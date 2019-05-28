Экономика

США потеряли лидерство в рейтинге конкурентоспособности странRT на русском вчера в 23:55

Соединённые Штаты утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран, опустившись с первой строчки на третью. Соответствующий список составил Международный институт управленческого развития. Отмечается, что в этом году первое место в рейтинге досталось Сингапуру.
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Россия не вошла в экспертный список супердержав АТР

РБК11:05

США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособных экономик мира

Газета.Ruвчера в 16:39

Россия осталась на 45-м месте рейтинга конкурентоспособности стран

Московский Комсомолецвчера в 21:19

США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран

РИА Новостивчера в 18:15

Сингапур возглавил рейтинг самых конкурентоспособных экономик мира

ТАССвчера в 21:32

США потеряли звание самой конкурентоспособной экономики мира

Lenta.ruвчера в 15:00

Самой конкурентоспособной экономикой мира назвали Сингапур

Говорит Москвавчера в 14:51
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Театры

Богомолов назначен худруком Театра на Малой Бронной

Обновлено в 04:54
Происшествия

СК начал проверку нападения на российского сотрудника ООН в Косово

Следственный комитет России начал проверку по факту нападения на российского гражданина Михаила Краснощекова — сотрудника миссии ООН в частично признанной Республике Косово.
Обновлено в 10:45
Происшествия

Заброшенный мост украли в Мурманской области

Неизвестные в Мурманской области украли мост через реку Умба, сообщила «Российская газета» со ссылкой на начальника отдела информации и общественных связей регионального Управления МВД Валерию Филиппову 29 мая.
Обновлено в 10:36
Футбол

Игорь Денисов завершил карьеру футболиста

Бывший полузащитник московского ФК «Локомотив» Игорь Денисов завершил спортивную карьеру.
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Происшествия

В Германии в офисах Porsche провели обыски по подозрению в коррупции

Немецкая прокуратура начала обыски офисов Porsche в Штутгарте.
Обновлено в 05:25
Происшествия

Напавший на школьницу в Вольске не признал свою вину

Обновлено в 10:06
Политика

Платошкин покинул эфир «России 1» из-за спора о судьбе Украины

В эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошёл скандал — эксперт Николай Платошкин покинул студию после спора с украинским коллегой.
Обновлено в 02:18
Происшествия

Во Львове протестующие штурмовали здание горсовета

Обновлено в 08:32
Происшествия

Суд приговорил экс-кандидата в депутаты Милосердова к 2,6 года колонии

Нагатинский суд Москвы приговорил к двум годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима активиста и экс-кандидата в муниципальные депутаты Ломоносовского района столицы Петра Милосердова.
Обновлено в 10:21
Авто

Toyota признана самым дорогим автомобильным брендом в мире

Обновлено в 02:56
Авто

Составлен рейтинг самых доступных автомобилей с большим клиренсом

Заявленный клиренс у всех — 205 мм, но на деле оказалось чуть меньше — 195 мм под защитой моторного отсека при незагруженном автомобиле.
Обновлено в 00:53
Футбол

Английские «Челси» и «Арсенал» сыграют в Баку в финале Лиги Европы

Английские футбольные клубы "Челси" и "Арсенал" в среду встретятся в финале Лиги Европы, решающий матч второго по значимости еврокубкового турнира пройдет в Баку на Олимпийском стадионе.
Обновлено вчера в 17:25
Политика

На Украине сгорел корабль Петра Порошенко

Корабль сгорел практически полностью, так что возьмется экс-президент за новый ремонт, он не пока не сказал.
Обновлено в 10:43
Технологии

В России представили первый квантовый телефон за 30 млн рублей

Базовый набор аппаратуры (один сервер и два телефона) стоит около 30 млн рублей, сообщают «Ведомости».
Обновлено вчера в 20:49
Футбол

Генеральный директор ФК «Ростов» покинул свой пост

ФК «Ростов» благодарит Константина Волосова за ответственную и эффективную работу в должности руководителя клуба.
Обновлено в 07:52
Общество

В ивановских школах сорвана сдача ЕГЭ

В настоящее время наш корреспондент выясняет, что же такого произошло в Ивановской области, что сорвало сдачу ЕГЭ по математике.
Обновлено в 05:51
Футбол

«Зенит» упразднил должность президента

«Зенит» (Санкт-Петербург) упразднил должность президента футбольного клуба.
Обновлено в 08:33
Транспорт

ГИБДД предлагает увеличивать штрафы за повторное нарушение ПДД

Госавтоинспекция России предлагает повысить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения, которое регистрируют камеры фотофиксации.
Обновлено вчера в 07:53
Происшествия

Мать оставила двух детей в подмосковном хостеле

Подмосковная полиция разыскивает мать, которая накануне оставила двух маленьких детей, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.
Обновлено в 11:18
Политика

Саакашвили сделал первое заявление после возвращения на Украину

Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили сделал первое заявление после возвращения на Украину. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:07
Наука

Электронные сигареты не помогают бросить курить

Врачи и ученые, подготовившие доклад, говорят об отсутствии доказательств того, что устройства доставки никотина, такие как электронные сигареты, помогают навсегда бросить курить.
Обновлено в 08:49
Игры

В PSN появился баннер предзаказа Death Stranding

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Политика

Эгилс Левитс стал президентом Латвии

По данным агентства, сейм Латвии избрал Левитса президентом страны на внеочередном заседании.
Обновлено в 06:30
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица школы №27 города Чебоксары умерла во время сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике.
Обновлено в 11:01
Политика

В Грузии начали собирать подписи за запрет российской эстрады

В соцсетях в Грузии появилась петиция с требованием запретить в объектах общепита российскую эстрадную музыку, за пять дней подписи поставили более 1,3 тыс. человек, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено в 05:55
Происшествия

В Петербурге полиция начала масштабные рейды среди мигрантов

В Петербурге полиция начала масштабные профилактические рейды в местах компактного проживания мигрантов.
Обновлено в 05:10
Космос

NASA назвало возможной причиной взрыва SpaceX проблемы с двигателем

По словам Кэйти Людерс — руководителя коммерческой пилотируемой программы в НАСА — пока известно, что причина сбоя кроется в работе двигателя SuperDraco.
Обновлено в 10:29
Политика

Мосийчук попытался оправдаться за скандал в прямом эфире

Украинский депутат Игорь Мосийчук попытался оправдать свое поведение в прямом эфире.
Обновлено в 06:43
Гаджеты

Apple неожиданно обновила iPod touch

Обновленный iPod touch получил еще версию с 256 ГБ встроенной памяти, которая в России стоит 37 390 рублей.
Обновлено вчера в 14:17
Шоу-бизнес

Олег Меньшиков может лишиться шикарной квартиры в центре Москвы

Обновлено в 07:22
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