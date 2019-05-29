Экономика
США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности странРИА Новости вчера в 18:15
Сингапур занял первое место в рейтинге конкурентоспособности стран в 2019 году, который составляет Международный институт управленческого развития (International Institute for Management Development, IMD), в то время как США опустились с первой на третью строчку.
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Россия осталась на 45-м месте рейтинга конкурентоспособности стран
Московский Комсомолецвчера в 21:19
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В Псковскую область не пустили опасные лекарства
Как сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, ввоз 1425,6 литров лекарственных и 2,005 тонн инсектицидных средств был запрещён на МАПП Убылинка.
Обновлено в 03:36
Финансы
Курс доллара превысил 65 рублей
Курс доллара к рублю вырос в ходе торгов на Московской бирже в среду на 0,45% к уровню закрытия предыдущей сессии, и по состоянию на 11:40 мск достиг уровня в 65,01 рубля за доллар.
Обновлено в 04:57
Кино
Актер из «Игры престолов» попал в реабилитационную клинику
Звезда сериала «Игра престолов» Кит Харингтон попал в реабилитационную клинику на фоне проблем с алкоголем и стресса, сообщает The New York Post.
Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес
У Олега Меньшикова отбирают квартиру
Актер может лишиться роскошной квартиры площадью 171 кв. м в самом центре Москвы.
Обновлено в 03:00
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В «Транснефти» прокомментировали слова Силуанова о «косяках» компании
Ранее в среду глава Минфина Антон Силуанов высказал мнение, что государство не должно платить "за косяки" Транснефти.
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Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что его страна подумает о переговорах с США в том случае, если те снимут санкции и вернутся к выполнению соглашений по ядерной сделке.
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Многие семьи уже сталкиваются с трудностями при оплате услуг ЖКХ и одежды. У людей хватает денег только на еду.
Обновлено вчера в 03:03
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Житель Пятигорска призывал прохожих вступить в экстремистскую ячейку
По данным следователей, 23 декабря 2018 года мужчина выкрикивал лозунги, раздавал листовки и убеждал жителей города вступать в организацию, запрещенную на территории Российской Федерации.
Обновлено в 06:33
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Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено вчера в 10:50
Авто
Обновленный BMW X1 стал сверхэкономичным гибридом
Компания BMW представила обновленный X1.
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Юрий Чайка заявил о серьезных проблемах в гражданской авиации
Юрий Чайка заявил о серьезных проблемах в гражданской авиации Выступая в Госдуме на «правительственном часе», генпрокурор Юрий Чайка заявил о серьезных проблемах в области обеспечения безопасности полетов.
Обновлено в 05:52
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Первые поезда по Крымскому мосту поедут в Москву и Петербург
Первые поезда по Крымскому мосту пойдут по маршрутам Севастополь — Санкт-Петербург и Симферополь — Москва.
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В Югре заведующая детсадом уволилась из-за видео со «стриптизом»
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Политика
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Пропали также мониторы, ситуационная комната пуста, продемонстрировал пустое помещение новоназначенный секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк.
Обновлено вчера в 16:04
Происшествия
«Аэрофлот» потребует от губернатора Сергея Фургала опровержения
«Аэрофлот» считает публичное заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о том, что причина катастрофы лайнера SSJ-100, выполнявшего рейс SU1492 Москва — Мурманск — «это на 100 процентов человеческий фактор», неприкрытой попыткой оказать давление на комиссию Межгосударственного авиационного комитета и следственные органы, а также подготовить определенным образом общественное мнение.
Обновлено в 05:05
Футбол
«Арсенал» и «Челси» сыграют в Баку в финале Лиги Европы
Два лондонских клуба «Арсенал» и «Челси» сыграют в финале Лиги Европы. Матч пройдёт 29 мая в Баку на 70-тысячном стадионе «Олимпийский».
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