США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособных экономик мираГазета.Ru вчера в 16:39

Швейцарская бизнес-школа IMD опубликовала рейтинг конкурентоспособных экономик мира. Согласно размещенной информации, Соединенные Штаты уступили лидерство в рейтинге Сингапуру и заняли только третье место. На второй строчке находится Гонконг.

США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособных экономик мира

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