Дональд Трамп, передает ОТР.
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Дональд Трамп грозит Китаю пошлинами

Коммерсантъ14:52

От ворот поворот?

Российская газета13:24

США увеличат пошлины на ряд китайских товаров

РИА Новостивчера в 12:19

Трамп пообещал увеличить пошлины на ряд китайских товаров до 25%

RT на русскомвчера в 12:59

Трамп пообещал на 25% увеличить пошлины на китайские товары

Известиявчера в 12:53

США 10 мая увеличат пошлины на китайские товары до 25%

ТАССвчера в 12:47

Трамп увеличит пошлины на ряд китайских товаров до 25%

Газета.Ruвчера в 14:20
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 16:43, Ашберн
Хоккей

Гавриков – о дебюте в НХЛ: «Могу играть лучше»

Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков оценил свой дебют в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги против «Бостона».
Обновлено в 16:03
Общество

Реставраторы обнаружили ртуть в фундаменте церкви в Пушкине

При реставрации церкви святого мученика Иулиана Тарсийского в Пушкинском районе Санкт-Петербурга рабочие обнаружили ртуть, выходящую из стен фундамента, сообщает пресс-служба комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.
Обновлено в 15:05
Происшествия

В Москве человек погиб при столкновении трех автомобилей

Обновлено в 15:57
Происшествия

Прокурор запросил реальные тюремные сроки для Кокорина и Мамаева

Если суд пойдет навстречу прокурору, Кокорину грозит полтора года в колонии общего режима, а Мамаеву – год и пять месяцев.
Обновлено в 10:32
Происшествия

Черный ящик сгоревшего SSJ-100 оказался серьезно поврежден

Параметрический черный ящик сгоревшего в Шереметьево лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) оказался серьезно поврежден.
Обновлено в 16:23
Армия и оружие

Высокопоставленного украинского военного заподозрили в шпионаже в пользу России

В отношении первого заместителя начальника штаба командования ВВС вооруженных сил Украины Александра Астахова открыто уголовное производство, его заподозрили в том, что он якобы занимался шпионажем в пользу России, сообщают СМИ со ссылкой на материалы суда.
Обновлено в 09:33
Происшествия

Летевший SSJ-100 глава Североморска видел два удара молнии в двигатель

Обновлено в 12:29
Происшествия

Около 20 объектов в Москве получили сигналы о минировании

Ранее источник "Интерфакса" уточнил, что первыми сигналы о "минировании" от неизвестных получили торговых центры, расположенные на Сколковском шоссе, Фестивальной улице, Литовском бульваре, Профсоюзной улице, а также несколько объектов на Тверской улице.
Обновлено в 12:16
Происшествия

На газопроводе «Ямбург–Поволжье» произошла авария

В Свердловской области произошла авария на участке газопровода «Ямбург–Поволжье», пострадавших нет.
Обновлено в 14:48
Происшествия

В Шереметьево прокомментировали видео со смеющимися над авиакатастрофой людьми

Обновлено в 16:11
Происшествия

При крушении самолета в Мексике погибли 14 человек

Спасатели нашли обломки упавшего в Мексике частного самолета Bombardier Challenger 601 и подтвердили гибель 14 человек, сообщило издание Reforma.
Обновлено в 13:55
Общество

В Пермском крае объявили субботник по сбору человеческих останков

Жителей села Крюково Еловского района Пермского края пригласили на майский субботник "по сбору человеческих останков на берегу реки Камы".
Обновлено в 07:51
Происшествия

Возлюбленная погибшего бортпроводника SSJ-100 рассказала о его мечте

Обновлено в 07:33
Общество

Заработали новые правила идентификации в мессенджерах

С 5 мая этого года все мессенджеры будут обязаны идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 07:01
Происшествия

Авиакатастрофа в Шереметьево унесла жизни 41 человека

Обновлено вчера в 17:27
Спорт

Трефилов провел первую тренировку с «Кубанью» после операции на сердце

Обновлено в 13:01
Общество

Прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах Пензы

Прокуратура Октябрьского района Пензы внесла представления директорам 20 школ города, в которых не было запрещено ношение хиджабов и другой религиозной одежды.
Обновлено в 12:25
Происшествия

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьево

Девять пострадавших, которые находились на борту сгоревшего в аэропорту Шереметьево лайнера Sukhoi Superjet 100, направлены в медицинские учреждения Москвы.
Обновлено в 15:23
Шоу-бизнес

Супруга принца Гарри Меган Маркл родила мальчика

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл родила сегодня мальчика. Как пишет Reuters, это произошло рано утром.
Обновлено в 10:31
Шоу-бизнес

После развода у Анджелины Джоли обострился лицевой паралич

Недавно знаменитость дала интервью журналу Vanity Fair, в котором поведала, что уже долгое время страдает от паралича Белла — нервного заболевания, из-за которого у нее периодически немеют мышцы лица.
Обновлено в 03:16
Политика

США отзывают посла на Украине, узнали СМИ

Американский посол на Украине Мари Йованович закончит свою работу на этой должности. Об этом сообщает "ZN.UA" со ссылкой на источники.
Обновлено в 13:44
Кино

Фанатов «Игры престолов» развеселил стакан из Starbucks в кадре

Фанаты сериала «Игра престолов» заметили, что в новой серии в кадр попал картонный стакан с напитком из кофейни Starbucks.
Обновлено в 13:59
Единоборства

Макгрегор оскорбил Нурмагомедова и других дагестанских бойцов

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор резко отреагировал на пост Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Twitter о том, что на турнире организации в Абу-Даби выступят шесть представителей Дагестана: чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, а также Ислам Махачев, Зубайра Тухугов, Абубакар Нурмагомедов, Майрбек Тайсумов и Зелим Имадаев.
Обновлено в 15:05
Политика

В бундестаге рассказали об условиях снятия санкций с РФ

Работа в "нормандском формате" для реализации минских соглашений, являющихся условием снятия санкций с России, должна быть продолжена.
Обновлено в 16:01
Политика

Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Происшествия

Аэропорт Шереметьево заработал в штатном режиме

Обновлено в 14:42
Происшествия

СК опубликовал видео с места ЧП с SSJ-100 в Шереметьево

Следственный комитет (СК) России опубликовал видео с места ЧП Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 05:50
Армия и оружие

Солдат НАТО с гранатометом залез на советский памятник в Эстонии

Обновлено в 16:29
Технологии

Белуха вытащила для владельца утонувший в море iPhone

Интересный случай произошел в Норвегии, когда владелец смартфона iPhone уронил его в море.
Обновлено в 15:16
Политика

Зеленский продолжит курс Порошенко

Избранный президент Украины Владимир Зеленский намерен придерживаться курса на вступление в международные сообщества, которому следовал действующий глава государства Петр Порошенко.
Обновлено в 05:18
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