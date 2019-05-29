Экономика
США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности странРИА Новости 18:15
Сингапур занял первое место в рейтинге конкурентоспособности стран в 2019 году, который составляет Международный институт управленческого развития (International Institute for Management Development, IMD), в то время как США опустились с первой на третью строчку.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 22:20, Ашберн
Экономика
Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в РФ
Вступил в силу приказ Минтруда, разъясняющий порядок расчета социальной доплаты к пенсии по новым требованиям, передает РИА Новости.
Обновлено 26 мая в 13:04
Происшествия
Против гендиректора крупнейшей в России уранодобывающей компании завели дело о коррупции
Уголовное дело о получении взятки возбуждено в отношении генерального директора ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е. П. Славского" (ППГХО, входит в урановый холдинг "Атомредметзолото" - АРМЗ, горнорудный дивизион ГК "Росатом") Александра Глотова.
Обновлено в 21:18
Общество
В приморской школе завершили проверку после скандального флешмоба
Управление образования администрации Владивостока завершило проверку в школе, где ученики сняли на видео скандальную вечеринку, с ними провели профилактические беседы, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено в 21:27
Шоу-бизнес
Няня ребенка Меган Маркл уволилась после двух недель работы
Няня принца Арчи, сына Меган Маркл и принца Гарри, уволилась после двух недель работы на королевскую семью.
Обновлено в 09:04
Политика
Глава генштаба ВСУ оконфузился перед Зеленским в Донбассе
Украинские СМИ раскритиковали профессиональные качества начальника генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака, который неправильно надел бронежилет во время визита президента страны Владимира Зеленского на передовую в Донбассе.
Обновлено в 15:38
Музыка
Российская девочка на украинском «Голос. Дети» помирила две страны
Анна Ковтун, хореограф девочки, поделилась с нами, как на самом деле обстоят дела на украинском шоу.
Обновлено в 11:19
Экономика
Сеть «Пятёрочек» и «Карусель» ограничат в расширении в Петербурге
В свою очередь сеть «X5 Retail Group» («Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель») перешагнула планку в 25%.
Обновлено в 06:51
Общество
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Музыка
Егор Крид рассказал о разрыве с лейблом Black Star
Российский рэпер Егор Крид (Егор Булаткин) прервал семилетнее сотрудничество с лейблом Тимати Black Star.
Обновлено в 13:42
Космос
Выбило из океана
Среди десятка гипотез есть самая популярная: примерно 4,5 млрд лет назад в Землю врезалось небесное тело размером с Марс (условное название этой гипотетической протопланеты Тейя) и "выбило" Луну.
Обновлено в 12:31
Общество
В России могут ввести «отцовский капитал»
Уточняется, что эти выплаты могут быть введены наряду с материнским капиталом как дополнительная мера поддержки семей с детьми.
Обновлено в 21:18
Здоровье
Россельхознадзор выступил против полного запрета на ввоз мяса и молока
Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию мясной и молочной продукции из-за границы для личных целей, однако он не должен быть тотальным, считает глава ведомства Сергей Данкверт.
Обновлено в 22:07
Политика
Освобожден задержанный в Косово россиянин
В Косово освободили задержанного россиянина-сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:06
Армия и оружие
Вдовы погибших в Сирии военных через суд добились выплат наградных
Читинский гарнизонный военный суд удовлетворил требования родственников трех погибших в Сирии военнослужащих о выплате поощрений за награждение их орденами.
Обновлено в 20:40
Общество
«Счастье посетителей — главный ориентир в развитии бизнеса»
Журналист НГС.БИЗНЕС спросил у руководителей компаний, которые вошли в десятку лучших торгово-развлекательных центров года, на кого или на что они равняются, чтобы сделать свой бизнес лучше, какова их цель и что даёт им признание благодарных клиентов.
Обновлено в 10:30
Происшествия
В Лондоне арестовали три дорогостоящих объекта недвижимости
Три дорогостоящих объекта недвижимости, связанных с влиятельной политической фигурой и, предположительно, приобретенных в результате отмывания средств, были арестованы в британской столице, соответствующее решение было принято Высоким судом Лондона, говорится в сообщении Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA, National Crime Agency).
Обновлено в 19:51
Здоровье
В России изменились правила медицинского страхования
В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья.
Обновлено в 01:38
Общество
В России предложили запретить псевдопивные напитки
«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка».
Обновлено в 18:30
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено в 10:50
Политика
Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство
Обновлено в 09:47
Футбол
«Барселона» начала переговоры о возвращении Неймара из «ПСЖ»
«Барселона» и «ПСЖ» начали переговоры по поводу возвращения Неймара в «Барсу».
Обновлено в 14:13
Происшествия
В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста
Обновлено в 11:22
Армия и оружие
Арабская коалиция атаковала позиции йеменских мятежников близ Саны
Как сообщает телеканал Sky News Arabia, позиции сторонников йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" на авиационной базе близ столицы Йемена были атакованы авиацией коалиции во главе с Саудовской Аравией.
Обновлено в 19:26
Музыка
Группа Rammstein выпустила клип с русскими словами
Обновлено в 17:01
Происшествия
После ДТП с китайскими туристами в Приморье возбуждено дело
По факту ДТП с автобусом под Уссурийском возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Обновлено в 20:53
Происшествия
Проникшего в резиденцию Трампа студента приговорили к штрафу
Мужчину, проникшего в ноябре 2018 года на территорию резиденции президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго (штат Флорида), приговорили к одному году условно и штрафу, передает телеканал CNN.
Обновлено в 22:02