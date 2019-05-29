Экономика

США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособных экономикПолит.ру вчера в 16:43

В рейтинге самых конкурентоспособных экономик мира по версии швейцарской бизнес-школы IMD произошли перестановки: США упали с первого места на третье, тогда как в обратном направлении переместился Сингапур. Последний раз эта страна лидировала в рейтинге IMD десять лет назад.
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