Экономика

США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособных экономик мираГазета.Ru вчера в 16:39

Швейцарская бизнес-школа IMD опубликовала рейтинг конкурентоспособных экономик мира. Согласно размещенной информации, Соединенные Штаты уступили лидерство в рейтинге Сингапуру и заняли только третье место. На второй строчке находится Гонконг.
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Сингапур возглавил рейтинг самых конкурентоспособных экономик мира

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Московский Комсомолецвчера в 21:19

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РБКвчера в 14:13

Самой конкурентоспособной экономикой мира назвали Сингапур

Говорит Москвавчера в 14:51
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Как сообщил в эфире передачи Hard Day's Night на телеканале «Дождь» руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, главная причина падения рейтинга действующего президента РФ Владимира Путина в том, что граждане страны перестали верить в то, что жить им станет лучше.
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Бренд Black Star Wear, владельцем которого является рэп-исполнителя Тимати совместно с сетью магазинов "Военторг" представил новую коллекцию одежды "Черная звезда".
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Политика

Саакашвили выдали удостоверение для возвращения на Украину

Как ранее писал News.ru, новый президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении Михаилу Саакашвили гражданства страны 28 мая.
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Из-за нападения на школьницу с топором СК возбудил дело

В управлении Следственного комитета (СК) по Саратовской области проинформировали о возбуждении уголовного дела после того, как в городе Вольске ученик принес в школу топор и ударил им школьницу.
Обновлено вчера в 10:36
Происшествия

Чайка рассказал о серьезных проблемах в авиационной отрасли России

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Происшествия

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Пожар возник на корабле на судостроительном заводе «Кузница на Рыбальском» в Киеве, который ранее принадлежал экс-президенту Украины Петру Порошенко.
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Футбол

Футбольный клуб «Спартак» подпишет контракт с экс-нападающим «ПСЖ»

Московский футбольный клуб "Спартак" планирует трансфер нападающего юношеской сборной Грузии Николоза Кутателадзе, который ранее тренировался в системе "ПСЖ".
Обновлено в 06:49
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В «Транснефти» отреагировали на слова Силуанова о «косяках»

Советник президента «Транснефти» Игорь Демин прокомментировал журналистам заявление главы Минфина России Антона Силуанова о «косяках» компании.
Обновлено в 08:03
Происшествия

В Крыму в опрокинувшейся на горе машине погиб ребенок

В районе села Строгановка Симферопольского района припаркованный на горе автомобиль с пятилетним ребенком самопроизвольно покатился со склона и опрокинулся, что привело к трагическом последствиям.
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Общество

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Обновлено в 06:49
Армия и оружие

К концу года в Комсомольске выпустят первый Су-57 пятого поколения

Первый самолет будет передан Воздушно-космическим силам России в конце этого года.
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Политика

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Кино

Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон проходит лечение из-за стресса

Представитель актера не сообщил подробностей, но веб-сайт PageSix газеты New York Post написал, что Харингтон сильно переживал из-за окончания шоу и за несколько недель до трансляции финального эпизода отправился реабилитационный центр, где проходит лечение от стресса, переутомления и злоупотребления алкоголем.
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Зеленский внес закон об импичменте в Раду

Украинский лидер Владимир Зеленский передал в Раду закон об импичменте главы государства.
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В издании Минобороны оценили военную угрозу для Крымского моста

Если Украина решится на провокацию против Крымского моста и будет использовать при этом полученные от США фрегаты, это может привести к широкомасштабным боевым действиям, считает российский военный эксперт.
Обновлено в 06:52
Политика

Совфед прекратил полномочия сенатора Мезенцева

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Экономика

Кабмин предложил взимать акцизы с электронных сигарет и кальянов

Кабинет министров предлагает взимать акцизы с электронных сигарет и кальянов.
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Из Бельгии в Россию экстрадирован боевик, который с 2014 года воевал в Сирии на стороне террористической организации «Исламское государство»*.
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Рубль в начале торгов среды теряет позиции к доллару и евро

Курс рубля снижается к доллару и евро в начале торгов среды, следует из данных Московской биржи.
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