Экономика
США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности странРоссийская газета 02:15
США опустились с первой на третью строчку в рейтинге конкурентоспособности стран, составленном Международным институтом управленческого развития (Швейцария). Новым лидером стал Сингапур, не поднимавшийся на верхнюю сточку этого списка с 2010 года.
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Россия осталась на 45-м месте рейтинга конкурентоспособности стран
Московский Комсомолецвчера в 21:19
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Бесплатная версия позволяет использовать только собственное "облако" Mail.Ru, платная (от 149 рублей в месяц при покупке на год) — подключать на трёх устройствах неограниченное количество облачных дисков, включая сервисы "Яндекс.Диск", Google Drive, Dropbox, Box, Microsoft OneDrive или другие, использующие протокол WebDAV.
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Четырехлетнего ребенка насмерть сбил автобус в Ангарске
Полиция выясняет все обстоятельства Рейсовый автобус сбил четырехлетнего мальчика в Ангарске.
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Хлопок газа произошел в гаражном кооперативе в Воронеже, в результате чего оказались разрушенными семь гаражей, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.
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Сегодня днём в Тель-Авиве на одного «звёздного» малыша стало больше. Анастасия Цветаева стала мамой в третий раз.
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Политика
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Обновлено вчера в 15:13
Армия и оружие
Израиль нанес ракетный удар по ПВО Сирии
Обновлено 27 мая в 19:40
Армия и оружие
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В России может появиться «отцовский капитал».
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Директора горнодобывающего предприятия Забайкалья задержали за взятку
По версии следствия, депутат, который одновременно является главой одного из местных ООО, дал гендиректору компании 500 тысяч рублей за возможность оказывать услуги по организации питания работников предприятия.
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Массовая авария произошла утром на улице Лени Голикова
Массовая авария, в которой приняли участие пять автомобилей, произошла на улице Лени Голикова в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 02:09
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Рейс из Челябинска в Анталью задержали на 12 часов
Рейс авиакомпании Red Wings, который должен был вылететь из Челябинска в Анталью минувшей ночью, задержан до 15.00.
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Представители Дерипаски ответили на документы Минфина США по санкциям
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