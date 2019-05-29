Экономика

США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности странРИА Новости вчера в 18:15

Сингапур занял первое место в рейтинге конкурентоспособности стран в 2019 году, который составляет Международный институт управленческого развития (International Institute for Management Development, IMD), в то время как США опустились с первой на третью строчку.
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