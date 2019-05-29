Экономика

США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособных экономик мираГазета.Ru вчера в 16:39

Швейцарская бизнес-школа IMD опубликовала рейтинг конкурентоспособных экономик мира. Согласно размещенной информации, Соединенные Штаты уступили лидерство в рейтинге Сингапуру и заняли только третье место. На второй строчке находится Гонконг.
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Сингапур возглавил рейтинг самых конкурентоспособных экономик мира

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Россия осталась на 45-м месте рейтинга конкурентоспособности стран

Московский Комсомолецвчера в 21:19

США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособных экономик мира

Газета.Ruвчера в 16:39

США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран

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США потеряли звание самой конкурентоспособной экономики мира

Lenta.ruвчера в 15:00

США перестали быть самой конкурентоспособной экономикой мира

РБКвчера в 14:13

Самой конкурентоспособной экономикой мира назвали Сингапур

Говорит Москвавчера в 14:51
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Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике

В Чебоксарах ученица 11 класса скончалась во время прохождения единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике.
Обновлено в 09:07
Авто

Audi сертифицировала новый Audi Q3 для России

В отличие от Европы, где новый Audi Q3 продается с бензиновыми моторами 1.5 TSI (150 л.с.) и 2.0 TSI (190 или 230 л.с.), дизельными 2.0 TDI (150 или 190 л.с.) и полным приводом, россиянам предложат «старую» версию 1,4 TSI (код CZDA) на 150 сил с шестиступенчатым «роботом» и передним приводом.
Обновлено вчера в 10:15
Происшествия

В Косово требуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН

Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила заявил, что потребует лишить иммунитета сотрудника миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова.
Обновлено в 11:02
Политика

Михаил Саакашвили вернулся на Украину

Обновлено в 12:05
Кино

Видеосервисы выступили против принудительной системы подсчета зрителей

Представители российских онлайн-кинотеатров предположили, что рациональнее использовать альтернативные подходы к сбору и анализу данных, источником которых могут выступать сами правообладатели, получающие от кинотеатров сведения о реализации фильмов.
Обновлено в 09:44
Футбол

Кокорин и Мамаев могут начать в колонии тренерскую карьеру

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил братьев Александра и Кирилла Кокориных за две драки в столице к полутора годам колонии общего режима, Павел Мамаев и Александр Протосовицкий получили по году пяти месяцам заключения.
Обновлено в 10:30
Происшествия

Суд арестовал напавшего на школьницу в Вольске подростка

Обновлено в 11:54
Экономика

Счетная палата не выявила нарушений в «Роскосмосе»

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, который возглавил госкорпорацию в мае прошлого года, летом 2018 г. попросил Счетную палату провести проверку предприятий отрасли и утвердил план по противодействию коррупции на 2018-2020 гг.
Обновлено в 10:53
Общество

Владелец ПИК откроет гастромаркет в усадьбе Абрамовича рядом с Кремлем

В 2017 г. основную часть здания купила компания Millhouse Романа Абрамовича, заплатив 271 млн руб. за 960 кв. м. Millhouse сдала компании «Ко:Маркет» до 2024 г. все свободные арендуемые площади в здании на улице Балчуг, 5, – около 1000 кв. м, сообщила директор по аренде управления недвижимости Millhouse Елена Малиновская.
Обновлено в 08:04
Происшествия

Во Львове протестующие штурмовали здание горсовета

Обновлено в 08:07
Шоу-бизнес

Анастасия Стоцкая призналась в давней влюблённости в Филиппа Киркорова

Анастасия Стоцкая стала героиней нового выпуска телевизионного шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион», в рамках которого, помимо прочего, призналась в давней влюблённости в Филиппа Киркорова.
Обновлено в 10:15
Происшествия

В Росгвардии назвали адекватными ситуации действия своих сотрудников на музыкальном фестивале HipHop Mayday

В стычках с силовиками во время фестиваля, который проходил 1 мая, пострадали 30 человек.
Обновлено в 11:31
Происшествия

Суд приговорил экс-кандидата в депутаты Милосердова к 2,6 года колонии

Нагатинский суд Москвы приговорил к двум годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима активиста и экс-кандидата в муниципальные депутаты Ломоносовского района столицы Петра Милосердова.
Обновлено в 10:21
Авто

Мощный Audi E-Tron S тестируют на Нюрбургринге

Немецкий автопроизводитель Audi вывел на испытания высокопроизводительную версию E-Tron. Тесты проводится на трассе Нюрбургринг.
Обновлено в 03:24
Происшествия

Появилось видео горящего на бывшем заводе Порошенко военного корабля

Серьезный пожар произошел на военном корабле, пришвартованном у судостроительного завода «Кузница на Рыбальском» в Киеве, который ранее принадлежал пятому президенту Украины Петру Порошенко.
Обновлено в 05:16
Политика

Спецпрокурор Мюллер заявил об отставке

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, занимавшийся расследованием «российского вмешательства» в американские выборы, заявил об официальном закрытии офиса спецпрокурора и своём увольнении из Минюста.
Обновлено в 11:45
Политика

На Украине завели уголовное дело после пропажи секретных серверов

Государственное бюро расследований (ГБР) начало следствие после сообщений о пропаже серверов с секретной информацией из администрации президента Украины.
Обновлено в 09:36
Общество

В Петербурге суши-бар закрылся из-за непристойного названия

Обновлено в 08:49
Футбол

«Анжи» не примет участия в чемпионате ФНЛ в следующем сезоне

«Анжи», по итогам сезона-2018/19 вылетевший из Российской премьер-лиги, не смог пройти процедуру лицензирования для участия в ФНЛ с первого раза и отозвал апелляционную жалобу на решение РФС отказать клубу в выдаче лицензии.
Обновлено в 11:13
Шоу-бизнес

Поклонники в очередной раз заподозрили Ксению Бородину в увеличении губ

Обновлено в 07:02
Театры

Богомолов стал худруком Театра на Малой Бронной

Обновлено в 04:54
Футбол

Mash: Глушаков требует у «Спартака» 100 миллионов наличными

Обновлено в 03:31
Финансы

Минфин разместил ОФЗ на 17,59 млрд рублей

Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26209 (с погашением 20 июля 2022 года) на сумму 17,59 млрд рублей, сообщается на сайте Московской биржи.
Обновлено в 07:39
Теннис

Потапова проиграла Вондроушовой во втором круге «Ролан Гаррос»

В третьем круге «Ролан Гаррос» соперницей Вондроушовой станет испанка Карла Суарес-Наварро.
Обновлено в 10:45
Политика

Глава ВЦИОМа прокомментировал причину падения рейтинга Путина

Как сообщил в эфире передачи Hard Day's Night на телеканале «Дождь» руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, главная причина падения рейтинга действующего президента РФ Владимира Путина в том, что граждане страны перестали верить в то, что жить им станет лучше.
Обновлено вчера в 18:15
Здоровье

В России вводится новый порядок контроля за лечением онкобольных

Минздрав вводит новую систему оказания онкологической помощи. Теперь все лечение входит в систему ОМС, сообщает «Российская газета».
Обновлено в 02:43
Армия и оружие

США обвинили Россию в безрассудной эскалации насилия в Сирии

Госдепартамент США обеспокоен действиями властей Сирии на северо-западе страны, а также действиями России, которая их поддерживает, передает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 18:05
Общество

Во время ЕГЭ в школе под Пензой в туалете не оказалось дверей

Родители учеников настаивают на том, что во время экзаменов за детьми следили даже в туалете, чтобы они не списывали, по этой причине в кабинках были сняты двери.
Обновлено вчера в 14:49
Армия и оружие

Украина прекратила выпуск БТР из европейской бронестали

Обновлено в 11:47
Наука

Jaguar Land Rover представил специальный руль-навигатор

Компания Jaguar Land Rover совместно со специалистами из Университета Глазго создали специальное рулевое колесо, которое способно подсказывать водителю, куда нужно ехать, не отвлекая его от дороги.
Обновлено в 08:50
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