Экономика
США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособных экономикПолит.ру вчера в 16:43
В рейтинге самых конкурентоспособных экономик мира по версии швейцарской бизнес-школы IMD произошли перестановки: США упали с первого места на третье, тогда как в обратном направлении переместился Сингапур. Последний раз эта страна лидировала в рейтинге IMD десять лет назад.
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Россия осталась на 45-м месте рейтинга конкурентоспособности стран
Московский Комсомолецвчера в 21:19
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