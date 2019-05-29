США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособных экономикПолит.ру вчера в 16:43

В рейтинге самых конкурентоспособных экономик мира по версии швейцарской бизнес-школы IMD произошли перестановки: США упали с первого места на третье, тогда как в обратном направлении переместился Сингапур. Последний раз эта страна лидировала в рейтинге IMD десять лет назад.

Экономика Клиенты НПФ смогут получать выплаты по старому пенсионному возрасту Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать выплаты по старым возрастным критериям.

Общество Россиян обяжут регистрировать дроны весом от 250 г Минтранс разработал законопроект об обязательной регистрации беспилотных летательных аппаратов весом от 250 г до 30 кг.

Общество WikiLeaks заявил о госпитализации Ассанжа Основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа переместили в лечебное отделение британской тюрьмы Белмарш, заявили в одноименной организации.

Футбол Сарри отреагировал на победу «Челси» в финале Лиги Европы Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри поделился эмоциями от победы своей команды над «Арсеналом» в финале футбольной Лиги Европы.

Здоровье Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь» Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.

Экономика Забайкалье может присоединиться к тарифным заповедникам Помощник президента Андрей Белоусов предложил Владимиру Путину поддержать идею властей Забайкалья о выходе из оптового энергорынка и переводе потребителей региона на более низкие регулируемые тарифы ФАС.

Космос РАН предложила выделить гранты студентам на создание наноспутников Российская академия наук (РАН) предложила Российскому научному фонду (РНФ) и Российскому фонду фундаментальных исследований (РФФИ) провести конкурс для студентов и разыграть гранты на создание наноспутников, что будет способствовать развитию этого направления в космической науке.

Футбол VAR будет использована в стыковых матчах за право сыграть в РПЛ В стыковых матчах за право сыграть в высшем дивизионе страны в сезоне-2019/2020 встретятся «Крылья Советов» (Самара, РПЛ) — «Нижний Новгород» (ФНЛ) и «Уфа» (РПЛ) — «Томь» (ФНЛ).

Космос Переход гоминид к прямохождению связали с взрывом сверхновой Выброшенные взрывом потоки космических частиц и излучения могли проникать далеко в атмосферу Земли, вызывая ее ионизацию (ученые подсчитали, что сверхновая, вспыхнувшая на расстоянии 164 световых лет, может привести к 50-кратному скачку содержания ионов в воздухе).

Космос Космонавты забрали провисевшее 10 лет в космосе полотенце Российские космонавты Международной космической станции Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе провели операцию вне графика - забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, передает РИА "Новости".

Политика На Украине из АП после ухода Порошенко исчезла база секретных данных Из ситуационной комнаты администрации президента Украины исчезли серверы с секретной информацией, сообщил глава СНБО Александр Данилюк.

Финансы Сбережения имеют 46% россиян и чаще хранят их в рублях - «Ромир» Сбережения имеют 46% россиян, при этом чаще всего они хранят их в рублях на вкладах в российских банках, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Политика Соловьев прокомментировал скандал с Ольгой Скабеевой Тележурналист Владимир Соловьёв в интервью с Царьградом оценил позицию политолога Николая Платошкина, который после стычки на ток-шоу с украинским экспертом Александром Семченко отметил, что он остался недоволен поведением ведущих программы, прежде всего Ольги Скабеевой.

Экономика Россияне с ВИЧ остались без бесплатного лекарства Повторный тендер на поставку препарата против ВИЧ под названием ламивудин вновь сорвался из-за слишком низкой максимальной цены контракта, пишет «Коммерсантъ».

Энергетика ФАС предостерегла главу НТС от прогнозов о росте цен на бензин Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла предупреждение главе Независимого топливного союза (НТС) Павлу Баженову из-за его прогнозов о резком скачке цен на бензин, сообщает ведомство.

Кино В Норвегии стартовали съёмки сольного фильма о Чёрной вдове На западном побережье Норвегии стартовали съёмки сольного фильма о Наташе Романовой/Чёрной вдове со Скарлетт Йоханссон в главной роли.

Происшествия В Магадане возбуждено уголовное дело против ОПГ. Ее возглавил бывший налоговик Следственными органами следственного управления СК России по Магаданской области в отношении шести жителей областного центра возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33 п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (организация совершения преступления в виде уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере).

Происшествия В Будапеште затонуло прогулочное судно с тремя десятками человек Российских туристов, по предварительным данным, на борту затонувшего в Будапеште судна не было.

Происшествия Охранник случайно выстрелил из пистолета в самолете премьера Чехии Один из охранников премьера Чехии Андрея Бабиша случайно выстрелил из пистолета в салоне самолета, на котором глава кабмина возвращался в Прагу с неформального саммита стран ЕС в Брюсселе.

Гаджеты Redmi K20 может выйти в Европе под названием Xiaomi Mi 9T Получается, что в Китае флагманы будут называться Redmi K20 и Redmi K20 Prо, а в Европе — Xiaomi Mi 9T и Mi 9T Pro.

Технологии В России представили первый квантовый телефон за 30 млн рублей Базовый набор аппаратуры (один сервер и два телефона) стоит около 30 млн рублей, сообщают «Ведомости».

Экономика Реальные доходы россиян продолжат падение Вопреки ожиданиям правительства реальные доходы россиян в 2019 году продолжат падение, а годовую цель по снижению уровня бедности выполнить не удастся, уверены специалисты РАНХиГС и ВШЭ.

Политика МИД Китая назвал дату визита Си Цзиньпина в Россию «По приглашению президента России Владимира Путина председатель КНР Си Цзиньпин нанесет государственный визит в РФ для участия в 23-м ПМЭФ с 5 по 7 июня», — заявил он.

Армия и оружие Эксперты генпрокуратуры Украины назвали войну в Донбассе незаконной Эксперты генпрокуратуры Украины признали незаконным использование Киевом Вооруженных сил в Донбассе.