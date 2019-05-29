Экономика
США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособных экономик мираГазета.Ru вчера в 16:39
Швейцарская бизнес-школа IMD опубликовала рейтинг конкурентоспособных экономик мира. Согласно размещенной информации, Соединенные Штаты уступили лидерство в рейтинге Сингапуру и заняли только третье место. На второй строчке находится Гонконг.
Читать в источнике
Оценить23
Подробнее о событии
Показать все источники
Россия осталась на 45-м месте рейтинга конкурентоспособности стран
Московский Комсомолецвчера в 21:19
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 14:22, Ашберн
Происшествия
Пчелы заблокировали границу Эстонии и России
Обновлено в 10:27
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Кино
Вышли новые карикатуры на «Игру престолов» в стиле «Союзмультфильма»
В Сети появились новые пародии на героев сериала «Игра престолов», выполненные в духе известных персонажей «Союзмультфильма».
Обновлено в 11:00
Космос
Космонавты забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце
Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе вне графика забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, трансляция внекорабельной деятельности идет на сайте "Роскосмоса".
Обновлено в 12:58
Происшествия
Посольство: власти Косова противятся эвакуации российского гражданина
Посольство России в Сербии сообщило, что власти Косова препятствуют эвакуации пострадавшего в ходе полицейской спецоперации российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощёкова.
Обновлено в 12:41
Здоровье
Минздрав оценил новый метод избавления от жира на животе
Обновлено в 07:17
Футбол
Кокорин и Мамаев могут начать тренировать в колонии
Обновлено в 12:52
Политика
На Украине открыли дело по факту пропажи серверов
Следователи государственного бюро расследований (ГБР) открыли уголовное дело и начали досудебное расследование по факту пропажи мониторов и серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты администрации президента Украины.
Обновлено в 08:01
Транспорт
Первые поезда по Крымскому мосту поедут в Москву и Петербург
Первые поезда по Крымскому мосту пойдут по маршрутам Севастополь — Санкт-Петербург и Симферополь — Москва.
Обновлено в 06:01
Происшествия
Напавший на редакцию газеты в Ставрополе арестован на два месяца
«По ходатайству следователя СКР по Ставропольскому краю судом в отношении 72-летнего мужчины, напавшего на сотрудников редакции газеты ''Родина'', избрана мера пресечения в виде заключения под стражу»,— говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 13:57
Игры
Sony раскрыла дату выхода Death Stranding
Обновлено в 12:11
Происшествия
В Крыму в опрокинувшейся на горе машине погиб ребенок
В районе села Строгановка Симферопольского района припаркованный на горе автомобиль с пятилетним ребенком самопроизвольно покатился со склона и опрокинулся, что привело к трагическом последствиям.
Обновлено в 05:04
Футбол
CAS оставил в силе отстранение «Рубина» от еврокубков
Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе решение УЕФА об отстранении "Рубина" от участия в еврокубках.
Обновлено в 12:44
Происшествия
Мать бросила двух детей в подмосковном хостеле
Женщина бросила двух своих маленьких детей в подмосковном хостеле и сбежала, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД.
Обновлено в 12:19
Кино
Умер актер из «Крестного отца» Кармине Кариди
Американский актер Кармине Кариди, сыгравший несколько ролей в киносаге «Крестный отец», скончался в возрасте 85 лет.
Обновлено в 13:13
Кино
«Джон Сноу» лечится от алкоголизма после финала «Игры престолов»
Как рассказал СМИ источник, близкий к Киту, дело в том, что актер тяжело переживает завершение саги.
Обновлено в 06:19
Футбол
«Анжи» не примет участия в чемпионате ФНЛ в следующем сезоне
«Анжи», по итогам сезона-2018/19 вылетевший из Российской премьер-лиги, не смог пройти процедуру лицензирования для участия в ФНЛ с первого раза и отозвал апелляционную жалобу на решение РФС отказать клубу в выдаче лицензии.
Обновлено в 11:13
Общество
Олег Меньшиков может потерять квартиру в центре Москвы
Олег Меньшиков, художественный руководитель Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой, может потерять квартиру площадью 171 кв. м в самом центре Москвы.
Обновлено в 07:38
Общество
Наблюдатели оценили «модный» образ полковника ФСБ в СИЗО
Заместитель главы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала, что начальник одного из отделов управления «К» ФСБ Кирилл Черкалин выглядит в СИЗО модно и стильно.
Обновлено в 14:03
Футбол
«Челси» и «Арсенал» огласили стартовые составы на финал Лиги Европы
Стали известны стартовые составы английских «Челси» и «Арсенала» на финальный матч футбольной Лиги Европы в Баку.
Обновлено в 14:16
Общество
МВД сократило список потенциально опасных пород собак
МВД России резко сократило список потенциально опасных пород собак с 71 позиции до 13.
Обновлено в 12:54
Авто
Седан Infiniti Q50 стал доступнее по специальной цене
Речь идёт о комплектации Luxe Pack 2, оснащённой 2,0-литровым мотором. Данная версия уже доступна для заказа у официальных дилеров бренда.
Обновлено в 06:10
Происшествия
В Росгвардии назвали адекватными ситуации действия своих сотрудников на музыкальном фестивале HipHop Mayday
В стычках с силовиками во время фестиваля, который проходил 1 мая, пострадали 30 человек.
Обновлено в 11:31
Политика
Глава ВЦИОМ назвал причину падения рейтинга Путина
Россияне не верят в то, что завтра будет лучше, чем сегодня, а на общественные настроения сильное воздействие оказывает "эффект черных очков" - именно этим можно объяснить падение личного рейтинга Владимира Путина, считает глава ВЦИОМ Валерий Федоров.
Обновлено в 06:24
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено вчера в 10:50
Происшествия
На украинской шахте погибли горняки: Зеленский вылетел на место ЧП
Сегодня в 3 часа ночи на шахте "Лесная" обвалилась порода. Пока известно о двух погибших шахтерах.
Обновлено в 08:49
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте
Президент Украины Владимир Зеленский передал в Верховную раду законопроект об импичменте главы государства, заявил его полпред в парламенте Руслан Стефанчук.
Обновлено в 08:32
Авто
Pininfarina посвятила электрический гиперкар Леонардо да Винчи
Компания Pininfarina представила особую версию электрического гиперкара Battista, дебютировавшего в рамках выставки «Разум в движении», организованной Британской библиотекой.
Обновлено в 09:15
Энергетика
Минфин и «Транснефть» обменялись упреками
Минфин выступает против снижения дивидендов «Транснефти» из-за выплаты ущерба за загрязнение хлорорганикой нефтепровода «Дружба», сообщил журналистам глава ведомства, первый вице-премьер Антон Силуанов.
Обновлено в 09:47