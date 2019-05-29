США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособных экономикПолит.ру вчера в 16:43

В рейтинге самых конкурентоспособных экономик мира по версии швейцарской бизнес-школы IMD произошли перестановки: США упали с первого места на третье, тогда как в обратном направлении переместился Сингапур. Последний раз эта страна лидировала в рейтинге IMD десять лет назад.

Происшествия Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.

Наука Назван смертельно опасный для сердца продукт Большие объемы энергетических напитков за короткое время могут быть смертельно опасными для сердца.

Политика На Украине открыли дело по факту пропажи серверов Следователи государственного бюро расследований (ГБР) открыли уголовное дело и начали досудебное расследование по факту пропажи мониторов и серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты администрации президента Украины.

Политика Соловьев прокомментировал скандал с Ольгой Скабеевой Тележурналист Владимир Соловьёв в интервью с Царьградом оценил позицию политолога Николая Платошкина, который после стычки на ток-шоу с украинским экспертом Александром Семченко отметил, что он остался недоволен поведением ведущих программы, прежде всего Ольги Скабеевой.

Общество В WikiLeaks сообщили об ухудшении состояния здоровья Джулиана Ассанжа Состояние здоровья основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа ухудшилось за время, которое он провел в лондонской тюрьме Белмарш.

Политика Порошенко просил США о помощи на выборах президента Экс-президент Украины Петр Порошенко пожаловался на слабую помощь Вашингтона в ходе президентских выборов на Украине, передает РИА "Новости".

Экономика Путин продлил амнистию капиталов до 2020 года Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении амнистии капиталов. Документ опубликован на портале правовой информации.

Политика Король Нидерландов пригласил Трампа посетить страну Король Нидерландов Виллем-Александер направил приглашение президенту США Дональду Трампу нанести визит в страну.

Общество Гороскоп на 29 мая: Много романтики и немного прибыли Гороскоп на 29 мая 2019 года предупреждает: сегодня вам нужно сделать окончательный выбор и остановиться на том человеке, с которым хотите построить длительные отношения.

Театры Богомолов назначен худруком Театра на Малой Бронной Константин Богомолов станет художественным руководителем Театра на Малой Бронной.

Футбол Азар объявил о решении покинуть «Челси» Полузащитник «Челси» Эден Азар, оформивший дубль в финальном матче Лиги Европы с «Арсеналом» (4:1), объявил о решении покинуть лондонский клуб.

Экономика Экономисты прогнозируют падение реальных доходов россиян в 2019 году Эксперты ВШЭ и РАНХиГС в ходе заседания экономического клуба ФБК Grant Thornton высказали мнение, что в текущем году нет обоснованных причин для роста реальных доходов граждан России.

Общество Власти ЯНАО заподозрили ошибку в расчетах Росстата об уровне бедности Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) считает, что в расчетах Росстата об уровне бедности могла быть ошибка, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО «Интерфаксу».

Экономика СМИ сообщили о двукратном росте цен на плацкарт Наименьший рост цен отмечен на поездах из Москвы до Санкт-Петербурга, Смоленска и Пскова, но и тут стоимость выросла более чем на 60 процентов.

Армия и оружие Путин подписал закон об ответственности командиров за психологическое состояние солдат Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который предполагает возложение ответственности на командиров за морально-политическое и психологическое состояние подчиненного личного состава.

Политика Путин предложил изменить правила расчета пенсий для отдельных граждан «Отмечу подготовку Евразийской комиссией соглашения, которое даст возможность при начислении пенсий учитывать стаж за весь период трудовой деятельности на территории всех государств Союза», - сказал российский лидер.

Армия и оружие Эксперты генпрокуратуры Украины назвали войну в Донбассе незаконной Эксперты генпрокуратуры Украины признали незаконным использование Киевом Вооруженных сил в Донбассе.

Политика Владимир Путин подписал закон об электронном голосовании в Москве Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон № 103-ФЗ «О проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Московской городской Думы седьмого созыва».

Футбол Главный тренер «Сочи» пригласил Дмитрия Комбарова в свою команду Наставник «Сочи» Александр Точилин оставил комментарий в Instagram защитника московского «Спартака» Дмитрия Комбарова.

Политика Парламент Израиля проголосовал за самороспуск Израильский парламент проголосовал за самороспуск, после того как премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху не удалось за отведённый срок сформировать новое правительство.