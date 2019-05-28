Экономика

США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности странРИА Новости вчера в 18:15

Сингапур занял первое место в рейтинге конкурентоспособности стран в 2019 году, который составляет Международный институт управленческого развития (International Institute for Management Development, IMD), в то время как США опустились с первой на третью строчку.
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Россия осталась на 45-м месте рейтинга конкурентоспособности стран

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США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран

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РБКвчера в 14:13

США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособных экономик мира

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Конкурентоспособность не угналась за ВВП

Коммерсантъвчера в 17:58

Самой конкурентоспособной экономикой мира назвали Сингапур

Говорит Москвавчера в 14:51
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Политика

Политический скандал в Австрии. Русскую изображала студентка из Боснии

Обновлено вчера в 19:57
Политика

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Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
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Стало известно число заказанных истребителей Су-35С

Российские воздушно-космические силы (ВКС) получат 20 истребителей поколения 4++ Су-35С до конца 2020 года, заявил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.
Обновлено в 01:04
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Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что не считает нужным вводить полный запрет на ввоз молочной и мясной продукции в Россию физическими лицами.
Обновлено вчера в 22:30
Политика

Посла Испании вызвали в МИД России

«Послу указано на противоречие слов испанского политика, которые наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией», — отметили в российском МИД.
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Здоровье

Роскачество обнаружило в фарше патогенные бактерии и антибиотики

«В фарше торговых марок "Мясницкий ряд" (Московская область) и "Мясновъ" (Московская область) обнаружены листерии (L.monocytogenes) – патогенный для человека вид бактерий, вызывает у людей пищевое заболевание – листериоз», – сообщают эксперты.
Обновлено в 01:05
Экономика

В России предложили запретить псевдопивные напитки

«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка».
Обновлено вчера в 18:30
Футбол

Слуцкий проиграл Адвокату: «Витесс» пропустил «Утрехт» в Лигу Европы

Напомним, в первом матче команды сыграли вничью — 1:1. Таким образом, «Утрехт» завоевал путёвку в Лигу Европы, а «Витесс» остался без еврокубков на сезон 2019/20.
Обновлено вчера в 23:30
Технологии

Основатель Huawei хочет бороться с Google за студентов из Новосибирска

Жэнь Чжэнфэй заявил, что последние шесть лет новосибирских студентов, которые побеждали на Международной олимпиаде по информатике, перехватывали в Google, предлагая зарплаты в пять-шесть раз выше стандартных.
Обновлено в 00:25
Политика

Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина

Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».
Обновлено вчера в 15:41
Общество

В России предложили ввести «отцовский капитал»

В России может появиться «отцовский капитал».
Обновлено вчера в 21:13
Экономика

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В начале 2019 года реальные доходы резко ушли в минус — по итогам первого квартала показатель сократился на 2,3%, сообщил Росстат.
Обновлено вчера в 17:01
Общество

Представлен рейтинг самых востребованных в России профессий

В России самыми востребованными профессиями являются повар и продавец-кассир.
Обновлено в 01:03
Политика

Серверы с секретной информацией пропали из здания Совбеза Украины

Мониторы, которые были подключены к серверам с секретной информацией, исчезли из ситуационной комнаты администрации президента в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщил новый секретарь СНБО Александр Данилюк в видеообращении в Facebook.
Обновлено вчера в 15:13
Общество

Медведев запретил госучреждениям закупать импортные вина

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ о запрете закупки импортных вин для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено вчера в 02:59
Футбол

Месси признан лучшим игроком чемпионата Испании по версии Marca

Обновлено вчера в 16:30
Армия и оружие

В издании Минобороны оценили военную угрозу для Крымского моста

«Применение фрегатов будет означать начало широкомасштабных боевых действий с возможностью асимметричного ответа, так как речь будет идти о военной агрессии против России», — подчеркнул обозреватель.
Обновлено в 01:18
Политика

Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство

Обновлено вчера в 09:47
Происшествия

В Екатеринбурге во время опрессовок забил коммунальный гейзер

Обновлено вчера в 23:45
Космос

Ученые: Взрыв сверхновой помог человеку перейти к прямохождению

Обновлено вчера в 11:31
Хоккей

«Детройт» подписал контракт с победителем ЧМ-2019 Каски

"Детройт Ред Уингз" заключил однолетний контракт новичка с 23-летним финским защитником Оливером Каски, сообщается на официальном сайте клуба НХЛ.
Обновлено вчера в 15:15
Шоу-бизнес

Хирург Дарьи Пынзарь показала ее фото до пластики

На странице клиники появились фото Дарьи Пынзарь, бывшей участницы «Дома-2», а ныне блогерши, дизайнера и мамы двоих сыновей.
Обновлено вчера в 14:01
Наука

В реках по всему миру обнаружена опасная концентрация антибиотиков

Обновлено вчера в 14:05
Происшествия

Директора горнодобывающего предприятия Забайкалья задержали за взятку

В краевом УМВД уточнили, что договор доверительного управления имуществом предприятия и участия в тендере на оказания возмездных услуг был заключен между депутатом и гендиректором горнодобывающего предприятия в 2017 году.
Обновлено в 00:39
Армия и оружие

Удар многоглавой бомбы по танку в Сирии показали на видео

В Сети появилось видео применения в Сирии редкого и весьма эффективного боеприпаса, кассетной противотанковой авиабомбы российского производства РБК-500 СПБЭ.
Обновлено 27 мая в 09:20
Экономика

ЦБ Венесуэлы отчитался о двукратном сокращении экономики за пять лет

Центральный банк Венесуэлы сообщил, что экономика страны с 2013 по 2018 год сократилась на 47,7%, передает ТАСС со ссылкой на доклад венесуэльского регулятора.
Обновлено в 00:39
Политика

Миссия ООН в Косово подтвердила задержание россиянина

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в Косово полиция задержала 23 человека, включая россиянина.
Обновлено вчера в 06:32
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