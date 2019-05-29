Экономика

США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособных экономик мираГазета.Ru вчера в 16:39

Швейцарская бизнес-школа IMD опубликовала рейтинг конкурентоспособных экономик мира. Согласно размещенной информации, Соединенные Штаты уступили лидерство в рейтинге Сингапуру и заняли только третье место. На второй строчке находится Гонконг.
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США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран

РИА Новостивчера в 18:15
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Космос

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Катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме.
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Первый самолет будет передан Воздушно-космическим силам России в конце этого года.
Обновлено в 02:03
Происшествия

Глава Элисты отстранен от должности

Ессентукский городской суд по ходатайству следствия временно отстранил от исполнения обязанностей главу администрации Элисты Окона Нохашкиева.
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Причину падения рейтинга Путина назвал глава ВЦИОМ

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров прокомментировал падение рейтинга президента России Владимира Путина.
Обновлено в 01:38
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Неизвестные совершили нападение на Прохора Шаляпина

Прохор Шаляпин якобы взял деньги, но просьбу не выполнил. Поэтому Антон Русских требует вернуть всю сумму.
Обновлено в 12:41
Общество

В ивановских школах сорвана сдача ЕГЭ

В настоящее время наш корреспондент выясняет, что же такого произошло в Ивановской области, что сорвало сдачу ЕГЭ по математике.
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США обвинили Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания

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Обновлено в 09:58
Кино

Скончался актер из фильма «Крестный отец»

Американский актер Кармине Кариди, который прославился благодаря ролям в знаменитой гангстерской киносаге «Крестный отец», ушел из жизни в возрасте 85 лет.
Обновлено в 12:29
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Футбол

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«Анжи», по итогам сезона-2018/19 вылетевший из Российской премьер-лиги, не смог пройти процедуру лицензирования для участия в ФНЛ с первого раза и отозвал апелляционную жалобу на решение РФС отказать клубу в выдаче лицензии.
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Незамужних женщин признали самой счастливой категорией общества

Обновлено в 06:49
Шоу-бизнес

Сын 71-летней Софии Ротару показал фото мамы в модных джинсах

48-летний сын украинской исполнительницы Руслан Евдокименко на личной страничке в Instagram опубликовал свежее фото мамы.
Обновлено в 05:48
Энергетика

ФАС выдала предостережение президенту Независимого топливного союза

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в среду выдала предостережение президенту Независимого топливного союза из-за публичных заявлений о риске резкого скачка цен на бензин, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 11:49
Армия и оружие

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Спецпрокурор Мюллер заявил об отставке

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Обновлено в 11:45
Политика

Китай лишит США редкоземельных металлов

Китай готов лишить США доступа к редкоземельным металлам, которые используются везде от потребительской электроники до военной техники.
Обновлено в 01:46
Футбол

Кокорин и Мамаев в колонии станут тренерами

Если футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева все-таки отправят в колонию, то руководство ФСИН готово предоставить им работу почти по специальности.
Обновлено в 11:45
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Минздрав оценил способ избавиться от жира на животе

Ранее ученые из Американского гериатрического общества пришли к выводу, что физические упражнения помогают снизить риск преждевременной смерти среди пожилых людей с большим количеством брюшного жира.
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Авто

Завод Haval в Тульской области начинает серийное производство

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Финансы

Доллар и евро в среду выросли к рублю на валютных торгах

Курс доллара 29 мая вырос на открытии торгов Московской биржи.
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Общество

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Компания "Успех", в отношении которой было возбуждено антимонопольное дело из-за рекламы ее суши-бара, чье название горожане сочли непристойным, закрыла это заведение и извинилась перед жителями ближайших домов, сообщает в среду управление ФАС (УФАС) по Санкт-Петербургу.
Обновлено в 08:49
Политика

США пригрозили Европе из-за механизма обхода санкций против Ирана

Белый дом пригрозил санкциями Германии, Великобритании и Франции за использование финансового механизма Instex, который позволяет защитить торговые отношения государств c Ираном от санкций США.
Обновлено в 11:44
Общество

МЧС предупредило о жаре в Москве

Обновлено в 04:12
Кино

«Джон Сноу» лечится от алкоголизма после финала «Игры престолов»

Как рассказал СМИ источник, близкий к Киту, дело в том, что актер тяжело переживает завершение саги.
Обновлено в 06:19
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